7 Doa agar Cepat Menghafal dan Kuat Ingatan, Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya
Dewa Panggalih
Bagi sebagian orang, menghafal mungkin akan menjadi tantangan tersendiri, apalagi jika materinya terasa banyak atau terkesan sulit untuk dipahami.
Bukan cuma butuh usaha dan konsistensi, proses menghafal dan mengingat ini juga sering berkaitan dengan ketenangan hati dan kejernihan pikiran.
Dalam Islam, selain ikhtiar belajar, ada juga amalan berupa doa yang bisa membantu memudahkan hafalan.
Lalu, apa saja doa agar cepat menghafal yang bisa diamalkan sehari-hari?
Kumpulan Doa Agar Cepat Menghafal dan Tidak Mudah Lupa
1. Doa Agar Hafalannya Semakin Kuat
اللهمّ اجْعَلْ نَفْسِي مُطْمَيِنَةً تُؤْمِنُ بِلِقَابِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطابِكَ وَتَرْضَى بِقَضَابِكَ
Allahummajal nafsi muthmainnatan tu'minu biliqa-ika wa taqna'u biatha-ika wa tardha biqadha-ika
Artinya: "Ya Allah, jadikanlah jiwaku tenang, mengimani perjumpaan dengan-Mu, merasa cukup dengan pemberian-Mu, dan ridha dengan ketentuan-Mu."
2. Doa Agar Cepat Menghafal
اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِتَرْكِ مَعَاصِيْكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي. وَارْحَمْنِي مِنْ أَنْ أَتَكَلَّفَ مَا لَا يَعْنِيْنِي. وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظْرِ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّي. اللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْعِزَّةِ لَا تَرَامُ أَسْتَلْكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ بِجَلَالِكَ وَنُوْرِ وَجْهِكَ أَنْ تَلْزِمَ قَلْبِي حِفْظُ كِتَابَكَ كَمَا عَلَّمْتَنِي. وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوْهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيْكَ عَنِّي، اللَّهُمَّ نَوْرُ بِكِتَابِكَ بَصَرِي وَاشْرَحْ بِهِ صَدْرِي وَفَرَّحْ بِهِ قَلْبِي وَأَطْلِقْ بِهِ لِسَانِي. وَاسْتَعْمِلْ بِهِ بَدَنِي. وَقَوْنِي عَلَى ذَلِكَ. وَأَعِنِّي عَلَيْهِ إِنَّهُ لَا مُعِيْنُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْتَ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.
Allaahummar hamnii bitarkil ma'aashii abadan maa abqaitanii, warhamnii min an atakallafa maa laa ya'nii nii. Warzuqnii husnan nazhri fii maa yurdhiika 'annii.
Allaahumma badii'as samaawaati wal ardha dzal jalaali wal ik-raami, wal 'izzati laa taraam, as aluka ya allah ya rahmaan bi jalaalika wa nuuri wajhika an talzima qalbi hifzha kitaabaka kama 'allamtanii, warzuqnii an atluuhu 'alan nahwil ladzii yurdhiika 'annii.
Allaahumma nawwir bikitaabika basharii, wasyrah bihii shadrii, wa farrih bihii qalbii, wa athliq bihii lisaanii.
Wasta'mil bihii badani. Wa qawwinii 'alaa dzaalika. Wa a'innii 'alaihi innahuu laa ma'iinun 'alaihi illaa anta. Laa ilaaha illaa anta.
Artinya: “Ya Allah rahmati untuk (dapat) meninggalkan maksiat kepada-Mu selamanya, selagi Engkau masih memberi kesempatan kepadaku. Kasihani diriku dari hal yang tak sanggup aku pikul.
Karuniailah aku iktikad baik dan ketertarikan kepada hal yang Engkau sukai. Teguhkan hatiku untuk menghafal kitab-Mu, sebagaimana Engkau ajarkan kepadaku. Karuniailah aku untuk (dapat) membacanya sesuai yang Engkau sukai.
