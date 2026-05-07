Allah SWT memang sudah menjamin rezeki setiap makhluk-Nya. Namun, manusia tetap diminta untuk berusaha mencari rezeki itu.

Salah satu cara menjemput rezeki dari Allah SWT adalah dengan berdagang, sebagaimana yang juga dilakukan para nabi-nabi.

Selain itu, kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah SWT agar pintu rezeki terbuka lebar.

Lantas, apa saja doa-doa yang bisa dibaca agar jualan laris manis dan banyak pembelinya?

Doa yang Perlu Diamalkan agar Jualan Laris Cepat Habis Banyak Pembeli

Berikut ini adalah doa agar jualannya laris manis diborong pembeli:

1. Doa sebelum Berjualan

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه

Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa laa haula wa laa quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim

Artinya: “Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah.”

2. Doa agar Jualan Laris

Doa yang Perlu Diamalkan agar Jualan Laris Cepat Habis

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ اَنْوَاعِ الرِّزْقِ وَالْفُتُوْحَاتِ، بَابَاسِطَ الَّذِيْ يبَسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآء بِغَيْرِ حِسَابٍ اُبْسُطْ عَلَيَّ رِزْقًا كَثِيْرًا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِنْ خَزَائِنِ رِزْقِكَ بِغَيْرِ مِنَّةٍ مَخْلُوْقٍ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Allahumma saalli ‘ala sayyidina Muhammadin ‘adada anwa'ir-rizqi wal-futuhat, baba basitillazi yabsutur-rizqa liman yasya’u bighairi hisab. Ubsut ‘alayya rizqan katsiran min kulli jihatin min khaza’ini rizqika bighairi minnatin makhluqin bifadlika wa karamika, wa ‘ala alihi wa sahbihi wa sallam

Artinya: "Wahai Allah limpahkanlah rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW; sebanyak aneka rupa rezeki. Wahai Zat Yang Maha Meluaskan Rezeki kepada orang yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. Luaskan dan banyakkanlah rezekiku dari segenap setiap penjuru dan perbendaharaan rezeki-Mu tanpa pemberian dari makhluk, berkat kemurahan-Mu juga. Dan limpahkanlah pula rahmat dan salam atas dan para sahabat beliau."

3. Doa Mohon Rezeki agar Jualan Laris

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ

Allahu lathifun bi ‘ibadihi yarzuqu man yasya’ wa huwal qawiyyul ‘aziz

Artinya: “Allah Mahalembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia Mahakuat, Mahaperkasa.”

4. Doa Mohon Rezeki Tanpa Susah Payah

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِيْ رِزْقًا حَلَالًا وَاسِعًا طَيِّبًا مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ وَلَا مَشَقَّةٍ وَلَا ضَيْرٍ وَلَانَصَبٍ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Allhumma inni as aluka an tarzuqani rizqan halalan wasian thayyiban min ghairi taabin wa la masyaqqatin wa la dlairin wa la nashabin innaka ala kulli syai in qadir

Artinya: “Ya Allah, aku mohon kepada-Mu limpahan rezeki yang halal, luas, dan baik, yang didapat tanpa letih, memberatkan, membahayakan, dan banting tulang. Sungguh Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”

5. Doa agar Jualan Laris dan Rezeki Lancar

Rasulullah SAW menganjurkan membaca doa di bawah ini saat hendak keluar rumah, termasuk ketika akan berdagang:

بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِي وَمَالِي وَدِيْنِيْ. اَللَّهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا قُدِّرَ لِيْ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا أَخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ

Bismillahi ‘ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma radhdhini bi qadha’ika, wa barik li fima quddira li hatta la uhibba ta‘jila ma akhkharta, wa la ta’khira ma ‘ajjalta

Artinya: “Dengan nama Allah yang menguasai diri, harta, dan agamaku. Tuhanku, kondisikan batinku agar rela menerima ketentuan-Mu. Berkatilah aku pada semua yang ditakdirkan untukku sehingga aku enggan menyegerakan apa yang Kau tunda dan enggan menunda apa yang Kau segerakan.”

Amalan agar Jualan Laris dan Banyak Pembeli

Selain berdoa, para penjual juga dianjurkan untuk mengerjakan berbagai ibadah lainnya, seperti sholat lima waktu, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat sunah lainnya.

Tujuannya untuk mengetuk pintu langit dan memperbesar peluang doa-doa dikabulkan, sehingga rezeki akan mengalir deras dari berbagai penjuru.

Dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman:

"Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan empat rakaat salat di awal siang (di waktu duha). Maka itu akan mencukupimu di akhir siang.” (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ad Dirimi)

Selain itu, dianjurkan juga untuk menjaga tali silaturahmi agar rezeki lancar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

“Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi.” (HR Bukhari dan Muslim)

Amalan lain yang tidak kalah penting adalah jujur dalam berjualan. Rasulullah SAW pernah bersabda: