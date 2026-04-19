Salat merupakan ibadah wajib yang memiliki waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dengan jelas dalam Islam. Hal ini telah dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 103:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا..

..innas Salaata kaanat 'alal mu'mineena kitaabam mawqootaa

Artinya: “Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Bahkan, menyegerakan salat di awal waktu termasuk amalan yang sangat dianjurkan karena menunjukkan ketaatan dan kesiapan seorang hamba dalam memenuhi panggilan Allah SWT.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak yang bertanya-tanya, bolehkah salat ketika adzan masih berkumandang?

Apakah harus menunggu azan selesai terlebih dahulu, atau justru boleh langsung melaksanakan salat saat waktu sudah masuk?

Bolehkah Sholat Ketika Adzan Masih Berkumandang?

Boleh dan sah hukumnya jika seseorang salat saat azan masih berkumandang, selama waktu salatnya memang sudah masuk.

Adapun tolok ukur sahnya salat dari sisi waktu adalah masuknya waktu salat itu sendiri, yang ditandai sejak muadzin mengucapkan “Allahu Akbar”, bukan diukur dari selesainya azan dikumandangkan.

Menurut pandangan Imam Ahmad yang dicatat dalam kitab Al Mughni, tidak ada hadis yang secara tegas melarang pelaksanaan salat saat azan masih berlangsung, sehingga hal tersebut diperbolehkan.

Selain itu, Syekh Shaleh bin Fauzan dan Syekh Bin Baz juga berpandangan bahwa wanita yang berada di rumah diperbolehkan untuk langsung mengerjakan salat begitu mendengar azan tanpa perlu menanti panggilan iqomah.

Mana yang Lebih Utama, Langsung Sholat atau Menunggu Adzan Selesai?

Meskipun hukumnya sah, para ulama, termasuk dari mazhab Syafi’i dan Hanbali, tidak menganjurkan umat Muslim untuk langsung memulai salat saat azan masih dikumandangkan.

Ulama lebih menyarankan untuk menunda salat sejenak, termasuk saat hendak menunaikan salat sunnah Tahiyyatul Masjid saat baru masuk masjid, untuk mendengarkan serta menjawab azan dalam keadaan berdiri hingga selesai.

Tujuannya adalah agar umat Muslim tidak kehilangan keutamaan dan dapat meraih dua pahala sekaligus, yaitu pahala menjawab azan dan pahala mendirikan salat.

Pengecualian Khusus

Di sisi lain, ada pengecualian di waktu-waktu tertentu yang membuat seorang Muslim tidak perlu memperhatikan anjuran menunda salat saat azan masih berkumandang, yaitu:

1. Keadaan Darurat atau Mendesak

Seseorang diperbolehkan langsung salat ketika berada dalam kondisi yang sangat mendesak atau darurat, seperti harus menghadiri rapat yang menyangkut keselamatan nyawa orang, agar ia tidak kehilangan kesempatan untuk menunaikan salat.

2. Saat Sholat Jumat di Azan Kedua

Berdasarkan fatwa Syaikh Ibnu 'Utsaimin, apabila seseorang masuk masjid bertepatan dengan azan kedua (azan di hadapan khatib) pada hari Jumat, maka ia lebih utama untuk segera mengerjakan sholat Tahiyyatul Masjid tanpa perlu menunggu azan selesai.

Hal ini dianjurkan agar jemaah bisa segera fokus mendengarkan khotbah Jumat, karena mendengarkan khotbah hukumnya wajib, sementara menjawab azan hukumnya sunnah.

Adab dan Sunnah Saat Mendengar Adzan Berkumandang

Alih-alih terburu-buru melaksanakan sholat tanpa udzur, terdapat adab dan amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk meraih keutamaan akhirat saat azan berkumandang:

A. Menghentikan Aktivitas

Sangat dianjurkan untuk menghentikan aktivitas sejenak dan tidak banyak berbicara agar bisa fokus mendengarkan serta menjawab azan dengan saksama.

B. Menjawab Lafaz Azan

Disunnahkan untuk menirukan lafaz azan dari muadzin, kecuali ketika sampai pada lafaz hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah, maka dijawab dengan ucapan laa haula walaa quwwata illaa billaah.

Hal ini merujuk pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

إِذا سمِعْتُمُ النِّداءَ، فَقُولُوا كَما يقُولُ المُؤذِّنُ

Artinya: "Jika kalian mendengar azan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muazin." (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Membaca Selawat

Setelah azan usai dikumandangkan, umat Islam disunnahkan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ganjaran berupa rahmat sepuluh kali lipat dari Allah SWT.

D. Membaca Doa Setelah Azan

Dalam hadis riwayat Bukhari, dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

“Barang siapa yang berdoa ketika mendengar azan, maka akan mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat." (HR. Bukhari)

Berikut adalah bacaan doa setelah azan:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.

Latin: Allahumma rabba haadzihidda'watittaammah washshalaatil qaaimah, aati Muhammadanil wasiilata wal fadhiilah, wab'atshu maqaamam mahmuudanilladzi wa'adtakh