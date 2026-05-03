Islam dengan tegas melarang perbuatan zina, termasuk segala hal yang dapat mendekatinya. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Wa laa taqrabuz zinaaa innahoo kaana faahishatanw wa saaa'a sabeelaa

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk.”

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kondisi dan situasi yang bisa memicu syahwat atau hawa nafsu.

Di sinilah peran doa. Ada berbagai doa yang bisa diamalkan agar terhindar dari perbuatan zina.

Doa agar Terhindar dari Zina

Berikut ini adalah doa-doa perlindungan yang bisa dibaca agar terhindar dari zina:

1. Doa agar Terhindar dari Zina Ajaran Nabi Muhammad SAW

Doa agar terhindar dari zina.

Berikut ini adalah doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT dari segala keburukan:



اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِى وَمِنْ شَرِّ بَصَرِى وَمِنْ شَرِّ لِسَانِى وَمِنْ شَرِّ قَلْبِى وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّى

Allahumma inni a’udzu bika min syarri sam’ii wa min syarri basharii wa min syarri lisanni wa min syarri qalbii wa min syarri maniyyi.

Artinya: “Ya Allah, aku meminta perlindungan pada-Mu dari kejelekan pada pendengarkanku, dari kejelekan pada penglihatanku, dari kejelekan pada lisanku, dari kejelekan pada hatiku, serta dari kejelakan pada mani atau kemaluanku.” (HR An-Nasa’i, Abu Dawud, Tirmidzi)

Maksud berlindung dari kejelekan mani atau kemaluanku adalah berlindung kepada Allah SWT agar terhindar dari segala hal yang mendekati zina dan perbuatan zina itu sendiri.

2. Doa agar Anak Terhindar dari Zina

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

Allahummaghfir dzanbahu, wa thohhir qalbahu, wa hassin farjahu.

Artinya: "Ya Allah, ampunkanlah dosanya, sucikanlah hatinya (dari memikirkan suatu maksiat), dan jagalah kemaluannya (dari melakukan zina)."

3. Doa Mengendalikan Hawa Nafsu agar Terhindar dari Zina

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ ، وَالأَعْمَالِ ، وَالأَهْوَاءِ

Allahumma inni a'udzu bika min munkarootil akhlaaqi wal a'maali wal ahwaa.

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang mungkar." (HR. Tirmidzi)

4. Doa Memohon Kesucian Jiwa agar Terhindar dari Zina

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

Allahumma aati nafsii taqwaahaa, wa zakkihaa, anta khoiru man zakkaahaa, anta waliyyuhaa wa maulaahaa.

Artinya: "Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada jiwaku, dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah pelindung dan penolongnya". (HR Ahmad)

5. Doa agar Terhindar dari Zina dan Maksiat Lainnya

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ التَوْبَةَ وَدَوَامَهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ المَعْصِيَةِ وَأَسْبَابِهَا وَذَكِّرْنَا بِالخَوْفِ مِنْكَ قَبْلَ هُجُومِ خَطَرَاتِهَا، وَاحْمِلْهُ عَلَى النَّجَاةِ مِنْهَا وَمِنْ التَّفَكُّرِ فِي طَرَائِقِهَا وَامْحُ مِنْ قُلُوبِنَا حَلَاوَةَ مَا اجْتَبَيْنَاهُ مِنْهَا، وَاسْتَبْدِلْهَا بِالكَرَاهَةِ لَهَا وَالطَّمَعِ لِمَا هُوَ بِضِدِّهَا

Allahumma inna nas’alukat taubata wa dawamaha, wa na’udzu bika minal ma’shiyati wa asbabiha, wa dzakkirna bil khaufi mina qabla hujumi khatharatiha, wahmilhu alan najati minha wa minat tafakkuri fi tharaiqiha, wamhu min qulubina halawata majtabainahu minha, wastabdilha bil karahati laha wat thama’i lima huwa bi dhiddiha.