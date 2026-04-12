Islam mengajarkan bahwa sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat.

Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut:

"Semua anak adam (manusia) melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat” (HR At-Tirmidzi).

Salah satu cara yang dianjurkan adalah dengan mengerjakan sholat taubat dua rakaat sebagai bentuk penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah SWT.

Lantas, bagaimana tata cara sholat taubat untuk perempuan?

Tata Cara Sholat Taubat untuk Perempuan

Berikut ini adalah tata cara sholat taubat untuk perempuan lengkap dengan bacaan niatnya:

1. Membaca Niat di dalam hati sambil takbiratul ihram. Berikut adalah bacaan niat sholat taubat:

أصلى سُنَّةَ التَّوْبَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Ushalli sunnatat taubati rak'ataini lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya niat sholat sunnah taubat dua rakaat karena Allah Ta'ala."

2. Takbiratul ihram.

3. Membaca doa iftitah.

4. Membaca Surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua.

5. Membaca surah pendek.

6. Rukuk, iktidal, dan sujud dengan tuma’ninah atau diam sejenak setelah melakukan gerakan sholat tersebut.

7. Setelah sujud, berdiri lagi untuk mengerjakan rakaat kedua sholat taubat yang tata caranya sama dengan rakaat pertama.

8. Tasyahud akhir.

9. Salam.

10. Berdoa.

Doa setelah Sholat Taubat

Setelah sholat taubat dianjurkan untuk membaca istighfar sebagai berikut:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْم الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

Astaghfirullahaladzim, alladzii laa ilaaha illa huwal hayyul qayyum wa atuubu ilaiih.

Artinya: "Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, Dzat yang tiada Tuhan selain Engkau Yang Maha Hidup lagi Berdiri Sendiri. Aku bertaubat kepada-Mu,"

Kemudian, dilanjutkan dengan membaca doa setelah sholat taubat seperti di bawah ini:

اللّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لآاِلهَ اِلَّااَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَناَ عَبْدُكَ وَأَناَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ من شَرِّمَاصَنَعْتَ. اَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ

Allahumma anta rabii laa ilaaha illaa anta khalaqtanii wa ana'abduka wa ana'alaa 'ahdika wa wa'dika mastatha'tu a'uudzubika min syarri maa shana'tu. Abuu ulaka bini'matika 'alayya wa abuu u bidzanbi fahghfirlii fa innahu laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta.

Artinya: "Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang layak disembah selain Engkau, Engkaulah yang menjadikan aku dan aku adalah hamba-Mu, dan aku dalam ketentuan dan janji-Mu yang Engkau limpahkan kepadaku dan aku mengakui atas dosaku, maka ampunilah aku, karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan ampunan wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang telah aku perbuat.”

Anjuran Sholat Taubat

Sholat taubat merupakan sholat sunah dua rakaat yang dianjurkan untuk segera dilakukan setelah sadar sudah berbuat dosa.

Amalan ini merupakan bagian dari taubat nasuha, yakni taubat yang sebenar-benarnya dengan penyesalan mendalam dan untuk kembali ke jalan Allah SWT.

Anjuran untuk melakukan sholat taubat didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis berikut:

“Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan shalat dua raka’at kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya.” Kemudian beliau membaca ayat ini: “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (HR Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

Sementara, dalam Surah Ali Imran ayat 135 Allah SWT berfirman:

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.”

Ayat tersebut mengingatkan setiap muslim yang melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri agar segera memohon ampun kepada Allah SWT dan tidak mengulanginya.

Seorang muslim yang melakukan dosa besar karena lemahnya iman atau sebab lain, lalu sadar, menyesal, dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menerima tobatnya dan mengampuni dosanya.

Namun, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa keinginan untuk bertobat dapat menjadi dosa besar.

Keutamaan Sholat Taubat

Selain dosa-dosa kita diampuni Allah SWT, sholat taubat juga memiliki banyak keutamaan lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Dicintai Allah SWT

Orang yang bertaubat termasuk orang-orang yang dicintai Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 222:

“Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”

2. Menjadi Orang Beruntung

Keutamaan sholat taubat selanjutnya adalah menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 31:

“Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

3. Masuk Surga

Bertobat dan tidak mengulangi perbuatan dosa menjadi salah satu jembatan menuju surga. Hal itu tercantum dalam Surah Maryam ayat 59-60:

“Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi (dirugikan) sedikit pun.”

4. Mendapat Ketenangan

Seorang muslim yang bertobat akan merasa tenang dan mendapat keberkahan dalam hidup, sebagaimana tertulis dalam Surah Hud ayat 52:

“Dan (Hud berkata), “Wahai kaumku! Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa.”

5. Keburukan Diganti dengan Kebaikan

Tobat yang bersungguh-sungguh (tobat nasuha) tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga mengubah segala keburukan menjadi pahala kebaikan.

Hal tersebut dijelaskan dalam Surah Al-Furqan ayat 70: