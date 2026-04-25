Salat merupakan kewajiban umat Islam. Bahkan, menjadi ibadah pertama yang dihisab di akhirat.

Perintah salat tersebar dalam berbagai ayat Alquran, termasuk Surah An-Nisa ayat 103:

"Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."

Meski begitu, umat Islam masih diberikan keringanan jika tidak bisa salat tepat waktu dalam kondisi tertentu.

Misalnya, saat mudik kita diperbolehkan menggabungkan dua sholat fardu seperti Magrib dan Isya.

Praktik itu disebut dengan sholat jamak. Nabi Muhammad SAW pun pernah melakukannya, seperti dijelaskan dalam hadis berikut:

"Dari Mu’adz radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam Perang Tabuk. Beliau menggabungkan shalat Zuhur dan Ashar, serta menggabungkan shalat Maghrib dan Isya.” (HR Muslim)

Lantas, bagaimana tata cara jamak sholat Maghrib dan Isya yang benar?

Mengenal Sholat Jamak

Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Hanya sholat Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya yang bisa dijamak.

Jenis-jenis sholat jamak ada dua, yakni jamak taqdim dan jamak takhir. Jamak takdim dikerjakan pada waktu sholat pertama.

Misalnya, pada waktu Zuhur atau Magrib. Sementara, jamak takhir dilakukan pada waktu sholat kedua yaitu Asar atau Isya.

Apa Syarat Boleh Menjamak Sholat Fardu?

Setidaknya ada tiga syarat untuk menjamak sholat, yakni sebagai berikut:

Musafir atau sedang bepergian jauh sekitar 80-90 km. Tujuan perjalanannya baik dan bukan untuk berbuat maksiat. Masih dalam perjalanan saat salat dilaksanakan atau belum sampai tujuan. Kesulitan melaksanakan salat karena sakit berat, cuaca ekstrem, atau tidak ada tempat sholat yang layak.

Cara Menjamak Sholat Maghrib dan Isya

Berikut ini adalah tata cara menjamak sholat Maghrib dan Isya, baik sholat jamak taqdim maupun jamak takhir:

Tata Cara Sholat Jamak Taqdim di Waktu Maghrib

1. Niat sholat Maghrib

‎أُصَلِّيْ فَرْضَ المَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مَجْمُوْعًا بِالْعِشَاءِ جَمْعَ تَقْدِيْمٍ لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushalli fardhal maghribi tsalatsa raka'atin majmuu'an bil 'isyai jam'a taqdiimin lillaahi ta'aalaa.

Artinya: “Saya niat salat fardu Maghrib tiga rakaat dijamak bersama Isya dengan jamak taqdim karena Allah Ta’ala.”

2. Mengerjakan sholat Maghrib tiga rakaat seperti biasanya.

3. Setelah salam, langsung berdiri untuk mengerjakan sholat Isya.

4. Membaca niat sholat Isya

أُصَلِّى فَرْضَ العِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَمْعًا تَأخِيْرًا مَعَ المَغْرِبِ فَرْضًا للهِ تََعَالَى

Ushalli fardhal 'Isyaa'i arba'a raka'aatin jam'an taqdiiman ma'al Maghribi fardhan lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya berniat shalat fardu Isya empat rakaat dijama' bersama Maghrib dengan jamak taqdim karena Allah Ta'ala".

Tata Cara Sholat Jamak Takhir di Waktu Isya

Meskipun dilakukan pada waktu Isya, jamak takhir harus didahulukan dengan sholat Maghrib. Berikut tata caranya:

1. Membaca niat sholat Maghrib

أُصَلِّى فَرْضَ المَغْرِبِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ جَمْعًا تَأخِيْرًا مَعَ العِشَاءِ فَرْضًا للهِ تََعَالَى

Ushalli fardhal Maghribi tsalaatsa raka'aatin jam'an ta'khiiran ma'al 'isyaa'i fardhan lillaahi ta'aalaa.

Artinya: "Saya berniat shalat fardu Maghrib tiga rakaat dijama' bersama Isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala".

2. Melakukan sholat Maghrib dengan khusyuk.

3. Setelah salam, langsung berdiri untuk mengerjakan sholat Isya.

4. Membaca niat sholat Isya

أُصَلِّى فَرْضَ العِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ جَمْعًا تَأخِيْرًا مَعَ المَغْرِبِ فَرْضًا للهِ تََعَالَى

Ushalli fardhal 'Isyaa'i arba'a raka'aatin jam'an ta'khiiran ma'al Maghribi fardhan lillaahi ta'aalaa.