Allah SWT sudah menetapkan takdir manusia, bahkan sebelum alam semesta diciptakan.

"Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah."

Namun, umat Islam tetap dianjurkan untuk berikhtiar dan memperbanyak doa agar menjalani takdir yang lebih baik.

Lantas, apa saja doa yang bisa diamalkan agar takdir kehidupan menjadi lebih baik?

Doa agar Takdir Jadi Lebih Baik

Berikut ini adalah doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat agar menjalani takdir kehidupan yang lebih baik:

1. Doa Memohon Takdir yang Baik

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَولٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مَنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا

Allohumma inni as-aluka minal khoiri kullihi ‘aajilih wa aajilih, maa ‘alimtu minhu wa maa lam a’lam. Wa a’udzu bika minasy syarri kullihi ‘aajilih wa aajilih maa ‘alimtu minhu wa maa lam a’lam. Allohumma inni as-aluka min khoiri maa sa-alaka ‘abduka wa nabiyyuk Muhammadun shallallahu ‘alaihi wa sallam. Wa a’udzu bika min syarri maa ‘aadza bihi ‘abduka wa nabiyyuk. Allohumma inni as-alukal jannah wa maa qorroba ilaihaa min qoulin aw ‘amal. Wa ‘audzu bika minan naari wa maa qorroba ilaihaa min qoulin aw ‘amal. Wa as-aluka an taj’ala kulla qodhoo-in qodhoitahu lii khoiroo.

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu semua kebaikan yang disegerakan maupun yang ditunda, apa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Aku berlindung kepada-Mu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda, yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan nabi-Mu Muhammad shallallahu alaihi wa sallam kepada-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan nabi-Mu. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari neraka dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, dan aku berlindung kepada-Mu semua takdir yang Engkau tentukan bailk untukku.” (HR Ibnu Majah, Ahmad)

2. Doa Mengubah Takdir Jadi Lebih Baik

Doa mengubah takdir menjadi lebih baik.

Dalam beberapa riwayat, dijelaskan bahwa doa ini pernah dibaca oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Umar bin Khattab.

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَامْحِنِي وَاكْتُبْنِي مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ

Allahumma in kunta katab tani min ahli syaqawah famhini waqtubni min ahli saadah faiinaka tamhuu maa tasyaa watusbit wa indaka ummul kitab

Artinya: “Ya Allah, jika Engkau mencatatku termasuk orang yang celaka, maka hapuslah dan catatlah aku sebagai orang yang beruntung. Karena Engkau menghapus apa yang Engkau kehendaki dan menetapkan apa yang Engkau kehendaki, dan di sisi-Mu lah Ummul Kitab (Lauhul Mahfudz).”

3. Doa Terhindar dari Takdir Buruk

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

Allahumma innii a’uudzu bika min jahdil balaa-i wa darokisy syaqoo-i wa suu-il qodhoo-i wa syamaatatil a’daa-i

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari susahnya bala (bencana), hinanya kesengsaraan, keburukan qada (takdir), dan kegembiraan para musuh.” (HR Bukhari)

4. Doa Perlindungan dari Segala Kejahatan

Doa ini dianjurkan dibaca sebanyak tiga kali pada pagi dan petang.

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Bismillahi-lladhi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardhi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim

Artinya: “Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

5. Doa Mohon Keselamatan Dunia Akhirat

Doa memohon keselamatan dunia dan akhirat yang paling umum yaitu doa sapu jagat. Bacaan itu termasuk dalam Surah Al-Baqarah ayat 201.

رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰ خِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَا بَ النَّا رِ

Rabbanaa aatinaa fiddunya hasanataw wa fil aakhirati hasanataw waqinaa 'adzaaban naar

Artinya: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.”

Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, doa ini paling sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW.

“Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata: ‘Doa nabi shallallahu alaihi wa sallam yang paling sering diucapkan ialah ‘Ya Allah, Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka’.” (HR Bukhari dan Muslim)

Apakah Doa Bisa Mengubah Takdir Allah?

Ada dua jenis takdir dalam Islam, yakni takdir mubram dan takdir muallaq. Takdir mubram merupakan ketetapan Allah SWT yang mutlak dan tidak bisa berubah, seperti kelahiran dan kematian.

Sementara, takdir muallaq adalah ketetapan Allah SWT yang bisa berubah, tergantung pada ikhtiar atau usaha dan doa.

Artinya, manusia hanya bisa berupaya untuk mengubah takdir muallaq. Misalnya, kepintaran, kesehatan, rezeki, hingga jodoh.

Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebajikan.”

Akan tetapi, perlu dipahami bahwa perubahan takdir itu juga sudah ditetapkan Allah SWT karena doa itu sendiri.

Dalam Alquran Surah Al-Qamar ayat 49, Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (takdir).”

Amalan agar Doa Lebih Mustajab

1. Memperbanyak Istighfar

Salah satu amalan agar doa lebih mustajab adalah memperbanyak istighfar atau memohon ampun kepada Allah SWT.

Amalan ini bisa membuka pintu rezeki dan mendatangkan ketenangan hati. Perintah untuk beristighfar tercantum dalam berbagai ayat Alquran, termasuk Surah Nuh ayat 10-12:

“Maka aku berkata (kepada mereka), “Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu.”

2. Bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW

Membaca sholawat sebelum dan setelah berdoa diyakini membuat doa kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT.

Dalam Surah Al-Ahzab ayat 56, dijelaskan bahwa Allah SWT dan para malaikat pun bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW.

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Berselawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”

3. Berdoa pada Waktu Mustajab

Berdoa bisa dilakukan kapan saja, tetapi dianjurkan untuk melakukannya pada waktu-waktu mustajab.

Misalnya, pada sepertiga malam terakhir atau ketika sholat tahajud. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman: Siapa yang berdoa kepada-Ku maka akan Aku kabulkan.” (HR Bukhari dan Muslim)

4. Mengonsumsi Harta yang Halal

Mengonsumsi harta yang halal termasuk amalan agar doa lebih mustajab, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yang safar (bepergian) jauh, baju compang-camping dan berdebu. Ia menengadahkan tangan ke langit seraya berdoa, ‘Ya Tuhanku, ya Tuhanku’, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ia tumbuh dari harta yang haram. Lantas bagaimana mungkin doanya dikabulkan?” (HR Muslim)

5. Bersedekah

Sedekah dapat membuka pintu keberkahan dan sebab datangnya pertolongan Allah SWT, sebagaimana hadis berikut:

“Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain.” (HR Ahmad)

6. Yakin kepada Allah SWT

Amalan yang tidak kalah penting agar doa lebih mustajab yaitu memiliki keyakinan kepada Allah SWT bahwa doa kita akan dikabulkan.