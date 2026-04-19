Kehilangan uang di dompet padahal merasa sudah menyimpannya dengan aman, mungkin pernah dialami oleh sebagian orang.

Dalam masyarakat, kejadian seperti ini kerap dikaitkan dengan berbagai hal, mulai dari kelalaian sendiri hingga gangguan makhluk gaib yang berada di luar nalar manusia.

Bahkan, sejak zaman Nabi Muhammad SAW, terdapat kisah nyata yang menunjukkan bahwa makhluk tersebut bisa berinteraksi dengan manusia, termasuk dalam urusan harta.

Salah satunya adalah pengalaman sahabat Abu Hurairah RA yang pernah mendapati jin sedang mencoba mencuri harta zakat yang dijaganya.

Karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga harta secara fisik maupun spiritual. Salah satu caranya adalah dengan membaca doa agar uang tidak hilang di dompet.

Bacaan Doa Agar Uang Tidak Hilang di Dompet dan Terhindar dari Pencurian

1. Membaca Bismilah Sebanyak 21 Kali Sebelum Tidur

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Kasyifah al-Syaja mengutip sebuah amalan dari Syekh Ahmad al-Shawi agar seseorang terhindar dari gangguan makhluk kasat mata.

Jika kalimat basmalah dibaca sebanyak 21 kali sewaktu akan tidur, maka pada malam itu rumahnya akan aman dari kemalingan, aman dari gangguan setan, kematian mendadak, dan petaka lainnya.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Latin: Bismillahirrahmanirrahim

Artinya: "Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."

2. Doa Memohon Penjagaan Harta

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَحْفِظُكَ وَنَسْتَوْدِعُكَ أَدْيَانَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَهْلَنَا وَأَوْلاَدَنَا وَأَمْوَالَنَا وَكُلَّ شَيْءٍ أَعْطَيْتَنَا

Latin: Allahumma inna nastahfizhuka wa nastaudi'uka diinana wa anfusanaa wa ahlanaa wa aulaadanaa wa amwaalanaa wa kulla syai'in a'thaitanaa

Artinya: “Ya Allah, kami memohon penjagaan-Mu dan menitipkan kepada-Mu agama kami, dari kami, keluarga kami, anak-anak kami, harta benda kami, dan apa saja yang telah engkau berikan kepada kami.”

3. Doa Agar Barang Ditemukan dengan Kebaikan

اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ، اِجْمَعْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ ضَالَّتِيْ فِيْ خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ

Latin: Allahumma ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih, ijma' baini wa baina dlallati fi khairin wa 'afiyah

Artinya: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhan yang mengumpulkan semua manusia di hari yang tiada ragu lagi padanya. Pertemukan aku dan barangku yang hilang dengan kebaikan dan 'afiyah.”

4. Doa Agar Diberi Petunjuk Barang yang Hilang

اَللّٰهُمَّ يَارِبِّ الضَّآلَّةِ وَيَاهَادِيًا مِنَ الضَّلاَلَةِ رُدَّ ضَآ لَّتِىْ

Latin: Allahumma yaa rabbadh dhaallati, wa yaa haadiyam minadh dhalaalati, rudda dhaallatii

Artinya: “Ya Allah, Wahai Tuhan dari sesuatu yang hilang, Tuhan yang menunjukkan dari kesesatan, kembalikanlah barangku yang hilang.”

Tips dan Amalan Lain yang Bisa Dilakukan Agar Uang Tersimpan dengan Aman

A. Sedekah dan Zakat

Islam menganjurkan umatnya untuk bersedekah dan membayar zakat karena keduanya berperan penting dalam membersihkan harta dari hak orang lain.

Selain itu, amalan ini juga dapat melindungi harta dari kerusakan dan kehilangan.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

“Bentengilah hartamu dengan zakat, obatilah orang-orang sakit dengan sedekah, dan persiapkanlah doa untuk menghadapi bala.” (HR. Abu Dawud)

B. Menyimpan Uang dengan Amplop dan Celengan

Rasulullah membagi pengeluaran ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti makanan, pakaian, dan sedekah.

Dalam membaginya, beliau menggunakan amplop berlabel atau celengan untuk menyimpan uang sesuai dengan tujuan pengelolaannya.

C. Menghindari Pemborosan

Penting pula untuk menerapkan pola hidup sederhana dan tidak berperilaku boros dalam menggunakan harta yang dimiliki.

Sebab, Allah SWT juga telah mengingatkan dalam Alquran surat Al-Isra ayat 27 bahwa pemboros adalah saudara setan:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Innal mubazzireena kaanoo ikhwaanash shayaateeni wa kaanash shaytaanu li Rabbihee kafooraa