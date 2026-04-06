Menghadapi ujian sering kali menjadi momen yang menegangkan bagi banyak orang.

Selain belajar dengan sungguh-sungguh, kita juga bisa berdoa sebagai bentuk ikhtiar agar diberikan kemudahan dalam mengerjakan ujian dan memperoleh hasil terbaik.

Dalam Alquran, Allah SWT berfirman bahwa setiap doa memiliki peluang untuk dikabulkan.

Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang disertai doa akan membuat seseorang lebih tenang, fokus, dan percaya diri saat menghadapi ujian.

Kumpulan Doa Agar Ujian Lancar dan Mendapat Nilai Bagus

1. Doa Agar Ujian Lancar dari Nabi Musa

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Robbis rohlii shodrii, wa yassirlii amrii, wahlul uqdatam mil lisaani yafqohu qoulii

Artinya: “Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku.” (QS. Thaha: 26-28)

2. Doa Memohon Kemudahan

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحُزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Allaahumma laa sahla illaa maa ja’altahuu sahlan wa anta taj’alul huzna idzaa syi’ta sahlan

Artinya: “Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesulitan menjadi mudah jika Engkau kehendaki.”

3. Doa Memohon Bantuan Allah

رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ وَلَا تُعَسِّرْ

Rabbi yassir wa a’in wa laa tu’assir

Artinya: “Wahai Tuhanku, mudahkanlah urusanku, bantulah aku, dan jangan Engkau persulit.”

4. Doa Memohon Perlindungan dari Kesulitan

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشِّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

Allaahumma innii a'uudzubika min jahdil balaa-i wadarkisy-syiqaa-i wasuu-il qadhaa-i wasyamaatatil a'daa-i

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari beratnya ujian, kesengsaraan, takdir yang buruk, dan ejekan musuh.”

5. Doa Memohon Ilmu yang Bermanfaat

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

Subhaanakallaahumma laa ilma lanaa illaa maa ‘allamtanaa wa ‘allimnaa maa yanfa’unaa wa baarik lanaa fiimaa ‘allamtanaa innaka antal ‘aliimul hakiim

Artinya: “Maha Suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan. Ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berkahilah ilmu tersebut.”

6. Doa Memohon Petunjuk dan Rahmat

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

Robbanaa aatinaa mil ladunka rohmatan wa hayyi’ lanaa min amrinaa rosyadaa

Artinya: “Ya Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk dalam urusan kami.”

7. Doa Memohon Kebenaran dalam Menjawab Soal

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

Allaahumma arinal haqqa haqqan warzuqnattibaa’ahu wa arinal baathila baathila warzuqnaj tinaabahu

Artinya: “Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkan kebatilan sebagai kebatilan dan berilah kami kemampuan menjauhinya.”

8. Doa Memohon Kemudahan dalam Segala Urusan

اللَّهُمَّ الْطُفْ بِنَا فِي تَيْسِيرِ كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ الْعَسِيرِ عَلَيْكَ يَسِيرٌ

Allaahummalthuf binaa fii taisiiri kulli ‘asiirin fa inna taisiiral ‘asiiri ‘alaika yasiir

Artinya: “Ya Allah, berikanlah kelembutan kepada kami dalam menghadapi setiap kesulitan, karena memudahkan yang sulit itu mudah bagi-Mu.”

9. Doa Agar Diberi Cahaya dan Pemahaman

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا

Allaahummaj’al fii qolbii nuuran wa fii lisaanii nuuran

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya dan pada lisanku cahaya.”

10. Doa Agar Diberi Ketenangan dan Kemudahan Hafalan

اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ

Allaahumma aj’al nafsii muthmainnah tu’minu biliqaa’ika wa tardhaa biqadhaa’ika

Artinya: “Ya Allah, jadikanlah jiwaku tenang, beriman kepada pertemuan dengan-Mu, dan rida terhadap ketentuan-Mu.”

11. Doa Memohon Ilmu yang Luas

اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلَّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةٌ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

Allaahumma dzakkirnii minhu maa nasiitu wa'allimnii minhu maa jahiltu warzuqnii tilaawatahu aanaa-al laili wa athraafan nahaari waj'alhu lii hujjatan yaa rabbal "aalamiina.

Artinya: "Ya Allah, ingatkan aku melalui Alquran an sesuatu yang hilang dari ingatanku. Ajarkan kepadaku melalui Alquran apa yang tidak aku ketahui,

berilah aku pemabaman dari pembacaan Alquran pada waktu malam dan tepian siang. Jadikanlah dia bagiku pedoman. Wahai Tuhan semesta alam."

12. Doa Memohon Kemudahan Urusan

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً

Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wa hab lanaa min ladunka rahmah

Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu.”

13. Doa Memohon Kemudahan dalam Belajar

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي

Allaahummanfa’nii bimaa ‘allamtanii wa ‘allimnii maa yanfa’unii

Artinya: “Ya Allah, berilah manfaat dari apa yang Engkau ajarkan kepadaku dan ajarkanlah kepadaku apa yang bermanfaat bagiku.”

14. Doa Agar Lulus Ujian

لِمَا سَبَقَ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ ! نِ الْفَاحِ اللَّهُمَّ . صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نَاصِرِ الحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِ إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Allaahumma shalli alaa sayyidinaamuhammadinilfaatihi limaa ughliqa wal khaatimi limaa sabaqa naashiril haqqi bil haqqi wal haadi ilaa shiraathikal mustaqiimi wa 'alaa aalihi wa shahbihi haqqa qadrihi wamiqdaarihil azhimi.

Artinya: “Ya Allah limpahkanlah rahmat dan keagungan atas tuan kami, Nabi Muhammad SAW., yang menjadi pembuka bagi segala yang terkunci yang menjadi penutup bagi segala yang dahulu,

yang memperjuangkan kebenaran dengan kebenaran dan yang menunjukan kepada-Mu yang lurus, dan juga atas keluarga dan para sahabatnya dengan bak kapasitas dan derajat yang agung.”

15. Doa Agar Terhindar dari Soal-Soal yang Menjebak

اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ الْخَيْرِ وَأَبْوَابَ الْبَرَكَةِ وَأَبْوَابَ النِّعْمَةِ وَأَبْوَابَ الرِّزْقِ وَأَبْوَابَ الْقُوَّةِ وَأَبْوَابَ الصَّحَّةِ وَأَبْوَابَ السَّلَامَةِ وَأَبْوَابَ الْعَافِيَةِ وَأَبْوَابَ الْجَنَّةِ. اَللَّهُمَّ عَافِنَا مِنْ كُلِّ بَلاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنَّا بِحَقِّ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَبِيِّكَ الْكَرِيمِ شَرَّ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

Allaahumaftahlanaa abwaabal khaira wa abwaabal barakati wa abwaaban ni'mati wa abwaabar rizqi wa abwaabal quwwati wa abwaabash shihhati wa abwaabas salaamati wa abwaabal 'aafiyati wa abwaabal jannati.

Allaahumma 'aafinaa min kulli balaa-id dunyaa wa adzaabil aakhirati washrif 'annaa bihaqqi qur'aanil 'azhiimi wa nabiyikal kariimi syarraddunya wa 'adzabil akhirah, ghafarallaahu lanaa wa lahum birahmitika yaa arhaamar raahimiina.

Artinya: “Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kesebatan, pintu-pintu keselamatan, pintu- pintu kebugaran, dan pintu-pintu surga.

Ya Allah, selamatkanlah kami dari bencana dunia dan adzab akhirat. Jauhkanlah kami dari kejahatan dunia dan adzab akhirat berkat Alquran yang mulia dan nabi-Mu. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka, berkat rabmat-Mu, wabai Dzat Yang Maha Pengasih.”

16. Doa Agar Diberikan Keberhasilan saat Pengumuman Ujian

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَتَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَ آجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ تَعْلَمُ.

Allaahumma inaa nas-aluka minal khairi kullihii 'aajilihii wa aajilihii maa allimnaa wa maa lam na'lam. wa na'udzuubika minasysyarri kullihii 'aajilihii wa aajilihii maa 'alimnaa minhu wa maa lam na'lam.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu semua kebaikan yang cepat dan yang lambat; yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui.

Dan, kami berlindung kepada-Mu dari semua kejahatan yang cepat atau yang lambat; yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui.”

17. Doa Agar Terhindar dari Hasil Ujian yang Buruk

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَائَةِ الْأَعْدَاءِ

Allaahumma innii a'uudzubika min jahdil balaa-i wadarkisy-syiqaa-i wasuu-il qadhaa-i wasyamatatil a'daa-i.