8 Doa Berangkat Kerja agar Rezeki Lancar dan Diberi Kemudahan

Bekerja bukan sekadar mencari nafkah, tetapi juga bernilai ibadah kalau dilakukan dengan niat dan cara yang halal.

Dalam Islam, sangat dianjurkan untuk mengawali setiap aktivitas dengan membaca basmalah dan berdoa, termasuk saat berangkat kerja.

Lantas, apa saja kumpulan doa sebelum berangkat kerja yang bisa diamalkan untuk mendapat kemudahan dan rezeki yang halal dari Allah SWT?

Doa yang Dibaca saat Berangkat Kerja

1. Doa Keluar Rumah Umum

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

Bismillahi tawakkaltu 'alallah, laa hawla wa laa quwwata illaa billaah

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah."

2. Doa Berangkat Kerja agar Pekerjaan Lancar

بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِيْ وَمَالِي وَدِيْنِيْ، اَللّٰهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِي فِيْمَا قُدِّرَ لِيْ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ

Bismillahi ‘ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radl-dlini bi qada-ika, wabarik li fi ma quddira li hatta la uhibba ta‘jila ma akh-kharta wa la ta’khira ma ‘ajjalta

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah, atas diriku, hartaku, dan agamaku. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang rida (menerima) atas ketetapan-Mu serta berkahilah aku atas rezeki yang Engkau tentukan sehingga aku tak tergesa-gesa meminta sesuatu yang Engkau tunda, atau menunda-nunda sesuatu yang Engkau hendak segerakan.”

3. Doa Keluar Rumah sebelum Berangkat Kerja

Salah satu doa yang bisa dibaca sebelum berangkat kerja.

بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِي وَمَالِي وَدِيْنِيْ. اَللَّهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا قُدِّرَ لِيْ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ

Bismillahi ‘ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radhdhini bi qadha’ika, wa barik li fima quddira li hatta la uhibba ta‘jila ma akhkharta, wa la ta’khira ma ‘ajjalta

Artinya: “Dengan nama Allah yang menguasai diri, harta, dan agamaku. Tuhanku, kondisikan batinku agar rela menerima ketentuan-Mu. Berkatilah aku pada semua yang ditakdirkan untukku sehingga aku enggan menyegerakan apa yang Kau tunda dan enggan menunda apa yang Kau segerakan.”

4. Doa Berangkat Kerja agar Mudah Rezeki

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ

Allahu lathifun bi ‘ibadihi yarzuqu man yasya’(u), wa huwal qawiyyul ‘aziz(u)

Artinya: "Allah Mahalembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia Mahakuat, Mahaperkasa."

Kemudian, dilanjutkan dengan membaca doa di bawah ini:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِيْ رِزْقًا حَلَالًا وَاسِعًا طَيِّبًا مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا ضَيْرٍ وَلَانَصَبٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Allahumma inni as-aluka an tarzuqani rizqan ḫalalan wasi‘an thayyiban min ghairi ta’abin wa la masyaqqatin wa la dlairin wa la nashabin innaka ‘ala kulli syai-in qadir(un)

Artinya: "Ya Allah aku mohon kepadamu limpahan rezeki yang halal, luas, dan baik, yang didapat tanpa letih, memberatkan, membahayakan, dan banting tulang. Sungguh Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu."

5. Doa Dimudahkan Segala Urusan

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sebuah doa berikut ini agar dipermudah segala urusan kita oleh Allah SWT:

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Allahumma laa sahla illa maa ja’altahu sahlaa wa anta taj’alul hazna idza syi’ta sahlaa

Artinya: "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah."

6. Doa agar Dimudahkan dalam Bekerja

Doa ini berasal dari surah Al-Kahfi ayat 10 yaitu sebagai berikut:

رَبَّنَا ءَاتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

Robbanaa aatinaa minladunka rohmataw wahayya lanaa min amrinaa rosyada

Artinya: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami.”

