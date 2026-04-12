Salat tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang diutamakan dan dikerjakan pada malam hari.

Perintah untuk melaksanakan ibadah mulia ini tertuang langsung di dalam Alquran surat Al-Isra ayat 79:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Wa minal laili fatahajjad bihee naafilatal laka 'asaaa any yab'asaka Rabbuka Maqaamam Mahmoodaa

Artinya: “Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.”

Jika kamu ingin mulai merutinkannya sendiri di rumah, salat tahajud pada dasarnya bisa dikerjakan minimal sebanyak dua rakaat, sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bagaimana caranya?

Niat Salat Tahajud 2 Rakaat Sendiri di Rumah

Sebelum memulai gerakan salat dengan takbiratul ihram, niatkan salat tahajud 2 rakaat sendiri di dalam hati dengan melafalkan bacaan berikut:

أُصَلِّيْ سُنَّةَ التَهَجُّدِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushallî sunnatat tahajjudi rak'ataini lillâhi ta'âlâ.

Artinya: “Aku menyengaja salat sunah tahajud dua rakaat karena Allah ta'ala.”

Tata Cara Salat Tahajud 2 Rakaat Sendiri di Rumah

Pada dasarnya, gerakan salat tahajud sama seperti salat sunnah dua rakaat pada umumnya. Berikut adalah urutan pelaksanaannya secara runtut:

Membaca niat sholat tahajud sebelum takbiratul ihram. Melakukan takbiratul ihram. Membaca doa iftitah. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat pendek Alquran. Melakukan ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua secara tuma'ninah (tenang). Bangkit untuk rakaat kedua, lalu ulangi membaca Al-Fatihah, surat pendek, ruku’, i’tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua. Duduk untuk tasyahud akhir dan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Menutup sholat dengan salam pada sisi kanan dan kiri.

Bacaan Surat pada Rakaat Pertama dan Kedua

Sesuai dengan sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, apabila bangun dari tidur untuk salat tahajud, dianjurkan untuk memulainya dengan dua rakaat yang singkat atau ringan menggunakan surat-surat pendek terlebih dahulu

1. Rakaat Pertama

Pada rakaat pertama, dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun setelah surat Al-Fatihah.

Berikut adalah bacaannya:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ, لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ, وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Qul yaa-ai yuhal kaafiroon. Laa a'budu ma t'abudoon. Wa laa antum 'aabidoona maa a'bud. Wa laa ana 'abidum maa 'abattum.

Wa laa antum 'aabidoona ma a'bud. Lakum deenukum wa liya deen.

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah,

dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

2. Rakaat Kedua

Kemudian, untuk rakaat kedua, disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah.

Berikut adalah bacaannya:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَٰهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Qul a'uudzu birab-bin naas, malikin naas, ilaahin naas, min syarril waswaasil khannaas, alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas, minal jinnati wan naas

Artinya:

“Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, Ilah manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi,

yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia.

Setelah itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk memanjatkan doa apa pun setelah salat subuh.”

Bacaan Doa Khusus Setelah Salat Tahajud

Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian salat dan mengucapkan salam, sangat dianjurkan untuk membaca doa setelah tahajud yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW:

اَللهم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ واْلأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ. وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاءُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. اَللهم لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لآ اِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

Allâhumma rabbanâ lakal hamdu. Anta qayyimus samâwâti wal ardhi wa man fî hinna. Wa lakal hamdu anta mâlikus samâwâti wal ardhi wa man fî hinna.

Wa lakal hamdu anta nûrus samâwâti wal ardhi wa man fî hinna. Wa lakal hamdu antal haqq. Wa wa'dukal haqq. Wa liqâ'uka haqq. Wa qauluka haqq. Wal jannatu haqq. Wan nâru haqq. Wan nabiyyûna haqq.

Wa Muhammadun shallallâhu alaihi wasallama haqq. Was sâ'atu haqq. Allâhumma laka aslamtu. Wa bika âmantu. Wa 'alaika tawakkaltu. Wa ilaika anabtu. Wa bika khâshamtu. Wa ilaika hâkamtu.

Fagfirlî mâ qaddamtu, wa mâ akhkhartu, wa mâ asrartu, wa mâ a'lantu, wa mâ anta a'lamu bihi minnî. Antal muqaddimu wa antal mu'akhkhiru. Lâ ilâha illâ anta. Wa lâ haula, wa lâ quwwata illâ billâh.

Artinya: “Ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagi-Mu, Engkau penegak langit, bumi, dan makhluk di dalamnya.

Segala puji bagi-Mu, Engkau penguasa langit, bumi, dan makhluk di dalamnya... (dan seterusnya memuji kebesaran Allah).

Ya Tuhanku, hanya kepada-Mu aku berserah. Hanya kepada-Mu juga aku beriman. Kepada-Mu aku pasrah...

Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih Kau ketahui ketimbang aku.