Salah satu doa yang mustajab atau tidak tertolak adalah doa orang tua untuk anaknya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian (safar), dan doa orang yang dizalimi." (HR Abu Daud)

Selain itu, doa orang tua bisa membawa rida Allah SWT, sebagaimana dijelaskan hadis berikut:

"Rida Allah berada pada rida kedua orang tua. Sedangkan murka-Nya berada pada murka keduanya." (HR At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim)

Karena itu, orang tua pasti akan selalu mendoakan anak-anak mereka agar terhindar dari segala keburukan.

Lantas, apa saja doa agar anak selalu dijaga Allah SWT?

Doa agar Anak Dijaga Allah SWT

Berikut ini adalah kumpulan doa-doa yang bisa dibaca orang tua agar anaknya selalu mendapat penjagaan Allah SWT:

1. Doa agar Anak Dijaga Allah SWT dari Setan dan Penyakit

Nabi Muhammad SAW membaca doa ini untuk kedua cucunya, yakni Hasan dan Husein:

أُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

U'idzuka bikalimatillahit-taammati min kulli syaithanin wa hammah, wa min kulli 'ainin lammah.

Artinya: “Aku memohon perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setiap setan, binatang berbisa, dan dari pandangan mata yang jahat.” (HR Bukhari)

2. Doa agar Anak Dijaga Allah SWT dan Mendapat Berkah

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، وَلَا تَضُرَّهُ

Allahumma baarik fihi, wa la tadhurroh.

Artinya: "Ya Tuhanku, turunkan keberkahan-Mu pada anak ini. Jangan izinkan sesuatu membuatnya celaka."

3. Doa agar Anak Dijaga Allah SWT dari Bahaya

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي أَوْلَادِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَاحْفَظْهُمْ وَلَا تَضُرَّهُمْ وَارْزُقْنَا بِرَّهُمْ

Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfadhhum wa la tadlurrahum warzuqna birrahum.

Artinya: "Ya Allah berkahilah kami di dalam anak-anak dan keturunan kami, jagalah mereka (dari segala kejelekan), jangan Kau bahayakan mereka, dan berilah kami kebaikan mereka."

4. Doa agar Anak Dijauhkan dari Penyakit

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شَافِىَ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

Allahumma rabban naas mudzhibal ba'si isyfi antasy-syaafii laa syafiya illa anta syifaa an laa yughaadiru saqaman.

Artinya: "Ya Allah Ya Tuhanku, Tuhan seluruh manusia. Hilangkanlah penyakit. Berikanlah kesembuhan sebab Engkau adalah penyembuh. Tak ada yang mampu menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan tanpa menyisakan rasa sakit."

5. Doa Nabi Ibrahim untuk Anak Saleh

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

Rabbi hab li minas shalihin.

Artinya: "Ya Tuhanku, anugerahilah kami keturunan yang termasuk orang-orang yang salih."

6. Doa agar Anak Hafal Alquran dan Saleh

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْلَادَنَا أَوْلَادًا صَالِحِيْنَ حَافِظِيْنَ لِلْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فُقَهَاءَ فِى الدِّيْنِ مُبَارَكًا حَيَاتُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ

Allahummaj 'al awladana awladan sholihiin haafizhiina lil qur'ani wa sunnati fuqoha fid diin mubarokan hayatuhum fid dun-ya wal akhirah.

Artinya: "Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang sholih sholihah, orang-orang yang hafal Al-Qur'an dan Sunnah, orang-orang yang paham dalam agama dibarokahi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat".

7. Doa agar Anak Rajin Ibadah

Doa ini merupakan permohonan Nabi Ibrahim AS yang tercantum dalam Surah Ibrahim ayat 40:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

Rabbij 'alnee muqeemas Salaati wa min zurriyyatee Rabbanaa wa taqabbal du'aaa'.

Artinya: “Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.”

8. Doa agar Anak Berbakti pada Orang Tua

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَوْلَادِي وَلَا تَضُرَّهُمْ وَوَفِّقْهُمْ لِطَاعَتِكَ وَارْزُقْنِي بِرَّهُمْ

Allahumma barikliy fii awladiy, wa la tadhurruhum, wa waf fiqhum li tho'atik, war zuqniy birrohum.

Artinya: "Ya Allah berilah barokah untuk hamba pada anak-anak hamba, janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka, berilah mereka taufik untuk taat kepada Mu dan karuniakanlah hamba rejeki berupa bakti mereka".

9. Doa untuk Kebaikan Anak

اَللَّهُمَّ امْلَأْ قُلُوْبَ أَوْلَادِنَا نُوْرًا وَحِكْمَةً وَأَهْلِهِمْ لِقَبُوْلِ نِعْمَةٍ وَاَصْلِحْهُمْ وَاَصْلِحْ بِهِمُ الْأُمَّةَ

Allahumma-la' quluuba aulaadinaa nuuron wa hikmatan wa ahlihim liqobuli ni'matin wa ashlih-hum wa ashlih bihimul ummah.

Artinya: Ya Allah, isilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang layak untuk menerima nikmat-Mu, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka.

10. Doa agar Anak Selamat Dunia dan Akhirat

Ini merupakan doa keselamatan yang sering dibaca dalam berbagai zikir dan doa:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbana aatina fiddunya hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa 'adzaabannaar.