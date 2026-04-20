Penting bagi setiap Muslimah untuk memahami perbedaan antara darah haid dan istihadhah, terutama karena hal tersebut berkaitan dengan sah atau tidaknya ibadah.

Salah satu hal yang kerap membingungkan adalah bagaimana cara menghitung darah istihadhah, apalagi ketika siklus haid tidak teratur atau berlangsung lebih lama dari biasanya.

Istihadhah sendiri adalah darah yang keluar di luar masa haid, sehingga hukumnya berbeda.

Seorang wanita yang mengalami istihadhah tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat dan ibadah lainnya, dengan ketentuan tertentu yang perlu dipahami dengan benar.

Hukum Ibadah saat Mengalami Istihadhah dan Dalilnya

Dalam Islam, wanita yang sedang mengalami istihadhah tidak sama hukumnya dengan wanita yang sedang haid atau nifas.

Wanita yang mengeluarkan darah istihadhah dihukumi sama seperti wanita dalam keadaan suci.

Itu berarti, wanita tersebut tidak boleh meninggalkan kewajiban salat, tetap wajib melaksanakan puasa, dan diperbolehkan berhubungan intim dengan suami.

Ketentuan ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah RA mengenai Fatimah binti Abi Hubaisy:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضَةٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي

Artinya: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadhah, sehingga aku tidak bisa suci. Haruskah aku meninggalkan salat?”

Maka Rasulullah SAW menjawab: “Tidak, sesungguhnya itu (berasal dari) sebuah otot, dan bukan haid. Jadi, apabila haid itu datang, tinggalkanlah salat. Lalu apabila ukuran waktunya telah habis, maka cucilah darah dari tubuhmu lalu salatlah.”

Cara Menghitung Darah Istihadhah Menurut 4 Mazhab

Pada dasarnya, para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menentukan batas waktu untuk menghitung siklus darah haid dan istihadhah.

Berikut adalah perincian menurut empat mazhab fikih terkenal:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membagi istihadhah berdasarkan istilah mu’tadah (darah yang keluar sesuai kebiasaan masa haid) dan bukan mu’tadah (darah yang keluar di luar kebiasaan haid normal).

Menurut ulama mazhab Hanafi, masa haid paling lama yang diakui adalah 10 hari 10 malam.

Jika darah keluar lebih dari rentang 10 hari tersebut, maka hari ke-11 dan seterusnya otomatis dihitung sebagai darah istihadhah.

Apabila darah haid terputus, kemudian keluar kembali dan masih dalam rentang waktu 10 hari, maka darah yang keluar kedua kalinya tetap dianggap sebagai darah haid, bukan istihadhah.

2. Mazhab Maliki

Kemudian, batas maksimal masa haid menurut mazhab Maliki adalah 15 hari bagi wanita yang bukan mu’tadah, dan maksimal 18 hari bagi mereka yang mu’tadah.

Jika darah keluar melampaui batas hari tersebut, maka statusnya berubah menjadi istihadhah.

Sementara itu, apabila darah terputus namun kembali keluar dalam jangka waktu 15 hari (atau 18 hari jika mu’tadah), maka keseluruhan rentang tersebut tetap dianggap sebagai satu fase haid.

Mazhab Maliki juga menetapkan masa minimal suci yang singkat, bahkan hanya berupa berhentinya beberapa tetes darah.

Jika darah terputus dalam rentang itu, wanita dihukumi suci dan wajib mendirikan salat.

3. Mazhab Syafi’i

Menurut mazhab Syafi’i, darah pertama yang keluar harus berlangsung minimal selama 24 jam (sehari semalam).

Apabila durasinya kurang dari itu, maka tidak bisa dikategorikan sebagai haid. Untuk batas maksimalnya sama seperti mazhab Maliki, mazhab Syafi’i berpendapat bahwa siklus haid paling lama adalah 15 hari.

Jika darah haid sempat terputus, lalu keluar lagi dan rentang waktunya secara keseluruhan belum melewati 15 hari, maka itu semua masih dihitung sebagai masa haid.

Akan tetapi, jika terputusnya darah tersebut mencapai durasi lebih dari sehari semalam (24 jam), maka periode jeda itu dianggap sebagai masa suci.

4. Mazhab Hambali

Bagi mazhab Hambali, aturannya cenderung lebih sederhana. Jika darah haid berhenti (terputus atau berhenti sendiri), maka wanita tersebut langsung dihukumi dalam keadaan suci dan harus segera mandi besar untuk menunaikan ibadah salat.

Namun, apabila setelah berhenti darah kembali keluar namun masih berada dalam rentang siklus normalnya ('adah) atau masih kurang dari 17 hari, maka darah itu dihitung kembali sebagai haid.