Setelah hari kebangkitan di akhirat, setiap manusia akan menghadapi pengadilan Allah SWT.

Seluruh perbuatan mereka selama di dunia akan dihitung dan dimintai pertanggungjawaban. Proses perhitungan amal baik dan buruk inilah yang disebut “hisab”.

Dalam ajaran Islam, setiap orang akan menghadapi hisab dengan kondisi yang berbeda-beda, ada yang hisabnya berjalan ringan, namun ada pula yang mengalami hisab yang berat akibat kelalaiannya semasa hidup.

Meskipun demikian, hisab tidak dimaksudkan semata-mata untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan agar manusia lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupannya di dunia.

Karena itu, banyak umat Muslim yang memanjatkan doa agar hisab dipermudah sebagai bentuk ikhtiar sekaligus harapan akan rahmat Allah SWT.

Bacaan Doa Agar Hisab Dipermudah, Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya

Doa Memohon Hisab yang Ringan di Akhirat

Sebagai bentuk pengakuan bahwa keselamatan di akhirat hanya bisa diraih melalui rahmat Allah SWT, umat Islam sangat dianjurkan untuk memohon agar proses hisab diberikan kemudahan.

Berikut adalah bacaan doanya beserta tulisan Latin dan terjemahannya:

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا

Latin: Allahumma hasibni hisaban yasira

Artinya: “Ya Allah, hisablah aku dengan perhitungan yang mudah,”

Dalil Doa Agar Hisab Dipermudah dari Hadis Rasulullah

Doa memohon hisab yang ringan ini diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW.

Sayyidah Aisyah RA menginformasikan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW membaca doa tersebut di sebagian salatnya.

Aisyah RA berkata:

سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال أن يُنْظَرَ فِي سَيِّئاتِهِ فَيُتَجَاوَزُ عَنْهُ، إنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ هَلَكَ

Artinya: “Saya mendengar Nabi SAW berkata, ‘Allohumma hasibni hisaban yasiron.’ Saya berkata, ‘Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud hisab yang ringan?’

Nabi SAW berkata, ‘Dia diperlihatkan kesalahannya kemudian dia diampuni. Sesungguhnya siapa saja yang dipersulit hisabnya pada hari itu, maka dia celaka.” (HR. al-Hakim)

Kapan Waktu Tepat untuk Membaca Doa Agar Hisab Dipermudah?

Pada dasarnya, doa memohon hisab yang mudah ini dapat dibaca kapan saja dan di mana saja.

Namun, terdapat beberapa waktu yang sangat dianjurkan untuk mengamalkan doa ini, yaitu:

Di dalam salat, khususnya dibaca sebelum mengucapkan salam.

Setelah selesai menunaikan salat fardu.

Saat sedang bermuhasabah diri.

Ketika teringat akan kematian dan kehidupan akhirat.

Amalan Lain Agar Hisab Semakin Ringan

Berdoa agar hisab dipermudah memang penting, tetapi tidak cukup jika tidak diiringi dengan usaha nyata.

Dalam Islam, setiap amal yang dilakukan di dunia akan menjadi penentu di akhirat.

Karena itu, menjaga konsistensi dalam amalan sehari-hari menjadi bagian penting dalam mempersiapkan diri.

Berikut adalah beberapa amalan sederhana yang bisa membantu meringankan hisab:

1. Menjaga Salat Lima Waktu

Salat adalah amalan pertama yang akan dihisab. Menjaganya dengan baik, tepat waktu dan penuh kesadaran, menjadi fondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim. Dari sini, kualitas ibadah lainnya juga ikut terbentuk.

2. Memperbanyak Istigfar

Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Karena itu, memperbanyak istigfar menjadi cara sederhana yang perlu dilakukan umat Muslim untuk memohon ampunan Allah SWT.

Selain membersihkan dosa, amalan ini juga dapat menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada-Nya.

3. Berlaku Jujur dan Menjaga Amanah

Kejujuran dan amanah adalah nilai yang sangat ditekankan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal-hal kecil, seperti berkata apa adanya, menepati janji, dan menjaga kepercayaan orang lain termasuk amalan yang bernilai besar di sisi Allah SWT.

4. Rajin Bersedekah

Sedekah tidak harus dalam jumlah besar. Membantu orang lain, berbagi rezeki, atau melakukan kebaikan kecil juga termasuk sedekah.