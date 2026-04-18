Bagi banyak orang, menghadapi ujian sering kali menjadi momen yang menegangkan, apalagi jika targetnya tinggi dan ada harapan besar di dalamnya.

Banyak pelajar berusaha semaksimal mungkin dengan tekun belajar. Di samping itu, dalam ajaran Islam, usaha yang bisa dilakukan tidak cukup berhenti di situ.

Jangan lupakan juga untuk berdoa kepada Allah SWT agar mendapatkan nilai ujian sempurna.

Kumpulan Doa Agar Dapat Nilai Ujian 100 dan Dapatkan Hasil Memuaskan

1. Doa Agar Daya Ingat Kuat

يَا قَيُّوْم فَلَا يَفُوُتُ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ وَلَايَئُودُهُ

Latin: Ya Qayyumu fala yafuutu syai'un min ilmihi wa la yauduhu

Artinya: "Wahai Yang Maha Kekal, tak satu pun luput dari ilmu-Nya dan kuasa-Nya tak terbatas."

2. Doa Agar Diingatkan Saat Lupa

اللَّهُمَّ ذَكَرَنِي مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلَّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ...

Latin: Allaahumma dzakkirnii minhu maa nasiitu wa'allimnii minhu maa jahiltu...

Arti: "Ya Allah, ingatkan aku melalui Alquran sesuatu yang hilang dari ingatanku. Ajarkan kepadaku melalui Alquran apa yang tidak aku ketahui..."

3. Doa Menitipkan Pelajaran

اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اسْتَوْدَعْتُكَ جَمِيْعَ مَا قَرَأْتُهُ فَارْدُدْهُ اِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِيْ اِلَيْه

Latin: Allahumma innistauda'tuka jami'a ma qoro'tu fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya hamba menitipkan semua apa pelajaran yang telah hamba baca dan mohon kembalikan kepada hamba, pada saat hamba membutuhkannya."

4. Doa Diberikan Ketenangan Hati saat Ujian

Doa ini pada dasarnya berasal dari surat At-Taha ayat 25-28.

Berikut adalah penggalan doanya:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Latin: Robbi srohli shadri, wa yassir lii amri wahlul uqdatammin lisani, yafqahu qauli.

Artinya: "Ya Rab-ku, lapangkanlah dadaku, ringankanlah segala urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku."

5. Doa Memohon Kemudahan Saat Menghadapi Ujian Sulit

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Latin: Allahumma laa sahla illa maa ja'altahu sahlaa, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlaa

Artinya: "Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah." (HR. Ibnu Hibban)

6. Doa Diberi Petunjuk Mengerjakan Soal Agar Nilai Ujian 100

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رُشْدًا

Latin: Robbanaa 'aatinaa miladunka rohmatan, wahayyi' lanaa min amrinaa rosyadaa.

Artinya: "Ya Tuhanku, berikanlah kepada kami rahmat-Mu, dan sempurnakan atas kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami."

7. Doa Saat Mengerjakan Soal yang Tidak Dimengerti

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِي كُلَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

Latin: Allahumma rohmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii thorfata 'ainin wa ashlih lii sya'nii kullahu laa ilaaha illa anta.

Artinya: “Ya Allah, hanya rahmatMu yang aku harapkan, maka jangan biarkan aku mengikuti nafsuku sekejap mata pun. Perbaikilah keadaanku seluruhnya. Tiada Tuhan kecuali Engkau.”

8. Doa Agar Mendapatkan Hasil Terbaik

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَتِحِينَ

Latin: Rabbanaftah bainanaa wa baina qauminaa bil haqqi wa anta khairul faatihiina.

Artinya: "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil), dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.”

9. Doa Agar Dilancarkan Menjawab Soal

الله أكبر بفضله ,رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابِ

Latin: Allahuakbar bifazhlihi, Rabbi hablii mulkalla yanbaghiii liahadim mimb'adi innaka antal wahhaabi

Artinya: "Allah Maha Besar dengan karunia-Nya... Tuhanku, berilah aku anugerah tiada tanding, Engkaulah Maha Pemberi."

10. Doa Memohon Tambahan Ilmu yang Bermanfaat

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا علَّمتني، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي عِلْمًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

Latin: Allahuma anfa'anii bimaa 'allamtanii wa 'allimnii maa yanf'unii wazidnii 'ilman walhamdulillahi 'alaa kulli haalin