Setiap orang pasti punya keinginan, baik yang besar maupun kecil, yang ingin cepat terwujud, bisa soal karier, keluarga, kesehatan, atau impian lain yang kadang bikin hati deg-degan saat membayangkannya.

Selain dengan usaha nyata, doa juga bisa menjadi cara sederhana untuk menyampaikan harapan kita ke Allah SWT, tuhan semesta alam.

Lantas, apa saja doa yang bisa dipanjatkan untuk memohon kepada Allah SWT agar keinginan kita cepat dikabulkan?

Kumpulan Doa Agar Keinginan Cepat Terwujud

Berdoa menjadi cara bagi umat Muslim untuk menyampaikan harapan serta keinginan kepada Allah SWT dengan hati yang tulus dan penuh keyakinan.

Allah sendiri juga telah menjanjikan hal tersebut dalam surat Gafir ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Wa qaala Rabbukumud 'ooneee astajib lakum; innal lazeena yastakbiroona an 'ibaadatee sa yadkhuloona jahannama daakhireen

Artinya: “Dan Tuhanmu berfirman, ‘Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu.

Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina.’”

Berikut adalah beberapa kumpulan doa yang bisa diamalkan setiap hari:

1. Surat Al-Fatihah

Pertama-tama, kita bisa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 ayat sebagai doa pembuka agar keinginan cepat terkabul.

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِۙ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِۗ، اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُۗ، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَۙ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ەۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاۤلِّيْنَ. اٰمِيْن

Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalameen. Ar-Rahmaanir-Raheem.

Maaliki Yawmid-Deen. Iyyaaka na'budu wa lyyaaka nasta'een. Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem.

Siraatal-lazeena an'amta 'alaihim ghayril-maghdoobi 'alaihim wa lad-daaalleen. Ameen.

Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Semoga Kau kabulkan permohonan kami.”

2. Doa Agar Harapan Segera Dikabulkan

اللَّهُمَّ أَنْتَ لَهَا وَلِكُلِّ حَاجَةٍ فَاقْضِهَا بِفَضْلِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا).

Allahumma anta laha wa likulli hajatin faqdhina bifadhli bismillahirrahmanirrahim (ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha)

Artinya: "Ya Allah, Engkau pemberi manfaat pada Al-Fatihah dan pada setiap kebutuhan, maka kabulkan hajat (kami) dengan keutamaan bismillahirrahmânirrahim (apa yang Allah buka bagi manusia berupa rahmat maka tidak ada yang mampu menahannya)."

3. Doa Agar Diberikan Kemudahan dalam Kesulitan

Dari Ibnu ‘Abbas RA, dikatakan bahwa Rasulullah kerap membaca doa berikut ini saat sedang dalam kondisi kesulitan:

لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ، لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ اْلأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمُ

Laa ilaha illallah al-‘azhiim al-haliim, laa ilaha illallah robbul ‘arsyil ‘azhim. Laa ilaha illallah, robbus samaawaati wa robbul ardhi wa robbul ‘arsyil karim.

Artinya: "Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Penyantun.

Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah, Rabb yang menguasai Arsy, yang Maha Agung.

Tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah, Rabb yang menguasai langit dan bumi. Rabb Yang menguasai arsy, lagi Maha Mulia."

4. Doa Hajat Sebelum Tidur

سُبْحَانَ اللهِ وَاْلحَمْدُ للهِ وَلَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاَسْتَغْفِرُ اللهَ اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتَكَ فَأِنَّهُمَا لَا يَمْلِكُهُمَا اَحَدٌ سِوَاكَ

Subhaanallaahi walhamdu lillaahi walaa ilaaha illallaahu wa astaghfirullaha. Allohumma innii as-aluka min fadhlika wa rohmataka fa innahuma laa yamlikuhumaa ahadun siwaaka

Artinya: “Maha Suci Allah, segala puji milik Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dari karunia-Mu dan rahmat-Mu,

Sesungguhnya tidak ada yang memiliki keduanya siapa pun selain diri-Mu.”

5. Doa setelah Salat Agar Keinginan Cepat Terwujud

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى. اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّا.

Allāhummā innī as’aluka wa atawajjaḥu ilayka bi-Muḥammadin nabiyyir raḥmah, yā Muḥammadu innī qad tawajjaḥtu bika ilā Rabbī fī ḥājatī hādhihi li-tuqdā. Allāhummā fa-syaffi‘hu fiyyā.

Artinya: "Ya Allah, Sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau, dan aku menghadap kepada engkau dengan Muhammad Nabiyyir Rahmah,

Wahai Muhammad sesungguhnya aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohonkan hajatku ini agar dikabulkan.