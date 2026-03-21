Setelah merayakan Hari Raya Idulfitri, banyak umat Islam bertanya-tanya apakah boleh langsung melanjutkan puasa pada hari kedua Lebaran.

Pertanyaan ini biasanya muncul karena adanya anjuran puasa enam hari di bulan Syawal yang dikenal sebagai puasa Syawal.

Hukum Puasa pada Hari Raya Idulfitri

Dalam Islam, haram hukumnya berpuasa pada hari raya Idulfitri atau tanggal 1 Syawal.

Sebab, hari tersebut merupakan hari kemenangan setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh.

Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk merayakannya dengan makan, minum, serta mempererat silaturahmi dengan keluarga dan kerabat.

Larangan berpuasa di hari raya Idulfitri ini dilandaskan pada hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ

Anna rasūlallāhi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam nahā ‘an ṣiyāmi yaumaini: yaumil fiṭri wa yaumin naḥr.

Artinya: "Rasulullah melarang puasa pada dua hari: Idul Fitri dan Idul Adha." (HR. Bukhari No. 1990, Muslim No. 1137)

Bolehkah Puasa pada Hari Kedua Lebaran?

Berbeda dengan 1 Syawal, puasa pada tanggal 2 Syawal atau hari kedua Lebaran diperbolehkan.

Perlu dipahami bahwa larangan puasa hanya berlaku pada hari raya saja, bukan pada hari-hari berikutnya di bulan Syawal.

Karena itu, banyak ulama menjelaskan bahwa puasa Syawal bahkan boleh dimulai sejak tanggal 2 Syawal.

Waktu Terbaik Melaksanakan Puasa Syawal

Puasa Syawal merupakan puasa sunnah yang dilakukan selama enam hari di bulan Syawal setelah Ramadan.

Adapun waktu pelaksanaannya sendiri cukup fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja selama bulan Syawal.

Berikut adalah beberapa pilihan waktu pelaksanaan puasa Syawal:

Dimulai sejak 2 Syawal hingga beberapa hari setelahnya.

Dilaksanakan enam hari berturut-turut .

. Dilakukan tidak berurutan, selama masih dalam bulan Syawal.

Di samping itu, para ulama juga menjelaskan bahwa puasa yang dilakukan langsung setelah Idulfitri, yaitu mulai 2 Syawal hingga 7 Syawal, dianggap lebih utama karena menunjukkan kesegeraan dalam melakukan amal ibadah.

Namun, apabila dilakukan terpisah sepanjang bulan Syawal, puasanya akan tetap sah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Keutamaan Puasa Syawal yang Sayang Dilewatkan

Puasa Syawal memiliki keutamaan besar dalam Islam. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Anshari:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

Man ṣāma ramaḍāna tsumma atba‘ahu sittan min syawwāl kāna kaṣiyāmid dahr.

Artinya: “Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa sepanjang tahun.” (HR. Muslim)