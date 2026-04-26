Ta’awudz atau isti’adzah adalah bacaan yang diucapkan oleh seorang Muslim ketika akan membaca Alquran atau melakukan ibadah lainnya.

Lafaz ta’awudz yang paling umum adalah:

أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ

A'uudzu billaahi minasy syaithanir rajiim

Artinya: “Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.”

Anjuran membaca ta’awudz ini juga ditegaskan dalam Alquran, tepatnya dalam surat An-Nahl ayat 98:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Fa izaa qara tal Quraana fasta'iz billaahi minashh Shai taanir rajeem

Artinya: “Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca Alquran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.”

Lalu, apa saja keutamaan membaca ta’awudz dalam kehidupan sehari-hari?

Keutamaan dan Manfaat Membaca Ta’awudz

Berikut adalah sederet manfaat dan keutamaan membaca ta'awudz dalam kehidupan sehari-hari:

1. Melindungi Diri dari Gangguan Setan

Keutamaan membaca ta’awudz yang paling utama adalah membantu menjauhkan setan dari hati kita.

Syekh Shaleh Utsaimin RA menjelaskan bahwa ketika gangguan setan berkurang, hati dan pikiran menjadi lebih tenang sehingga kita bisa lebih fokus dalam memahami dan merenungi makna Alquran dengan baik.

2. Meredakan Emosi dan Rasa Marah

Setan sering membisikkan dorongan hawa nafsu kepada manusia, salah satunya adalah agar membuat manusia lalai dan mudah marah.

Dalam kondisi seperti ini, membaca ta’awudz dapat membantu meredakan emosi, bahkan saat amarah sedang memuncak.

Hal ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sulaiman bin Surd, yang menceritakan tentang dua orang yang saling menghina dengan penuh emosi hingga wajah mereka memerah.

Kemudian, Rasulullah SAW bersabda:

“Sungguh aku mengetahui sebuah kalimat yang jika diucapkan, maka kemarahan yang dirasakan olehnya akan hilang.

Kalimat tersebut adalah ‘Audzu billahi minassyaithani al-rajim.’” (HR. Bukhari)

3. Menyucikan dan Mengharumkan Lisan

Menurut penjelasan Ibnu Katsir RA, membaca isti’adzah bermanfaat untuk membersihkan dan menjaga lisan dari ucapan yang buruk atau tidak bermanfaat.

Sejalan dengan itu, Ja’far Shadiq juga menyampaikan bahwa manusia dianjurkan membaca isti’adzah sebelum membaca Alquran.

Sebab, dalam kehidupan sehari-hari, lisan sering kali tanpa sadar terucap hal-hal seperti kebohongan, adu domba, atau ghibah.

Dengan membaca ta’awudz, lisan diharapkan kembali bersih dan lebih siap saat melantunkan ayat-ayat suci.

4. Menghilangkan Rasa Was-Was dan Cemas

Setan sering menggoda manusia dari berbagai arah, termasuk saat sedang beribadah seperti salat.

Gangguan ini bisa muncul dalam bentuk rasa cemas, was-was, hingga membuat seseorang bingung atau lupa jumlah rakaatnya.

Karena itu, membaca isti’adzah menjadi cara untuk melindungi diri dan menutup celah dari gangguan tersebut.

5. Permintaannya Memiliki Hak Dikabulkan

Seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh sambil menyebut nama Allah memiliki kedudukan yang istimewa.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas:

“Siapa pun yang meminta perlindungan kepada kalian dengan nama Allah, maka berilah perlindungan padanya.

Dan siapa pun yang meminta (sesuatu) kepada kalian dengan nama Allah, maka kabulkan permintaannya.” (HR. Abu Dawud)

6. Sebagai Amalan Rutin Nabi Muhammad SAW

Mengucapkan doa perlindungan berarti mencontoh kebiasaan Nabi Muhammad SAW, sosok terbaik yang pernah hidup di bumi.

Dalam riwayat Imam Muslim, Siti Aisyah menceritakan bahwa beliau sering membaca doa untuk memohon perlindungan kepada Allah dan menjadikannya sebagai amalan rutin.

Meskipun terdengar sederhana dan ringan diucapkan, doa ini memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan seorang Muslim.

Raih Keutamaannya dengan Disertai Kehadiran Hati dan Tindakan

Satu hal penting yang perlu dipahami, membaca ta’awudz tidak cukup hanya diucapkan di mulut. Agar manfaatnya terasa, bacaan ini perlu disertai dengan kesadaran hati dan tindakan nyata.

Ibaratnya, saat melihat ular yang siap menyerang, tidak cukup hanya berkata “amit-amit”. Kita juga harus segera menjauh agar aman.