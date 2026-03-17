Tidak ada manusia yang sempurna dan tak luput dari kesalahan. Dalam surah An-Nisa ayat 28, Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا

Yuriidul laahu ai yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insaanu da'iifaa

Artinya: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan (bersifat) lemah.

Melalui ayat tersebut Allah memberitahukan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan lemah, terutama saat menghadapi godaan hawa nafsu.

Hal itu membuat manusia mudah melakukan kesalahan. Namun, hampir semua manusia rasanya tak ingin kesalahan atau aibnya diketahui orang lain.

Islam pun mengajarkan untuk menjaga aib diri sendiri serta orang lain. Salah satu caranya dengan memanjatkan doa untuk memohon pertolongan Allah SWT agar menutupi aib kita.

Doa agar Allah Menutup Aib Kita

Terdapat beberapa doa agar Allah SWT menutup aib kita. Salah satunya dibaca Nabi Muhammad SAW setiap pagi dan sore hari.

1. Doa Nabi Muhammad SAW untuk Menutup Aib

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ في الدُّنْيَا وَالآخرةِ, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْراتي وَآمِنْ رَوْعَاي، اللهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمَنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

Allahumma inna 'as'alukal 'afiiyati fiddunya wal akhirat, Allahumma inna 'as'alukal 'afwa wal 'afiyata fidini wa dunyaa ya wa 'ahli wa malii, Allahummastur 'auratii waa min rau'atii, Allahummakh fathnii min baini yadayya wa man khalfii wa 'an yamiinii wa 'ansyimaa lii wa min fauqii wa a'udzu bi'athamatika an 'ughtaa lamin tahti

Artinya: “Ya Allah, aku mohon kepada-Mu afiat di dunia dan akhirat, Ya Allah, aku mohon ampunan dan afiat dalam urusan agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aibku dan berilah aku keamanan dari segala rasa takut. Ya Allah jagalah aku dari arah keamanan dari segala rasa takut. Ya Allah jagalah aku dari arah depanku, di belakangku, dari kanan dan kiriku serta di atasku. Aku berlindung dengan keagungan-Mu dari dibenamkan ke dalam bumi. (HR Ahmad dan lainnya).

2. Doa agar Aib Ditutup Allah SWT

اللَّهُمَّ استُر عَوْرَاتي ، وآمِنْ رَوْعَاتي ، اللَّهمَّ احفظني من بَينِ يَدَيَّ ومِن خَلْفي ، وَعن يَميني ، وعن شِمالي ، ومِن فَوقي، وأعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحتي

Allaahummas-tur 'aurootii, wa aamin rou'aatii, allaahummah-fazhnii min baini yadayya, wa min kholfii, wa 'an yamiinii, wa 'an syimaalii, wa min fauqii, wa a'uudzu bi'azhomatika an ugh-taala min tahtii

Artinya: “Ya Allah tutupi auratku (aib-aibku), tenangkanlah aku dari rasa takutku. Ya Allah jagalah aku dari arah depan dan belakangku, arah kanan dan kiriku, serta dari arah bawahku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak dihancurkan dari arah bawahku.” (HR Ibnu Majah).

Perintah Menutup Aib Orang Lain

Umat Islam bukan hanya diperintahkan untuk menutup aib diri sendiri, tetapi juga dilarang mengumbar aib orang lain. Berikut dalilnya:

1. Allah SWT Tutupi Aibnya pada Hari Kiamat

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidaklah seorang hamba menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti.” (HR Muslim).

2. Aibnya Ditutup Allah SWT di Dunia dan Akhirat

Menutup aib orang lain artinya Allah SWT akan menutup aib kita di dunia maupun di akhirat, sebagaimana hadis berikut:

“Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat.” (HR Muslim).

3. Larangan Mencari Aib Orang Lain

Nabi Muhammad SAW melarang untuk mencari-cari kesalahan atau membuka aib orang lain. Rasulullah bersabda:

“Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian berbuat gibah kepada kaum muslimin dan janganlah mencari-cari aurat (aib) mereka! Karena siapa saja yang suka mencari-cari aib kaum muslimin, maka Allah pun akan mencari-cari aibnya. Barangsiapa yang dicari-cari aibnya oleh Allah, niscaya Allah akan membongkarnya di dalam rumahnya (walaupun ia tersembunyi dari manusia).” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

4. Tidak Diampuni oleh Allah SWT

Allah SWT juga tidak mengampuni dosa orang yang sengaja atau terang-terangan menunjukkan kemaksiatannya. Rasulullah SAW bersabda: