14 Contoh Mad Arid Lissukun dalam Alquran Beserta Cara Membacanya yang Benar

Dalam ilmu tajwid, sangat penting untuk memahami panjang-pendeknya suatu bacaan, yang kerap disebut mad.

Sebab, kesalahan durasi bacaan bisa mengubah arti dari ayat Alquran itu sendiri.

Adapun salah satu hukum mad yang paling sering dijumpai di ujung ayat adalah mad arid lissukun.

Secara istilah, mad arid lissukun berarti kondisi ketika huruf maf bertemu dengan huruf hidup yang kemudian dibaca mati (sukun) karena kita menghentikan bacaan (waqaf) pada huruf tersebut.

Pahami Lebih Dulu Apa Itu Mad Arid Lissukun

Mad arid lissukun termasuk ke dalam salah satu cabang mad far’i dalam ilmu tajwid.

Secara etimologi, kata “mad” berarti memanjangkan bacaan, “li” bermakna karena, sedangkan “sukun” berarti huruf mati.

Dalam istilah tajwid, mad arid lissukun adalah bacaan panjang yang terjadi ketika terdapat mad thabi’i atau mad layyin sebelum tanda waqaf.

Penjelasan ini sebagaimana diterangkan oleh Zulkarnaini Umar dalam buku Panduan Ilmu Tajwid Praktis (2020).

Sementara itu, waqaf sendiri merupakan tanda berhenti saat membaca ayat suci Al-Qur’an.

Syarat Utama Hukum Tajwid Mad Arid Lissukun

Pada dasarnya, syarat utama terjadinya hukum tajwid mad arid lissukun adalah adanya salah stau dari tiga huruf mad berikut sebelum huruf yang diwaqafkan:

Huruf wawu mati (و) yang sebelumnya didahului oleh huruf berharakat dhammah. Huruf Ya' mati (ي) yang sebelumnya didahului huruf berharakat kasrah. Huruf Alif (أ) yang sebelumnya didahului huruf berharakat fathah.

Perlu dicatat bahwa hukum bacaan ini hanya berlaku jika berhenti di bacaan terakhir ayat tersebut (waqaf).

Apabila seseorang membaca ayat tersebut dengan cara disambung ke ayat berikutnya (washal), maka hukum mad arid lissukun menjadi batal dan cara membacanya kembali menjadi mad thabi’i (mad asli) biasa.

Aturan dan Cara Membaca Mad Arid Lissukun

Ketika menemukan bacaan mad arid lissukun, kamu tidak boleh membacanya dengan sembarangan.

Dalam hal ini, ilmu tajwid memberikan kelonggaran berupa tiga pilihan cara membaca mad arid lissukun berdasarkan durasi panjang harakatnya, yaitu:

A. Tul (Paling Utama)

Ayat dibaca dengan panjang 3 alif atau setara dengan 6 harakat.

Durasi ini disamakan dengan panjang bacaan mad wajib muttashil dan merupakan cara baca yang paling diutamakan.

B. Tawassut (Pertengahan)

Ayat dibaca dengan panjang 2 alif atau setara dengan 4 harakat. Panjangnya ini adalah dua kali lipat dari panjang mad thabi'i.

C. Qasar (Pendek)

Ayat dibaca dengan panjang 1 alif atau setara dengan 2 harakat. Ini berarti panjangnya dibaca sama persis dengan mad thabi'i biasa.

Cara Membaca Mad Arid Lissukun.

Kumpulan Contoh Mad Arid Lissukun dalam Alquran

Supaya lebih paham, berikut adalah beberapa contoh hukum tajwid mad arid lissukun di dalam ayat-ayat suci Alquran:

1. Surat Al-Fatihah Ayat 1

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Latin: Bismillahir-rahmaanir-rahiim

Huruf mim (م) di akhir ayat dibaca mati sebab waqaf sesudah adanya huruf mad thabi'i.

2. Surat An-Nas Ayat 1

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ

Latin: Qul a'uudzu birabbin-naas

Huruf sin (سِ) di akhir ayat dibaca mati (sukun) karena waqaf setelah didahului oleh mad thabi'i

3. Surat Al-Fiil Ayat 1

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

Latin: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil

Pada lafaz الْفِيلِ, terdapat huruf mad ي setelah huruf fa.

Ketika pembaca berhenti (waqaf) di sini, huruf lam di akhir kata yang semula berharakat kasrah berubah menjadi sukun, sehingga mad thabi'i pada فِي bertemu dengan sukun arid tersebut dan jadilah mad arid lissukun.

