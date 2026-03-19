Perayaan Idul Fitri (1 Syawal) telah tiba. Di momen kemenangan ini, umat Islam akan berkumpul untuk melaksanakan sholat Ied berjamaah. Namun, tahukah Anda bahwa sebelum mendirikan sholat, ada rangkaian amalan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW?

Amalan-amalan ini tidak sekadar menambah tumpukan pahala, tetapi juga menjadi sarana untuk mempersiapkan fisik dan mental agar ibadah sholat Ied terasa lebih khusyuk.

Sambil bersiap-siap pagi ini, mari pastikan 7 sunnah berikut ini sudah Anda kerjakan:

1. Mandi Sunnah Hari Raya

Berbeda dengan mandi rutinitas pagi, mandi di hari Idul Fitri memiliki nilai sunnah tersendiri bagi laki-laki maupun perempuan. Imam al-Ghazali menyarankan untuk mengguyur seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Jangan lupa membaca niatnya:

"Nawaitu ghusla 'îdil fithri sunnatan lillâhi ta'âlâ." (Aku niat mandi Idul Fitri, sunnah karena Allah).

2. Kenakan Pakaian Terbaik dan Memakai Parfum

Keluarkan pakaian terbaik, terbersih, dan paling rapi yang Anda miliki di lemari. Khusus bagi kaum laki-laki, sangat disunnahkan untuk memakai wangi-wangian (parfum) agar tampil harum dan segar saat berbaur dengan jamaah lain di tempat sholat.

3. Wajib Makan (Sarapan) Terlebih Dahulu!

Ini adalah pembeda utama antara Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum berangkat, Anda sangat dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebagai tanda bahwa bulan puasa telah berakhir. Rasulullah SAW memiliki kebiasaan memakan kurma dalam jumlah ganjil (tiga, lima, atau tujuh butir) sebelum pergi sholat. Menunda atau sengaja tidak makan sebelum sholat Idul Fitri justru dihukumi makruh.

4. Lantunkan Takbir Sepanjang Jalan

Jangan biarkan lisan Anda diam. Sejak keluar rumah hingga imam memulai sholat (takbiratul ihram), teruslah kumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil untuk mengagungkan kebesaran Allah SWT.

5. Berjalan Kaki Menuju Tempat Sholat

Jika jarak masjid atau tanah lapang tidak terlalu jauh dan kondisi fisik memungkinkan, berjalan kaki adalah pilihan yang paling utama (sunnah) dibandingkan naik kendaraan. Sayyidina Ali RA menegaskan bahwa keluar menuju tempat sholat Ied dengan berjalan kaki adalah bagian dari sunnah Nabi SAW.

6. Mengambil Rute Pergi dan Pulang yang Berbeda

Dari Jabir RA, Rasulullah SAW selalu menempuh jalan yang berbeda sewaktu berangkat dan pulang dari sholat Ied. Hikmahnya adalah agar kita bisa bersilaturahmi, menebar senyum, dan mengucapkan salam kepada lebih banyak tetangga atau saudara di rute yang berbeda tersebut.

7. Ajak Seluruh Keluarga, Termasuk Wanita dan Anak-anak

Hari raya adalah syiar kegembiraan Islam. Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar wanita (bahkan yang sedang berhalangan/haid sekalipun agar bisa mendengarkan khutbah) dan anak-anak ikut serta memeriahkan suasana di tanah lapang. Ini juga menjadi sarana edukasi yang indah bagi anak-anak untuk mencintai agamanya.

Selamat merayakan hari kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum. Semoga ibadah kita pagi ini diterima di sisi Allah SWT.