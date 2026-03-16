Itikaf merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, terutama pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.

Ibadah ini dilakukan dengan cara berdiam diri di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri dari kesibukan dunia.

Dalam ajaran Islam, praktik itikaf memiliki dasar yang jelas baik dari Alquran maupun hadis Nabi.

Karena itu, umat Islam dianjurkan memahami dalil serta tuntunan itikaf agar ibadah yang dilakukan sesuai dengan ajaran syariat.

Dalil Itikaf di Masjid dalam Alquran

Ibadah itikaf memiliki dasar yang jelas di dalam Alquran. Salah satu ayat yang menjadi dalil tentang itikaf terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

..وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ..

..wa laa tubaashiroo hunna wa antum 'aakifoona fil masaajid..

Artinya: “..Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid.” (QS. Al-Baqarah: 187)

Ayat ini menunjukkan bahwa itikaf merupakan ibadah yang dilakukan dengan berdiam diri di masjid.

Dalam ayat tersebut, dijelaskan pula bahwa orang yang sedang beritikaf harus menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah tersebut.

Selain itu, Alquran juga menyinggung orang-orang yang beribadah dengan berdiam diri di Baitullah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 125:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Wa iz ja'alnal Baita masaabatal linnassi wa amnanw wattakhizoo mim Maqaami Ibraaheema musallaaa;

wa 'ahidnaaa ilaaa Ibraaheema wa Ismaa'eela an tahhiraa Baitiya littaaa'ifeena wal'aakifeena warrukka'is sujood

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka’bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia.

Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail,

‘Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!’” (QS. Al-Baqarah: 125)

Dalil Itikaf di Masjid dari Hadis Nabi

Selain Alquran, dasar pelaksanaan itikaf juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, disebutkan:

“Nabi Muhammad SAW beritikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah secara konsisten melaksanakan itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan.

Praktik tersebut kemudian menjadi teladan bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah beliau.

Tuntunan Itikaf di Masjid Sesuai Hadis dan Alquran

Pelaksanaan itikaf sendiri memiliki beberapa tuntunan yang bersumber dari Alquran dan hadis Nabi.

Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

1. Dilakukan di Dalam Masjid

Anjurannya, itikaf dilakukan di dalam masjid dengan niat beribadah kepada Allah SWT.

Hal ini sesuai dengan dalil dalam Alquran di atas yang menyebutkan bahwa orang yang beritikaf berada di masjid.

2. Memperbanyak Ibadah

Orang yang melakukan itikaf dianjurkan memperbanyak ibadah, seperti salat sunnah, membaca Alquran, zikir, doa, dan berbagai amalan yang mendekatkan diri kepada Allah.

3. Menghindari Aktivitas yang Tidak Berkaitan dengan Ibadah

Selama menjalankan itikaf, seseorang dianjurkan menghindari aktivitas yang tidak berkaitan dengan ibadah.

Sebab, tujuan utama dari itikaf adalah memfokuskan diri pada ibadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah.

4. Menjaga Adab selama di Masjid

Selain itu, orang yang beritikaf juga dianjurkan menjaga adab selama berada di masjid, seperti menjaga kebersihan, tidak mengganggu jamaah lain, dan tetap menjaga niat ibadah dengan ikhlas.

Hukum dan Tujuan Itikaf di Masjid

Para ulama menjelaskan bahwa hukum itikaf pada dasarnya adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan.

Ibadah ini menjadi lebih dianjurkan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Namun, itikaf bisa menjadi wajib apabila seseorang bernazar untuk melaksanakannya.

Dalam kondisi tersebut, ia harus menunaikan nazar itu sesuai dengan yang telah diucapkan.

Adapun tujuan dilakukannya itikaf adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.