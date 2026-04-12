Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah SWT dalam berbagai situasi.

Salah satunya ketika mengalami kesulitan karena orang zalim yang menyakiti kita.

Apalagi, doa orang terzalimi merupakan salah satu doa mustajab, sebagaimana hadis berikut:

“Takutlah terhadap doa orang yang terzalimi sebab doa yang terzalimi mustajab (cepat terkabul).” (HR Malik).

Lantas, bagaimana doa yang seharusnya dibaca agar orang yang menyakiti kita mendapat balasan dari Allah SWT?

Doa agar Orang yang Menyakiti Kita Celaka

Doa terbaik untuk orang menzalimi kita adalah memohon pertolongan kepada Allah SWT dengan membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُعِزَّنِي وَتَنْصُرَنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي

Allahumma inni as’aluka an tu’izzanii wa tanshuranii ‘alaa man zhalamanii.

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar Engkau memuliakanku dan menolongku atas orang yang menzalimiku.”

Selain itu, kita juga bisa membaca doa di bawah ini sebanyak tiga kali agar orang yang menzalimi kita mendapat ampunan dari Allah SWT:

اللَّهُمَّ اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي

Allahumma’fu ‘amman dhalamani.

Artinya: “Ya Allah, ampunilah orang yang telah berbuat zalim kepadaku.”

Ada juga beberapa doa untuk orang zalim yang tersebar dalam berbagai ayat Alquran seperti berikut ini:

Surah Al-Qasas Ayat 21

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Rabbi najjini minal qawmiz zalimin.

Artinya: “Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu.”

Doa ini dibaca Nabi Musa AS ketika dikejar oleh tentara Fir’aun.

Surah Al-Mumtahanah Ayat 5

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Rabbana laa taj'alnaa fitnatal lillazeena kafaroo waghfir lanaa rabbanaa innaka antal azeezul hakeem

Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Doa tersebut dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim AS dan pengikutnya agar tidak dijadikan sasaran fitnah oleh orang kafir.

Ayat tersebut juga bermakna bahwa Nabi Ibrahim AS memohon agar Allah SWT tidak memenangkan orang kafir atas orang beriman.

Kemenangan itu akan memberikan keyakinan orang-orang kafir bahwa mereka berada di jalan yang benar, sedangkan orang beriman ada di jalan yang salah.

Bolehkan Mendoakan Orang yang Menyakiti Kita Celaka?

Nabi Muhammad SAW melarang umat Islam mendoakan keburukan orang lain karena khawatir dikabulkan Allah SWT saat waktu mustajab.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Janganlah kalian berdoa buruk terhadap dirimu sendiri, janganlah kalian berdoa buruk terhadap anak-anakmu, dan janganlah kalian berdoa buruk terhadap harta bendamu. Janganlah (berdoa buruk karena bisa saja) kalian menepati suatu saat di mana Allah diminta memberikan sesuatu pada saat tersebut, lalu Allah mengabulkan permintaan kalian itu.” (HR Muslim).

Islam juga mengajarkan bahwa doa bisa berbalik kepada si pengirim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut:

“Tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya di belakang (tanpa sepengetahuannya) kecuali malaikat berkat, “Dan doa yang sama untukmu.” (HR Muslim dan Abu Darda RA).

Hadis di atas bermakna doa baik akan kembali kepada pengirimnya, begitu juga jika seorang muslim mendoakan keburukan orang lain.

Sementara, dalam Surah An-Nisa ayat 148, Allah SWT berfirman:

“Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai perkataan yang buruk kepada siapa pun karena bisa berujung permusuhan.