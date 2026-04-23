Kematian adalah takdir manusia yang tidak bisa diubah dan dihindari. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 78:

"Di manapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh."

Dalam Surah Ali Imran ayat 185 juga disebutkan bahwa setiap manusia akan mendapat balasan sesuai amalnya pada hari kiamat.

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu."

Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap muslim untuk menabung amal baik agar mendapat pahala dan meringankan hisab di akhirat kelak.

Selain berbuat kebaikan, ada baiknya juga setiap muslim membaca doa agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah.

Doa agar Meninggal dalam Keadaan Husnul Khatimah

Berikut ini adalah kumpulan doa yang bisa dibaca sebagai permohonan agar diwafatkan sebagai muslim, beriman, dan dalam kebaikan:

1. Doa Mohon Husnul Khatimah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الْخَاتِمَةِ

Allahumma inni as'aluka husnal khatimah.

Artinya: "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu akhir yang baik (husnul khatimah)."

2. Doa saat Sujud agar Husnul Khatimah

Doa ini dibaca ketika sujud terakhir setiap sholat untuk memohon meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ لِقَائِكَ

Allahummaj'al khaira 'umri akhirahu, wa khaira 'amali khawatimahu, wa khaira ayyami yauma liqa'ika.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah ujungnya, dan sebaik-baik amalku adalah penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari saat berjumpa dengan-Mu."

3. Doa agar Meninggal sebagai Muslim

Nabi Yusuf AS memanjatkan doa setelah diselamatkan dari dalam sumur, dibebaskan dari fitnah istri al-Aziz, dan diberikan kekuasaan oleh Allah SWT.

Doa itu tercantum dalam Surah Yusuf ayat 101 sebagai berikut:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

Rabbana afrigh 'alaina shabran wa tawaffana muslimin.

Artinya: "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim (berserah diri kepada-Mu).

4. Doa Husnul Khatimah

اللَّهُمَّ اخْتِمْ لَنَا بِالْإِيمَانِ، وَاخْتِمْ لَنَا بِالْإِسْلَامِ، وَاجْعَلْ عَوَاقِبَ أُمُورِنَا خَيْرًا

Allahumma ikhtim lana bil iman, wakhtim lana bil islam, waj'al 'awaqiba umurina khairan.

Artinya: "Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan iman dan Islam, dan jadikanlah akhir dari semua urusan kami dalam kebaikan."

5. Doa agar Tidak Wafat Su’ul Khatimah

Doa ini dibaca sebagai permohonan kepada Allah SWT agar kita tidak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَالْهَدْمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا

Alloohumma innii a’uudzu bika minat taroddi wal hadmi wal ghoroqi wal hariiqi, wa a’uudzu bika an-yatakhoobathonisy syaithoonu ‘indal mauti, wa a’udzu bika an amuuta fii sabiilika mudbiron, wa a’uudzu bika an amuuta ladiigho.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kebinasaan (terjatuh), kehancuran (tertimpa sesuatu), tenggelam, kebakaran, dan aku berlindung kepada-Mu dari dirasuki setan pada saat mati, dan aku berlindung kepada-Mu dari mati dalam keadaan berpaling dari jalan-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari mati dalam keadaan tersengat.”

Amalan agar Wafat Husnul Khatimah

Seorang muslim harus menjaga keimanan, konsisten beribadah, bertobat, dan terus berdoa kepada Allah SWT agar meraih husnul khatimah.

Namun, ada amalan lain yang juga bisa mengantarkan kita mencapai akhir yang baik yaitu sebagai berikut:

1. Doa sebelum Subuh

Doa ini dibaca di antara salat sunah sebelum Subuh dan salat Subuh. Berikut bacaannya:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ الْحُسَيْنِ وَأَخِيْهِ وَجَدِّهِ وَأَبِيْهِ وَأُمِّهِ وَبَنِيْهِ نَجِّنِيْ مِنَ الْغَمِّ الَّذِيْ أَنَا فِيْهِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَاذَا الْجَلَالِ وَاْلإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ اَنْ تُحْيِيَ قَلْبِيْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bihurmatil Husaini wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi, najjini minal ghammil ladzi ana fihi, ya Hayyu ya Qayyumu ya Dzal jalali wal ikrami, as’aluka ang tuhyiya qalbi binuri ma’rifatika, ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Arhamar rahimin.

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai Allah! Dengan kehormatan al-Husain dan saudaranya, kakeknya, ayahnya, ibu serta anak cucunya. Selamatkanlah aku dari kesusahan yang ada padaku. Wahai dzat yang maha hidup, wahai dzat yang maha tegak, wahai dzat yang memilki keagungan dan kemuliaan! Aku bermohon kepada-Mu untuk mengidupkan hatiku dengan cahaya pengetahuan-Mu. Wahai Allah! Wahai Allah! Wahai Allah! Wahai dzat yang maha mengasihi.”

2. Doa setelah Magrib

Amalan kedua adalah mengerjakan salat sunah setelah Magrib. Di setiap rakaatnya dianjurkan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, dan An-Nas.

Setelah salam, dilanjutkan dengan membaca doa berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَوْدِعُكَ دِيْنِيْ فَاحْفَظْهُ عَلَيَّ فِى حَيَاتِيْ وَعِنْدَ مَمَاتِيْ وَبَعْدَ وَفَاتِيْ

Allahumma inni astawdiuka dini fakhfadzhu alayya fi hayati wa inda mamati wa bada wafati.

Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepada-Mu agamaku, maka jagalah agama ini tetap ada padaku. Baik pada hidupku, ketika matiku, dan setelah wafatku."

3. Menyempurnakan Wudu

Amalan ketiga untuk meraih husnul khatimah adalah menyempurnakan wudu, kemudian mengamalkan doa berikut:

أَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ اِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ اِلَيْكَ

Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahummaj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutathahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

Artinya: "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang banyak bertobat dan (juga) jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang mensucikan diri. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan sifat terpuji-Mu aku bersaksi tidak ada tuhan kecuali Engkau. Aku bermohon ampun kepada-Mu serta aku kembali pada-Mu."

4. Doa Syekh Nawawi

Membaca doa yang diajarkan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi agar diwafatkan dalam keadaan baik dan Islam.

أَللّٰهُمَّ أَكْرِمْ هَذِهِ الْأُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ بِجَمِيْلِ عَوَائِدِكَ فِى الدَّارَيْنِ إِكْرَامًا لِمَنْ جَعَلْتَهَا مِنْ أُمَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Allahumma akrim hadzihil ummatal muhammadiyyata bi jamiili awa’idika fid darain, ikraman liman ja‘altaha min ummatihi, shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Artinya: "Ya Allah, muliakanlah umat Nabi Muhammad ini dengan indahnya kebiasaan-Mu di dunia dan akhirat dengan kemulian yang benar-benar Engkau jadikan (kebiasaan tersebut) dari umatnya Nabi Muhammad SAW."

5. Doa Rutin

Amalan terakhir agar meninggal husnul khatimah adalah membiasakan diri membaca doa berikut ini:

يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ بِقُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اِغْفِرْ لِيْ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا تَسْأَلْنِيْ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تُحَاسِبْنِيْ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ وَأَعْطِنِيْ كُلَّ شَيْءٍ.

Ya rabbakulli syaiim biqudratika ala kulli syaiin ighfir li kulla syaiin wa la tasalni ang kulli syaiiw wa la tuhasibni fi kulli syaiiw wa athini kulla syaiin.