5 Doa dan Zikir Pelunas Utang Paling Mustajab, Amalkan agar Rezeki Lancar

Dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156, tertulis bahwa Allah SWT akan menguji manusia dengan berbagai ujian.

Salah satunya adalah kekurangan harta. Dalam kondisi tersebut dan tidak punya pilihan, sebagian orang akan berutang untuk bertahan hidup.

Nah, masalah utang ini sering kali membebani dan membuat hidup terasa makin berat.

Namun, dalam Islam, utang merupakan perkara yang wajib diselesaikan karena berkaitan dengan hak orang lain.

Oleh sebab itu, umat Islam yang berutang wajib berusaha dan memperbanyak doa serta zikir agar diberi kemudahan untuk melunasi utang-utangnya.

Lantas, doa dan zikir pelunas utang apa saja yang bisa diamalkan dalam situasi seperti itu?

Doa dan Zikir Pelunas Utang

1. Zikir Mohon Pertolongan Allah SWT agar Utang Lunas

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

Hasbunallah wanikmal wakil

Artinya: “Cukuplah Allah(menjadi penolong) bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung.”

Zikir ini merupakan potongan ayat 173 dalam surah Ali Imran yang dibaca untuk memohon pertolongan Allah SWT.

2. Zikir Istighfar untuk Membuka Pintu Rezeki

Kalimat istighfar berisi permohonan ampun kepada Allah SWT yang memiliki banyak keutamaan.

Selain menghapus dosa dan menenangkan hati, berzikir dengan mengucapkan istighfar bisa menjadi pembuka pintu rezeki.

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ

Astaghfirullahaladzim

Artinya: “Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung.”

3. Zikir Asmaul Husna untuk Melunasi Utang

Dianjurkan untuk membaca Asmaul Husna “Ya Ghanniyu, Ya Mughni, Ya Razzaq” sebanyak 100 kali setiap pagi.

Rangkaian zikir itu merupakan bentuk doa sekaligus pengagungan kepada Allah SWT untuk memohon kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan kecukupan.

Berikut arti zikirnya:

Ya Ghaniyyu : Wahai Zat Yang Maha Kaya

: Wahai Zat Yang Maha Kaya Ya Mughni : Wahai Zat Yang Maha Pemberi Kekayaan

: Wahai Zat Yang Maha Pemberi Kekayaan Ya Razzaq: Wahai Zat Yang Maha Pemberi Rezeki

4. Doa Pelunas Utang

Doa pelunas utang.

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

Allahummakfini bihalalika 'an haramik, wa aghnini bifadhlika 'amman siwak

Artinya: “Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki-Mu yang halal hingga aku terhindar dari yang haram, dan perkaya aku dengan karunia-Mu hingga aku tidak membutuhkan selain-Mu.”

Doa ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana hadis berikut:

Seorang budak mukatab (yang berutang pada tuannya ingin memerdekakan dirinya) mendatangi Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, “Aku tidak membayar utang pembebasan diriku, maka tolonglah aku.” Ali pun berkata, “Maukah aku beritahukan kepadamu beberapa kalimat yang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ajarkan kepadaku, yang seandainya engkau memiliki utang sepenuh gunung, maka Allah akan memudahkanmu untuk melunasinya?” Ucapkanlah doa, “Allahummakfini bihalalika 'an haramik, wa aghnini bifadhlika 'amman siwak”.

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

Allahumma inni audzu bika minal hammi wal hazani wa audzu bika minal ajzi wal kasali wa audzu bika minal jubni wal bukhli wa audzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijali

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kebingungan dan kesedihan, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepada-Mu dari ketakutan dan kekikiran, aku berlindung kepada-Mu dari lilitan utang dan tekanan orang-orang.”

Doa tersebut diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Umamah yang kebingungan karena utang-utangnya.

Rasulullah SAW bertanya, “Maukah kamu jika aku ajarkan suatu bacaan yang jika kamu membacanya, Allah akan menghapuskan kebingunganmu dan memberi kemampuan melunasi utang?”

Abu Umamah mengiyakan dan Rasulullah SAW mengajarkan doa di atas dan menyuruhnya membaca pada pagi dan sore hari.