Ya Allah dengan kitab-Mu terangilah penglihatanku, lapangkanlah dadaku, bahagiakan diriku, bebaskan (belenggu) lidahku, terapkanlah kepada badanku, kokohkanlah dirik atasnya dan bantulah diriku untuk hal tersebut.
Sesungguhnya, tiada penolong untuk hal tersebut, kecuali Engkau. Tiada Tuhan selain Engkau."
3. Doa Agar Tidak Mudah Lupa
اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِى وَعَلَانِيَتِي فَاقْبِلْ مَعْذِرَنِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَاعْطِنِي لِسُؤَالِي وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي يَا مَنْ يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ. وَاللَّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
Allaahumma innaka ta'lamu sirrii wa 'alaaniyatii faqbil ma'dziratii wa ta'lamu haajatii fa'thinii lisu- aalii wa ta'lamu maa fii nafsii faghfirlii dzanbii yaa man ya'lamu khaa-inatal a'yuni wa maa tukhfish shuduur.
Wallaahu yaqdhii bil haqqi walladziina yad'uuna min duunihi laa yaqdhuuna bisyai-in innallaaha huwas samii'ul bashiir.
Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui rahasiaku dan apa yang aku tampakkan, maka terimalah alasanku.
Engkau mengetahui kebutuhanku, maka berilah aku apa yang aku mohon. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, maka ampunilah dosaku.
Wahai Dzat yang mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam dada.
Dan Allah menetapkan hukum dengan adil, sedangkan apa yang mereka sembah selain Dia tidak dapat menetapkan sesuatu pun. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”
4. Doa Agar Dimudahkan dalam Menuntut Ilmu
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلماً نافعاً، وَرِزْقاً طيباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً
Allahumma inni as-aluka ilman naafi'an, wa rizqan tayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan
Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu As-Sunni)
5. Doa Agar Ingatan Kuat
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين
Rabbana wa la tahmil 'alaina isrann kama hamaltahu 'alallažina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna, wagfir lana, warhamna, anta maulana fansurna 'alal-qaumil-kafirin
Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Berilah kami maaf; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.
Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.”
6. Doa Agar Otak Cerdas
اللَّهُمَّ أَلْهِمْني رُشْدِي ، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي
Allaahummalhimnii rusydii wa a'idznii min syarri nafsii.
Artinya: “Ya Allah, berilah ilham kepadaku, kecerdasan dan lindungilah aku dari kejelekan diriku.” (HR. Tirmidzi)
7. Doa Sebelum Belajar
اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ فارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيهِ، ولا تَنْسَنِيهِ يا رَبَّ العَالَمِينَ، اللهُمَّ أَخْرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الوَهْمِ، وَأَكْرِمْنَا بِنُورِ الفَهْمِ، وافْتَح عَلَينَا بِمَعْرِفَةِ العِلمِ، وأحْسِنْ أَخْلَاقَنَا بالحِلْمِ، وسَهِّلْ لنَا أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وانْشُرْ عَلَيْنَا من خَزَائِنِ رَحمَتِكَ يا أَرحَمَ الراحِمينَ
Allahumma innī astawdi‘uka mā ‘allamtanīhi fardud-hu ilayya ‘inda ḥājatī ilayh, wa lā tansanīhi yā Rabbal-‘ālamīn.
Allahumma akhrijnā min ẓulumāti al-wahm, wa akrimnā binūri al-fahm, waftaḥ ‘alaynā bima‘rifati al-‘ilm, wa aḥsin akhlāqanā bil-ḥilm, wa sahhil lanā abwāba faḍlik, wanshur ‘alaynā min khazā’ini raḥmatik yā arḥamar-rāḥimīn.
Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah itu kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau membuatku melupakannya, wahai Tuhan seluruh alam.
Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka (kebodohan), muliakan kami dengan cahaya pemahaman, bukakanlah bagi kami pintu pengetahuan, perbaikilah akhlak kami dengan kelembutan,
Mudahkanlah bagi kami pintu-pintu karunia-Mu, dan limpahkanlah kepada kami dari anas rahmat-Mu, wahai Dzat Yang Maha Pengasih di antara para pengasih.”