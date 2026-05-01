Contoh Bacaan Tashil dalam Alquran, Hukum, dan Cara Membacanya

Sebagai seorang Muslim, penting untuk memahami ilmu tajwid dalam membaca Alquran dengan baik dan benar.

Meskipun mempelajari tajwid secara mendalam hukumnya fardu kifayah (kewajiban yang cukup diwakili oleh sebagian orang di suatu wilayah), namun mengamalkannya saat membaca Alquran adalah fardhu ‘ain atau wajib bagi setiap individu.

Dalam praktiknya, ada berbagai hukum tajwid yang perlu dipahami, salah satunya adalah bacaan tashil.

Hukum ini sering kali dianggap sulit karena tidak terlalu umum dibandingkan dengan hukum tajwid lainnya.

Padahal, perlu diketahui bahwa keberadaan hukum tajwid tahsil sangat penting dalam menjaga keaslian dan ketepatan bacaan Alquran.

Pengertian Bacaan Tashil

Secara bahasa, kata tashil (تسهيل) berasal dari bahasa Arab, yakni sahhala-yusahhilu-tashiilan (سَهَّلَ - يُسَهِّلُ - تَسْهِيلًا) yang maknanya adalah memberi kemudahan, meringankan, menyederhanakan, atau melunakkan.

Sementara itu, dalam ilmu qiraat, tashil diartikan sebagai cara membaca dengan mengeluarkan suara yang berada di antara huruf hamzah (ءَ) dan alif (ََاَ۬).

Cara Membaca Tashil Sesuai Kaidah Hukum Tajwid

Lalu, bagaimana panduan teknis membaca tashil ketika kita menemukannya dalam ayat suci Alquran?

Kaidah utamanya berlaku ketika ada dua huruf hamzah (hamzah qatha’) yang saling bertemu.

Hamzah yang pertama harus dibaca secara tahqiq (dibaca jelas) dan pendek. Sementara itu, hamzah yang kedua dibaca secara tashil (diringankan atau disamarkan).

Artinya, suara yang dikeluarkan pada hamzah kedua bukanlah hamzah murni, namun juga bukan alif murni.

Bunyinya berada tepat di tengah antara huruf hamzah dan huruf ha (mirip suara “ha” yang disamarkan).

Tujuan utama dari cara baca ini murni agar kalimat tersebut terasa lebih mudah, ringan, dan tidak kaku saat diucapkan oleh lisan.

Contoh Bacaan Tashil dalam Alquran beserta Ayatnya

Menurut pedoman qiraah Imam Ashim riwayat Hafs, hanya terdapat satu buah bacaan tashil di dalam seluruh ayat Alquran, yakni pada Surat Fussilat ayat 44.

Berikut adalah ayat, bacaan Latin, dan artinya:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

Wa law ja'alnaahu Qur-aanan A'jamiyyal laqaaloo law laa fussilat Aayaatuhoo 'a A'jamiyyunw wa 'Arabiyy;

qul huwa lillazeena aamanoo hudanw wa shifaaa'unw wallazeena la yu'minoona feee aazaanihim waqrunw wa huwa 'alaihim 'amaa; ulaaa'ika yunaadawna mim maakaanim ba'eed

Artinya: “Dan sekiranya Alquran Kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab niscaya mereka mengatakan, ‘Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?’

Apakah patut (Alquran) dalam bahasa selain bahasa Arab sedang (rasul), orang Arab? Katakanlah, ‘Alquran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman.

Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan (Alquran) itu merupakan kegelapan bagi mereka.

Mereka itu (seperti) orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.’”

Perhatikan lafaz yang dicetak tebal yaitu ءَاَ۬عْجَمِيٌّ (a-a'jamiyyuw).

Sesuai kaidah, hamzah pertama dibaca jelas dan tegas, sedangkan hamzah kedua dibaca lebih ringan (tashil), di antara bunyi hamzah dan alif.