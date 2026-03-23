Setiap pasangan yang menantikan momongan tentu ingin segera diberi kabar bahagia.

Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari prosedur medis, pola hidup sehat, hingga memanjatkan doa agar cepat hamil.

Sebagai umat Muslim, berdoa tentu menjadi salah satu ikhtiar batin yang tidak boleh dilewatkan.

Dengan berdoa, kita bisa meminta berbagai pertolongan kepada Allah yang serbabisa.

Kumpulan Doa Agar Cepat Hamil

Perlu diingat bahwa sejauh ini tidak ada doa khusus yang secara eksplisit benar-benar bisa mempercepat kehamilan.

Doa-doa yang biasa dibaca pasangan Muslim lebih bersifat anjuran umum untuk memohon kemudahan dan kebaikan dari Allah, bukan doa yang pasti menjamin hamil.

Berikut adalah beberapa doa agar cepat hamil yang bisa diamalkan, bersumber dari Alquran dan ajaran nabi:

1. Doa Agar Cepat Hamil dari Nabi Ibrahim AS

رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

Rabbi habliiminashshoolihin.

Artinya: "Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang saleh." (QS. As-Shaffat: 100)

2. Doa Agar Cepat Hamil dari Nabi Zakaria AS

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

Robbanahablana min azwajina wazurriyatina qurrata a'yunin waj'alana lilmuttaqina imaama.

Artinya: "Ya Tuhanku, anugerahkan kepada kami istri-istri kami beserta keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan: 74)

3. Doa Meminta Keturunan yang Saleh dan Salihah

رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ

Rabbij'alnī muqīmaṣ-ṣalāti wa min żurriyyatī rabbanā wa taqabbal du'ā`

Artinya: "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku."

4. Doa Mendapatkan Keturunan yang Baik

رَبِّ هَبْ لِى مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ

Rabbi hab lī mil ladungka żurriyyatan ṭayyibah, innaka samī'ud-du'ā`

Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku seorang anak yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." (QS. Ali Imran: 38)

5. Doa Agar Diberikan Keberkahan saat Hamil

هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

Huwa allaahu alkhaaliqu albaari-u almushawwiru lahu al-asmaau alhusnaa yusabbihu lahu maa fii alssamaawaati waal-ardhi wahuwa al'aziizu alhakiimu.

Artinya: "Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Dia memiliki nama-nama yang indah.