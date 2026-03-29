Puasa Syawal dikenal sebagai salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan setelah Ramadan.

Ibadah ini memiliki keutamaan yang sangat besar, seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

“Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun.” (HR. Muslim)

Di sisi lain, mungkin sebagian Muslim sempat bertanya-tanya, apakah boleh puasa Syawal kurang dari 6 hari dan tidak berurutan?

Hukum Puasa Syawal dalam Islam

Para ulama sepakat bahwa puasa Syawal hukumnya sunnah, bukan wajib.

Artinya, amalan ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi tidak berdosa jika ditinggalkan.

Di samping itu, mayoritas ulama dari berbagai mazhab, seperti Syafi’i, Maliki, dan Hanbali juga sepakat bahwa puasa Syawal termasuk amalan sunnah yang memiliki keutamaan besar sebagai penyempurna ibadah Ramadan.

Bolehkah Puasa Syawal Kurang dari 6 Hari?

Secara hukum, boleh saja jika seseorang hanya mampu menjalankan puasa Syawal kurang dari enam hari.

Hal ini dikarenakan puasa Syawal bukan ibadah wajib, melainkan sunnah. Jadi, tidak ada dosa jika tidak menyempurnakannya.

Bagi Muslim yang melaksanakan puasa Syawal kurang dari 6 hari, ia tetap mendapatkan pahala puasa sunnah sesuai dengan jumlah hari yang dikerjakan.

Namun, perlu dipahami bahwa hal tersebut mungkin membuat mereka tidak mendapatkan keutamaan penuh seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu pahala setara puasa setahun.

Dalam hadis riwayat Muslim yang disebutkan sebelumnya, para ulama memahami bahwa angka enam hari memiliki kaitan langsung dengan keutamaan pahala yang dijanjikan, yakni seperti berpuasa selama satu tahun penuh.

Bagaimana Jika Puasa Syawal Tidak Berurutan?

Selain itu, pertanyaan lain yang mungkin sempat muncul di benak umat Muslim adalah boleh atau tidaknya puasa Syawal dengan tidak beruntun.

Mayoritas ulama meyakini bahwa puasa Syawal tidak wajib dilakukan secara berurutan.

Sebab, tidak ada dalil dari Alquran maupun hadis yang secara tegas mensyaratkan bahwa puasa tersebut harus dilakukan berturut-turut selama enam hari.

Dalam hadis, hanya disebutkan:

“..kemudian diikuti dengan enam hari di bulan Syawal..” (HR. Muslim)

Adapun kata “diikuti” dalam hadis tersebut tidak secara eksplisit menunjukkan kewajiban berurutan, sehingga para ulama memberikan kelonggaran dalam pelaksanaannya.

Mana yang Lebih Utama?

Meskipun tidak wajib, para ulama menyebutkan bahwa lebih utama dilakukan secara berurutan, terutama dimulai setelah Idulfitri (tanggal 2 Syawal).

Sebab, hal tersebut menunjukkan semangat dan kesungguhan seorang Muslim dalam beribadah, termasuk sebagai bentuk menyegerakan sesuatu untuk kebaikan.

Namun, jika tidak memungkinkan, maka boleh dilakukan selang-seling, misalnya Senin-Kamis, ataupun dilaksanakan di akhir bulan Syawal.