Hari raya Idul Fitri selalu identik dengan pelaksanaan salat Ied berjemaah di masjid atau lapangan.

Namun, tidak semua orang bisa menghadirinya karena berbagai alasan, seperti sakit dan sebagainya.

Karena hal ini, muncul pertanyaan yang sering dibicarakan umat Muslim, bolehkah tidak salat Idulfitri? Apakah seseorang berdosa jika tidak melaksanakannya?

Hukum Salat Idulfitri dalam Islam

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum salat Idulfitri adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan.

Hal ini didasarkan pada kebiasaan Rasulullah SAW yang selalu melaksanakan salat Id dan mengajak para sahabatnya untuk ikut serta.

Dalam hadis riwayat Ibnu Abba, disebutkan:

شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ

Artinya: “Saya melaksanakan salat Id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman RA. Semuanya melaksanakan salat sebelum khutbah berlangsung.” (Muttafaq ‘alaih)

Perbedaan Pendapat di Beberapa Mazhab

Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum salat Idulftiri.

Sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa salat Id hukumnya fardhu ‘ain atau wajib bagi setiap Muslim.

Sementara itu, sebagian ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukumnya fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang cukup dilakukan oleh sebagian umat Islam di suatu daerah.

Apakah Berdosa Jika Tidak Salat Ied?

Apabila mengikuti pendapat mayoritas ulama, maka tidak melaksanakan salat Idulfitri tidak dianggap berdosa karena hukumnya bukan wajib.

Namun, seseorang akan kehilangan pahala besar dan keutamaan yang ada pada ibadah tersebut.

Buya Yahya juga menjelaskan bahwa meninggalkan salat Id tidak sama dengan meninggalkan salat wajib.

Artinya, tidak termasuk dosa jika seseorang tidak melaksanakannya.

Meski demikian, sangat disayangkan bila ditinggalkan tanpa alasan yang kuat karena salat Id memiliki nilai ibadah dan kebersamaan yang besar bagi umat Islam.

Alasan yang Membolehkan Tidak Salat Idulfitri

Pada dasarnya, Islam merupakan ajaran yang memberikan kemudahan bagi umatnya dalam hal beribadah.

Dalam kondisi tertentu, seseorang boleh tidak mengikuti salat Id berjemaah apabila memiliki uzur atau halangan yang sah, seperti:

Sedang sakit atau kondisi kesehatan tidak memungkinkan.

Cuaca buruk, seperti hujan deras atau kondisi berbahaya.

Situasi darurat yang membuat seseorang tidak dapat keluar rumah.

Kendala tertentu yang menghalangi kehadiran di tempat salat.

Selain itu, perempuan yang sedang haid juga tidak boleh melaksanakan salat Id. namun, Rasulullah tetap menganjurkan mereka untuk hadir di tempat pelaksanaan salat Id agar dapat mendengarkan khutbah.

Ummu Athiyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَاْلأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لاَ يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

Artinya: “Rasulullah saw memerintahkan kami supaya menyuruh mereka keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adlha: yaitu semua gadis remaja, wanita sedang haid dan wanita pingitan.

Adapun wanita-wanita sedang haid supaya tidak memasuki lapangan tempat salat, tetapi menyaksikan kebaikan hari raya itu dan panggilan kaum Muslimin.

Aku bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana salah seorang kami yang tidak mempunyai baju jilbab?

Rasulullah menjawab: Hendaklah temannya meminjaminya baju kurungnya.” (HR. al-Jama‘ah, lafal dari Muslim)

Bagaimana Jika Tidak Sempat Mengikuti Salat Id?

Bagi seseorang yang terlambat atau tidak sempat mengikuti salat Id berjemaah, sebagian ulama memberikan anjuran untuk melaksanakan salat sendiri di rumah.

Hal ini didasarkan pada pendapat Abu Hasan Ali al-Bagdadi dalam kitab al-Iqna’ fil fiqh asy-Syafi’i:

وَيُصلي العيدان فِي الْحَضَر وَالسّفر جمَاعَة وفرادى