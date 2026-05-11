Kalau kamu sedang belajar ilmu tajwid, nama Idgham Mutajanisain mungkin terdengar cukup asing dan rumit di telinga.

Wajar saja, sebab istilah-istilah dalam tajwid memang sering kali terasa berat saat pertama kali didengar.

Tapi tenang, begitu kamu paham konsep dasarnya, hukum bacaan yang satu ini sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan.

Secara sederhana, idgham mutajanisain terjadi ketika dua huruf yang memiliki tempat keluarnya huruf (makhraj) sama tapi berbeda sifat saling bertemu.

Nah, supaya kamu tidak berhenti di teori saja, penting untuk mengetahui kumpulan contoh idgham mutajanisain langsung dari ayat-ayat Alquran.

Memahami Hukum Bacaan Idgham Mutajanisain

Secara bahasa, kata idgham berarti memasukkan atau meleburkan suatu huruf.

Sementara mutajanisain berarti sejenis, yaitu dua huruf yang memiliki tempat keluarnya huruf (makhraj) yang sama, tetapi memiliki sifat yang berbeda.

Dalam ilmu tajwid, hukum Idgham Mutajanisain terjadi ketika dua huruf yang sama makhraj-nya, tetapi berbeda sifatnya saling bertemu.

Syaratnya, huruf pertama harus berharakat sukun (mati), dan huruf berikutnya berharakat (hidup).

Daftar Pertemuan Huruf Idgham Mutajanisain

Hukum ini tidak berlaku untuk semua huruf hijaiyah. Hukum Idgham Mutajanisain hanya terjadi pada tujuh pertemuan huruf berikut:

Ta' (ت) sukun bertemu Tha' (ط) Tha' (ط) sukun bertemu Ta' (ت) Ta' (ت) sukun bertemu Dal (د) Dal (د) sukun bertemu Ta' (ت) Tsa' (ث) sukun bertemu Dzal (ذ) Dzal (ذ) sukun bertemu Zha' (ظ) Ba' (ب) sukun bertemu Mim (م)

Cara Membaca Idgham Mutajanisain Sesuai Ilmu Tajwid

Adapun cara membaca idgham mutajanisain adalah dengan meleburkan huruf pertama yang berharakat sukun sepenuhnya ke dalam huruf kedua yang berharakat.

Hasilnya, bacaan akan terdengar seperti dua huruf yang ditasydidkan atau dibaca dobel.

Soal dengungan, sebagian ulama menyebutkan bahwa bacaan ini dibaca dengan dengung (ghunnah).

Namun, sebagian lain menyarankan agar peleburannya dilakukan langsung tanpa ditahan, kecuali jika huruf yang terlibat memang secara alami memiliki sifat ghunnah seperti huruf mim.

Kumpulan Contoh Idgham Mutajanisain dalam Alquran

Berikut adalah beberapa contoh penerapan hukum tajwid idgham mutajanisain yang tercantum dalam ayat suci Alquran:

1. Surat Ali Imran Ayat 69

وَدَّتْ طَّاۤىِٕفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ

Latin: Waddaththaaifatun min ahlil kitaab

Di sini, terdapat huruf Ta' (ت) sukun yang bertemu dengan huruf Tha' (ط) berharakat.

Keduanya sama-sama keluar dari ujung lidah bertemu gigi atas (makhraj yang sama), tapi punya sifat yang berbeda.

Karena syarat Idgham Mutajanisain terpenuhi, Ta' sukun dilebur sepenuhnya ke dalam Tha', sehingga terdengar seperti satu huruf yang ditasydid.

2. Surat Ali Imran Ayat 122

إِذْ هَمَّتْ طَّـآئِفَتَانِ

Latin: Idz hammatthoooifataan

Sama seperti contoh sebelumnya, Ta' (ت) sukun bertemu Tha' (ط) berharakat.

Karena makhrajnya sama dan sifatnya berbeda, maka Ta' sukun melebur ke dalam Tha' dan dibaca seolah bertasydid.

3. Surat Al-Kafirun Ayat 4

وَلَآ اَنَا۠ عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْۙ

Latin: Wa laa ana 'aabidum maa 'abattum

Di sini, ada Dal (د) sukun yang bertemu Ta' (ت) berharakat. Dal dan Ta' sama-sama keluar dari ujung lidah bagian atas (makhraj sama), tapi berbeda sifat.

Dal sukun pun melebur ke dalam Ta', sehingga bacaannya menjadi 'abattum, terdengar seperti Ta' yang ditasydid.

4. Surat Yunus Ayat 89

أُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا

Latin: Ujiibaadda'watukumaa

Kali ini, Ta' (ت) sukun bertemu Dal (د) berharakat. Keduanya memiliki makhraj yang sama di ujung lidah atas, tapi berbeda sifat.

Ta' sukun melebur ke dalam Dal, sehingga Dal terdengar seperti dibaca dengan tasydid.

5. Surat Al-Maidah Ayat 28

لَئِن بَسَطْتَّ

Latin: Lain basaththta

Di sini, Tha' (ط) sukun bertemu Ta' (ت) berharakat. Tha' dan Ta' memiliki makhraj yang sama, tapi sifatnya berbeda.

Karena Tha' dalam posisi sukun, ia dilebur ke dalam Ta', dan bacaannya terdengar seperti Ta' yang ditasydid.

6. Surat Al-Baqarah Ayat 25

قَدْ تَّـبَيَّنَ الرُّشْدُ

Latin: Qattabayyanarrusydu

Dal (د) sukun bertemu Ta' (ت) berharakat. Keduanya satu makhraj tapi berbeda sifat, sehingga Dal sukun melebur ke dalam Ta' dan dibaca seakan Ta' bertasydid.

7. Surat An-Nisa Ayat 64

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا

Latin: Walau annahum idzddzholamuu

Dzal (ذ) sukun bertemu Zha' (ظ) berharakat. Keduanya keluar dari ujung lidah yang menyentuh ujung gigi seri atas (makhraj sama), tapi berbeda sifat.

Dzal sukun pun melebur ke dalam Zha' dan dibaca seperti Zha' bertasydid.

8. Surat Al-Ahzab Ayat 13

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ

Latin: Wa idzqoolat thaaifatum minhum

Ta' (ت) sukun bertemu Tha' (ط) berharakat. Karena makhrajnya sama dan sifatnya berbeda, Ta' sukun melebur ke dalam Tha' dan terdengar seperti Tha' yang ditasydid.

9. Surat At-Taubah Ayat 117

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ

Latin: Laqaddtaaballaah

Dal (د) sukun bertemu Ta' (ت) berharakat. Sama makhraj, namun beda sifat. Dal sukun melebur ke dalam Ta', sehingga bacaannya terdengar seperti Ta' bertasydid.

10. Surat Al-Maidah Ayat 89

بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ

Latin: Bimaa 'aqqodtumul aimaan