Kewajiban Melunasi Utang dalam Islam

Dalam ajaran Islam, utang wajib ditunaikan sesuai kesepakatan. Seseorang yang berutang tidak boleh menunda pembayaran jika mampu melunasinya.

Utang juga berkaitan dengan hukum muamalah atau bermasyarakat karena menyangkut hak orang lain dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Bahkan, jika seseorang meninggal dunia sebelum melunasi utangnya, kewajiban tersebut tetap harus diselesaikan oleh ahli waris.

Bahkan, hukum utang piutang diatur detail dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjadi ayat terpanjang dalam Alquran.

Salah satu poin dalam ayat tersebut adalah perintah untuk mencatat transaksi utang piutang dengan jelas untuk menghindari perselisihan.

Berikut surah Al-Baqarah ayat 282 secara lengkap:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yaa ayyuhal lazeena aamanoo izaa tadaayantum bidinin ilaa ajalimmusamman faktubooh; walyaktub bainakum kaatibum bil'adl; wa laa yaaba kaatibun ai yaktuba kamaa 'allamahul laah; falyaktub walyumlilil lazee 'alaihil haqqu walyattaqil laaha rabbahoo wa laa yabkhas minhu shai'aa; fa in kaanal lazee 'alaihil lhaqqu safeehan aw da'eefan aw laa yastatee'u ai yumilla huwa falyumlil waliyyuhoo bil'adl; wastash hidoo shaheedaini mir rijaalikum fa il lam yakoonaa rajulaini farajulunw wamra ataani mimman tardawna minash shuhadaaa'i an tadilla ihdaahumaa fatuzakkira ihdaahumal ukhraa; wa laa yaabash shuhadaaa'u izaa maadu'oo; wa laa tas'amooo an taktuboohu sagheeran awkabeeran ilaaa ajalih; zaalikum aqsatu 'indal laahi wa aqwamu lishshahaadati wa adnaaa allaa tartaabooo illaaa an takoona tijaaratan haadiratan tudeeroonahaa bainakum falaisa 'alaikum junaahun allaa taktuboohan; wa ashidooo izaa tabaaya'tum; wa laa yudaaarra kaatibunw wa laa shaheed; wa in taf'aloo fa innahoo fusooqum bikum; wattaqul laaha wa yu'allimu kumul laah; wallaahu bikulli shai'in 'Aleem

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Hadis tentang Kewajiban Membayar Utang

Berikut ini adalah hadis-hadis tentang kewajiban membayar utang:

1. Utang adalah Teror

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Jangan kalian meneror diri kalian sendiri, padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman.” Para sahabat bertanya, ‘Apakah itu wahai Rasulullah?’ Rasulullah menjawab, “Itulah utang.” (HR Ahmad, At-Thabrani)

2. Tanggung Jawab di Akhirat

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih punya utang, maka kelak (di hari kiamat) tidak ada dinar dan dirham untuk melunasinya. Namun, yang ada hanyalah kebaikan atau keburukan (untuk melunasinya).” (HR Ibnu Majah)

3. Arwah Terkatung-katung karena Utang

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Roh seorang mukmin (yang sudah meninggal) terkatung-katung karena utangnya sampai utangnya dilunasi.” (HR At-Tirmidzi)

4. Dosa Utang Tak Diampuni walau Mati Syahid

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang.” (HR Muslim)

5. Menunda Bayar Utang adalah Kezaliman

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Penundaan pelunasan utang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezaliman.” (HR Bukhari)

6. Terhalang Masuk Surga

Dari Tsauban Radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barangsiapa yang rohnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: kesombongan, ghulul (harta khianat), dan utang, maka dia akan masuk surga.” (HR Ibnu Majah)

7. Rasulullah SAW Tidak Mensalati Orang Berutang

Dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu anhu, ia mengatakan:

“Ada seseorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami tanyakan, ‘Apakah baginda akan menyalatkannya?’ Beliau melangkah beberapa langkah kemudian bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Kami menjawab, ‘Dua dinar’. Lalu beliau kembali. Maka Abu Qatadah menanggung utang tersebut.