Speech delay atau keterlambatan bicara pada anak balita sering kali menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua.

Secara medis, kondisi ini terjadi ketika kemampuan bicara anak tidak berkembang sesuai dengan tahapan usianya.

Namun, perlu diingat bahwa speech delay pada anak bukanlah sebuah aib, kekurangan, apalagi bentuk kegagalan orang tua dalam mengasuh si kecil.

Pada dasarnya, kemampuan berbicara merupakan nikmat dan titipan yang diberikan Allah SWT agar setiap manusia dapat saling memahami satu sama lain.

Dalam Islam, orang tua dapat melakukan berbagai bentuk ikhtiar untuk mengatasi speech delay pada anak, termasuk membaca doa agar anak cepat dan lancar berbicara.

Kumpulan Doa Agar Anak Cepat dan Lancar Berbicara

Bagi setiap Muslim, sangat dianjurkan untuk menyertakan Allah dalam setiap proses pengasuhan anak.

Selain mengupayakan stimulasi, berikut adalah doa-doa yang bisa diamalkan sebagai bentuk ikhtiar spiritual agar anak cepat dan lancar berbicara:

1. Doa Nabi Musa untuk Kelancaran Berbicara

doa nabi Musa agar lancar bicara. (Foto: Arsip Inilah)

Agar anak cepat dan lancar berbicara, orang tua bisa membacakan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa AS ketika memohon kemudahan dakwah karena kekakuan lidahnya.

Doa ini disebutkan dalam Alquran surat Taha ayat 25-28:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي , وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

Rabbish rah lee sadree, wa yassir leee amree, wahlul 'uqdatam milli saanee, yafqahoo qawlee

Artinya: “Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku,”

2. Doa Memohon Kemudahan dalam Segala Urusan

Doa memohon kelancaran dan kemudahan. (Foto: Arsip Inilah)

Rasulullah pernah membaca doa ini agar Allah mengangkat segala kesulitan.

Karena itu, doa ini juga bisa dibaca orang tua ketika anaknya kesulitan dalam belajar berbicara:

اللَّهُمَّ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً وَأَنْتَ تَجْعَلُ الحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً

Allahumma laa sahla illa maa ja'altahu sahlaa, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlaa

Artinya: “Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah.”

3. Doa Agar Anak Cerdas dan Mudah Memahami Ilmu

Doa agar anak cerdas dan mudah memahami ilmu. (Foto: Arsip Inilah)

Nabi Muhammad SAW juga pernah memberikan contoh doa yang bisa diajarkan agar anak diberi kecerdasan dan kemudahan memahami ilmu, termasuk kelancaran mencerna kosa kata baru dengan penuh keberkahan.

Berikut adalah bacaaan doanya:

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ

Allahumma faqihuhu fiddin wa'alimuhu ta'wil

Artinya: “Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam agama dan ajarkanlah dia penafsiran.”

4. Sayyidul Istigfar untuk Membuka Pintu Kemudahan

Sayyidul istigfar. (Foto: Arsip Inilah)

Membaca sayyidul istigfar dipercaya dapat mendatangkan kemudahan rezeki dan segala urusan, termasuk kelancaran berbicara pada anak.

Berikut adalah bacaannya:

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ...

Allahumma anta robbi la ilaha illa anta kholaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu...

Artinya: “Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku…”

5. Doa untuk Kesehatan dan Perlindungan Anak

Doa untuk kesehatan dan perlindungan anak. (Foto: Arsip Inilah)

Karena perkembangan kemampuan berbicara juga dipengaruhi oleh kesehatan fisik anak yang optimal, jangan lupa untuk mendoakan anak agar senantiasa diberi kesehatan dan dilindungi dari marabahaya.

Berikut adalah bacaan doanya:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

A'uudzu bikalimaatillaahi at-taammaati min syarri maa khalaq

Artinya: “Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan-Nya.”

Ajarkan Adab Berbicara dalam Islam Sejak Dini

Saat si kecil sudah mulai belajar berbicara, orang tua juga harus membimbing lisannya dengan adab yang baik dalam Islam.

Berikut adalah adab-adab berbicara yang perlu diajarkan pada anak sejak dini: