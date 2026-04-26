Dalam setiap gerakan salat, sujud menjadi salah satu momen paling istimewa karena pada posisi inilah seorang hamba berada paling dekat dengan Allah SWT.

Tidak heran jika sujud dianjurkan sebagai waktu terbaik untuk memperbanyak doa dan menyampaikan berbagai harapan kepada-Nya.

Namun, di tengah keinginan untuk berdoa dengan lebih khusyuk, sebagian orang mungkin pernah bertanya-tanya, bolehkah doa dalam sujud menggunakan bahasa Indonesia?

Sebab, tidak semua orang mampu merangkai doa dalam bahasa Arab, sementara kebutuhan untuk berdoa dengan makna yang dipahami tetap menjadi hal penting.

Anjuran Memperbanyak Doa saat Sujud

Pada dasarnya, seorang hamba dianjurkan untuk memperbanyak berdoa saat sujud.

Dalam kitab Fathul Mu’in, Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan bahwa hal ini sangat dianjurkan, terutama bagi orang yang salat sendirian (munfarid) atau imam dengan jumlah makmum terbatas.

Meski begitu, doa yang paling utama tetaplah doa dalam sujud yang sudah diajarkan (ma’tsur), seperti bacaan berikut ini:

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

Allahumma a'udzu bi ridhaka min sakhathika, wa bi muafatik min uqubatika. Wa a'udzu bika minka. La uhshi tsnaan alaika anta kama atsnaita ala nafsika

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung dengan rida-Mu dari muka-Mu, dengan maaf-Mu dari siksa-Mu.

Aku berlindung kepada-Mu daripada siksa-Mu. Aku tidak sanggup membilang pujian atas diri-Mu sebagaimana Kau membilang pujian atas diri-Mu sendiri.”

Bolehkah Berdoa dalam Sujud Menggunakan Bahasa Indonesia?

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum mengenai berdoa dalam sujud menggunakan bahasa selain Arab, termasuk bahasa Indonesia.

Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

1. Pendapat Ulama Mazhab Hanafiyah

Dalam mazhab Hanafiyah, berdoa dengan bahasa selain Arab, baik di dalam maupun di luar salat, dinilai berhukum makruh.

Pendapat ini merujuk pada sikap Umar bin Khattab yang tidak menyukai penggunaan bahasa selain Arab dalam konteks ibadah.

2. Pendapat Ulama Mazhab Malikiyah

Dalam pandangan mazhab Malikiyah, berdoa dengan bahasa selain Arab yang jelas maknanya dianggap tidak diperbolehkan.

Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 4:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Wa maaa arsalnaa mir Rasoolin illaa bilisaani qawmihee liyubaiyina lahum faiudillul laahu mai yashaaa'u wa yahde mai yashaaa'; wa Huwal 'Azeezul Hakeem

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka.

Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

3. Pendapat Ulama Mazhab Syafi’iyah

Dalam mazhab Syafi’i, masalah ini dijelaskan dengan lebih rinci. Mereka membagi doa dalam salat menjadi dua jenis, yaitu:

Doa ma’tsur (yang berasal dari Alquran dan hadis).

Doa yang tidak ma’tsur (yang tidak bersumber dari keduanya).

Untuk doa yang termasuk ma’tsur, ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa tidak boleh dibaca dengan bahasa selain bahasa Arab.

4. Pendapat Komite Tetap Fatwa Arab Saudi

Komite Tetap untuk Penelitian Islam dan Fatwa di Arab Saudi juga membolehkan berdoa dengan bahasa selain Arab.

Dalam Fatwa Lajnah Daimah (volume 24, nomor 5782), dijelaskan bahwa seseorang boleh berdoa, baik di dalam maupun di luar salat, menggunakan bahasa yang paling mudah baginya, termasuk bahasa selain Arab.

Mereka juga menegaskan bahwa hal ini tidak membatalkan salat. Meski begitu, tetap dianjurkan untuk membaca doa yang berasal dari hadis sahih Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk mengikuti teladan beliau.

5. Pendapat Ulama Syekh Abdul Karim Al-Hudhair