7. Doa Berangkat Kerja Mohon Keberuntungan dan Kemudahan

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْنُ فِيْهِ وَمَا نَطْلُبُـهُ وَنَرْتَجِيْـهِ مِنْ رَحْمَتِكَ فِيْ أَمْرِنَا كُلِّهِ فَيَسِّرْ لَنَا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ سَفَرِنَا وَمَا نَطْلُبُهُ مِنْ حَوَائِجِـنَا وَقَرِّبْ عَلَيْنَا الْمَسَافَاتِ وَسَلِّمْنَا مِنَ الْعِلَلِ وَاْلاٰفَاتِ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّـنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Allahumma innaka ta‘lamu ma naḫnu fihi wa ma nathlubuhu wa nartajihi min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi min safarins wa ma nathlubuhu min hawaijina wa qarrib ‘alaina al-masafati wa sallimna minal ‘ilali wal afati wa la taj‘alid dunya akbara hammina wa la mablagha ‘ilmina wa la tusallith ‘alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimna, washallallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa alihi wa shahbihi wa sallam(a)

Artinya: "Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui keadaan yang sedang kami hadapi, dan mengetahui apa yang kami cari dan harapkan dari rahmat-Mu dalam semua urusan kami. Karena itu, permudahkanlah perjalanan kami dan pemenuhan keperluan-keperluan kami. Dekatkanlah jarak perjalanan kami, selamatkanlah kami dari segala penyakit dan kerusakan. Janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai perhatian terbesar kami dan puncak pengetahuan kami. Janganlah Engkau kuasakan atas kami orang yang tidak menyayangi kami dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih sebaik-baik yang mengasihani! Semoga Allah swt mencurahkan rahmat dan keselamatan atas junjungan kami, Nabi Muhammad saw, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya."

8. Doa sebelum Berangkat Kerja Mohon Rezeki yang Halal

Keutamaan Membaca Doa sebelum Berangkat Kerja

1. Bernilai Ibadah

Berdoa termasuk ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Itu ditegaskan dalam surah Gafir ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Wa qaala Rabbukumud 'ooneee astajib lakum; innal lazeena yastakbiroona an 'ibaadatee sa yadkhuloona jahannama daakhireen

Artinya: Dan Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.

2. Mendapat Perlindungan Allah SWT

Seorang muslim yang berdoa sebelum keluar rumah untuk berangkat kerja atau aktivitas lainnya akan mendapat perlindungan Allah SWT dari berbagai keburukan.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

“Jika seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca ‘Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wa la quwwata illa billah’, maka dikatakan kepadanya, ‘Engkau telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi.’ Setan pun menjauh darinya.” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi)

3. Bentuk Tawakal kepada Allah SWT

Membaca doa sebelum bekerja juga wujud tawakal kepada Allah SWT. Dalam Alquran surah Ali Imran ayat 159, Allah SWT berfirman:

“Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

4. Memohon Rezeki yang Halal dan Berkah

Semua orang bekerja untuk mendapat rezeki yang halal dan berkah.

Artinya, dengan membaca doa, seorang muslim memohon kepada Allah SWT agar pekerjaannya dimudahkan dan dijauhkan dari rezeki yang haram.

5. Mengubah Takdir

Keutamaan lainnya adalah doa bisa mengubah ketetapan Allah SWT yang bergantung pada usaha dan doa. Misalnya, rezeki, kepintaran, dan kesehatan.

Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebajikan.”

6. Mendatangkan Ketenangan Hati

Membaca doa juga akan mendatangkan ketenangan hati, sehingga membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih maksimal.

Dalam surah Ar-Ra’d ayat 28, dijelaskan bahwa dengan mengingat Allah SWT kita hati akan menjadi tenteram.

7. Mendapat Kemudahan

Keutamaan yang terakhir adalah mendapat kemudahan dalam urusan pekerjaan. Allah SWT berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3: