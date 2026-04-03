Topik tentang boleh atau tidaknya membaca Alquran saat haid sering menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Sebagian melarang secara tegas, sementara yang lain membolehkannya dengan syarat tertentu.

Perbedaan ini tentu bukan tanpa dasar. Para ulama memiliki pandangan yang beragam berdasarkan dalil dan metode istinbat (pengambilan hukum) masing-masing.

Karena itu, penting untuk memahami persoalan ini secara utuh agar tidak salah kaprah.

Bolehkah Membaca Alquran Saat Haid?

Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai hal ini, ada yang melarang, ada pula yang membolehkan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa wanita haid tidak boleh membaca Alquran. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Ali bin Abi Thalib RA, ia mengatakan:

“Tidak ada yang menghalangi Rasulullah dari membaca Alquran kecuali janabah (junub).”

Dalam hal ini, haid dianalogikan dengan junub atau kondisi hadas besar.

Namun, dalam pendapat ini, terdapat pengecualian bahwa wanita Muslim tetap boleh membaca ayat pendek dengan niat berzikir atau berdoa saat haid, bukan dalam rangka tilawah Alquran secara penuh.

Sementara itu, sebagian ulama lain membolehkan wanita haid untuk membaca Alquran dengan alasan tidak ada dalil sahih yang secara tegas melarangnya.

Di samping itu, hadis yang digunakan untuk melarang hal ini juga masih diperselisihkan kekuatannya.

Kondisi haid juga dianggap berbeda dengan junub, karena tidak bisa dihilangkan seketika dengan mandi wajib.

Haid perlu berhenti secara alami terlebih dahulu sebelum bersuci dengan mandi wajib.

Dianggap Sebagai Bentuk Adab

Di sisi lain, sebagian ulama lain menganggap bahwa larangan membaca Alquran saat haid lebih dipahami sebagai bentuk adab atau etika, bukan larangan mutlak.

Artinya, wanita haid tetap boleh membaca Alquran, selama tetap menjaga penghormatan terhadap kitab suci.

Perbedaan Antara Membaca dan Menyentuh Mushaf

Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah perbedaan antara membaca Alquran dan menyentuh mushaf.

Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang berhadas besar, termasuk wanita haid, tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Waqi’ah ayat 79:

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

Laa yamassuhooo illal mutahharoon

Artinya: “Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.”

Berbeda dengan menyentuh mushaf, hukum membaca Alquran saat haid masih diperselisihkan.

Karena itu, sebagian ulama memberikan solusi praktis dengan menyarankan wanita Muslim untuk tetap membaca Alquran saat haid, namun tanpa menyentuh mushaf.

Cara Membaca Alquran Saat Haid yang Diperbolehkan

Bagi yang mengikuti pendapat yang membolehkan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membaca Alquran saat haid agar tetap sesuai dengan syariat:

1. Membaca dari Hafalan

Salah satu cara yang paling dianjurkan adalah membaca dari hafalan. Metode ini dianggap paling aman karena tidak melibatkan mushaf secara langsung.

Dengan membaca ayat yang sudah dihafal, seorang Muslimah tetap bisa menjaga kedekatan dengan Alquran tanpa masuk ke dalam perbedaan pendapat yang lebih ketat terkait menyentuh mushaf.

2. Menggunakan Pembatas Saat Menyentuh Mushaf

Selain itu, jika ingin membaca langsung dari mushaf, sebagian ulama memberikan solusi dengan menggunakan pembatas, seperti dengan kain, sarung tangan, atau benda lain yang menghalangi kontak langsung dengan mushaf.

Cara ini disebutkan dalam penjelasan ulama sebagai bentuk kehati-hatian agar tetap menghormati kesucian Alquran, meskipun dalam kondisi berhadas.

3. Membaca dari Buku Tafsir atau Terjemahan

Kitab tafsir tidak dihukumi sebagai mushaf murni apabila isi tafsirnya lebih dominan dibandingkan dengan ayat Alquran.

Karena itu, hukumnya menjadi lebih longgar dan bisa dijadikan alternatif untuk tetap belajar dan memahami Alquran selama masa haid.

4. Membaca dari HP atau Media Digital

Di era sekarang, membaca Alquran melalui HP atau media digital juga menjadi solusi yang praktis.

Banyak ulama kontemporer membolehkan hal ini karena tampilan ayat di layar tidak termasuk mushaf fisik.