4. Surat Al-Kafirun Ayat 1

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

Latin: Qul yaa ayyuhal-kaafirun

Huruf mad pada kata ini adalah و yang terdapat pada suku kata رُونَ.

Saat waqaf, huruf nun di akhir yang tadinya berharakat fathah menjadi sukun, sehingga و bertemu sukun arid dan hukum mad arid lissukun pun berlaku.

5. Surat At-Tiin Ayat 1

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

Latin: Wat-tiini waz-zaituun

Sama seperti pola sebelumnya, huruf mad و pada تُونِ bertemu dengan nun yang menjadi sukun saat waqaf.

Karena sukun itu datang bukan dari asalnya melainkan karena berhenti membaca, maka disebut sukun arid.

6. Surat At-Tiin Ayat 2

وَطُورِ سِينِينَ

Latin: Wa ṭuuri siiniin

Pada kata سِينِينَ, huruf mad yang berperan adalah ي pada suku kata نِينَ.

Ketika pembaca berhenti di akhir ayat, nun terakhir yang berharakat fathah berubah menjadi sukun, sehingga ي bertemu sukun arid dan menghasilkan hukum mad arid lissukun.

7. Surat At-Tiin Ayat 5

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

Latin: Tsumma radadnaahu asfala saafiliin

Kata سَافِلِينَ memiliki huruf mad ي pada لِينَ. Saat waqaf, nun di akhir menjadi sukun, dan inilah yang menyebabkan mad thabi'i sebelumnya berubah menjadi mad arid lissukun.

8. Surat At-Takasur Ayat 4

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

Latin: Tsumma kallaa saufa ta'lamuun

Huruf mad و pada مُونَ bertemu dengan nun yang menjadi sukun akibat waqaf di akhir ayat.

Polanya sama dengan الْكَافِرُونَ dan مُسْلِمُونَ, yaitu setiap kata berakhiran ـُونَ yang diwaqafkan akan menghasilkan hukum ini.

9. Surat At-Takasur Ayat 5

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

Latin: Kallaa lau ta'lamuuna 'ilmal-yaqiin

Huruf mad ي pada قِينِ bertemu dengan nun akhir yang menjadi sukun saat waqaf.

Sukun tersebut bersifat sementara karena hanya muncul ketika pembaca berhenti, itulah mengapa disebut sukun arid.

10. Surat At-Takasur Ayat 6

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ

Latin: Latarawunnal-jaḥiim

Pada kata الْجَحِيمَ, huruf mad ي terdapat pada حِيمَ. Berbeda dari contoh sebelumnya yang huruf akhirnya adalah nun, di sini huruf akhirnya adalah mim.

Ketika waqaf, mim yang berharakat fathah berubah menjadi sukun dan bertemu dengan mad thabi'i sebelumnya, sehingga hukum mad arid lissukun tetap berlaku.

11. Surat Al-Baqarah Ayat 2

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Latin: Dzaalikal-kitaabu laa raiba fiihi hudal-lilmuttaqiin

Huruf mad ي pada قِينَ bertemu dengan nun yang menjadi sukun saat waqaf.

12. Surat Al-Baqarah Ayat 104

عَذَابٌ أَلِيمٌ

Latin: 'Azaabun aliim

Kata أَلِيمٌ ini sedikit berbeda karena berakhir dengan tanwin. Ketika waqaf, tanwin pada mim dihilangkan dan huruf mim itu sendiri menjadi sukun.

Dengan demikian, huruf mad ي yang ada sebelumnya bertemu dengan sukun arid pada mim, dan berlaku hukum mad arid lissukun.

13. Surat Al-Baqarah Ayat 196

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Latin: Syadiidul iqaab

Huruf mad pada kata ini adalah ا yang terdapat pada قَابِ.

Saat waqaf, huruf ba yang semula berharakat kasrah berubah menjadi sukun, sehingga ا bertemu sukun arid dan hukum mad arid lissukun berlaku.

Ini menunjukkan bahwa huruf mad tidak harus ي atau و, huruf ا pun bisa menjadi pemicunya.

14. Surat An-Naml Ayat 81

فَهُمْ مُسْلِمُونَ

Latin: Fa hum muslimuun

Huruf mad و pada مُونَ bertemu dengan nun yang menjadi sukun saat waqaf di akhir ayat.