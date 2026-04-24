Zikir sering dianggap sebagai amalan sederhana, padahal keutamaannya sangat besar dalam kehidupan seorang muslim.

Dengan berzikir, seseorang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga termasuk hamba yang diingat oleh-Nya.

Sayangnya, masih banyak yang mengira zikir hanya dilakukan setelah salat. Padahal, zikir bisa diamalkan kapan saja dalam setiap aktivitas.

Bahkan, bacaan zikir setelah salat dan bacaan zikir harian sebenarnya tidak jauh berbeda, sehingga mudah untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Bacaan Zikir Harian: Arab, Latin, dan Terjemahan

Berikut adalah zikir harian yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon keberkahan. Zikir ini juga bisa dibaca setelah salat.

1. Membaca Istighfar

Mengucapkan istighfar sebanyak tiga kali untuk memohon ampunan kepada Allah SWT.

أسْتَغْفِرُ اللهَ

Astagfirullah

Artinya: “Aku memohon ampun kepada Allah.”

Kemudian, dilanjutkan dengan membaca doa berikut ini:



اَللّهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَاْلجَلاَلِ وَاْلاِكْرَامِ

Allahumma 'antas-salaamu waminkas-salaamu tabaarakta ya dzal-jalaali wal-'ikraami.

Artinya: “Ya Allah, Engkaulah yang sejahtera dan dari-Mu datangnya kesejahteraan. Maha Mulia Engkau, wahai Tuhan yang memiliki kemegahan dan kemuliaan.”

2. Membaca Tasbih, Tahmid, Takbir

Membaca Subhanallah (tasbih), Alhamdulillah (tahmid), dan Allahu Akbar (takbir) masing-masing 33 kali.

سُبْحَانَ اللهِ

Subhanallah

Artinya: “Mahasuci Allah.”

اَلْحَمْدُلِلهِ

Alhamdulillah

Artinya: “Segala puji bagi Allah.”

اَللهُ اَكْبَر

Allahuakbar

Artinya: "Allah Mahabesar."

3. Membaca Tahlil

Membaca tahlil sebanyak 33 kali hingga 100 kali.

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

Laa ilaha illallah

Artinya: "Tiada Tuhan selain Allah.”

4. Membaca Hauqalah

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّٰهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ

La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim

Artinya: “Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.”

5. Sholawat Nabi Muhammad SAW

Membaca sholawat Nabi Muhammad SAW termasuk dalam zikir harian yang dibaca sebanyak 10 kali atau lebih. Berikut bacaannya:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad.”

6. Membaca Ayat Kursi

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

Allaahu laa ilaaha illaa Huwal Hayyul Qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa nauum, la Huu maa fis samawaati wa maa fil ardh, mann dzalladzii yasyfa’u ‘inda Huu, illa bi idznih, ya’lamu maa bayna aidiihim wa maa kholfahum, wa laa yuhiituuna bisyayim min ‘ilmi Hii illaa bi maa syaa’, wa si’a kursiyyuus samaawaati walardh, wa laa yauudlu Huu hifdzuhumaa, wa Huwal ‘aliyyul ‘adziiim.

Artinya: "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad

Artinya: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia."

8. Membaca Surah Al-Falaq

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Qul a'uudzu birob-bil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri n-naffaasaati fil 'uqad. Wa min syarri haasidin idzaa hasad.

Artinya: "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan penyihir-penyihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki."

9. Membaca Surah An-Nas

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَٰهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Qul a'uudzu birab-bin naas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min syarril waswaasil khannaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas. Minal jinnati wan naas.

Artinya: "Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, Ilah manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia."

10. Membaca Doa Perlindungan

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ

Allaahumma innii a’uudzu bika minal-jubni, wa a’uudzu bika an uradda ilaa ardzalil-‘umuri, wa a’uudzu bika min fitnatid-dunyaa, wa a’uudzu bika min ‘adzaabil-qabr.

Artinya: "Ya Allah, aku berlindung dari sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu dari usia pikun, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur."

Dalil Anjuran Berzikir

Setiap muslim sangat dianjurkan untuk berzikir agar selalu mengingat Allah, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Ahzab ayat 41:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

Yaaa aiyuhal lazeena aamanuz kurul laaha zikran kaseera

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah kepada Allah, dengan mengingat (nama-Nya) sebanyak-banyaknya.”

Pada ayat tersebut, Allah SWT menganjurkan semua orang beriman untuk mengingat-Nya (berzikir) pada setiap waktu dan keadaan.

Dengan banyak berzikir, seseorang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mempersiapkan diri untuk akhirat.

Nabi Muhammad SAW juga sangat menganjurkan umatnya untuk selalu berzikir kepada Allah SWT. Hal itu ditegaskan dalam hadis berikut:

Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, seseorang berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku, maka kabarkanlah kepadaku akan sesuatu yang aku (bisa selalu) berpegang dengannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ‘Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan dzikrullah (berzikir kepada Allah)’.” (HR At-Tirmidzi)

Keutamaan Berzikir yang Perlu Diketahui

1. Diingat Allah SWT

Allah SWT akan mengingat orang yang berzikir kepada-Nya. Hal itu tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 152:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Fazkurooneee azkurkum washkuroo lee wa laa takfuroon

Artinya: Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.

2. Mendapat Keberuntungan

Rutin berzikir akan membuka jalan keberuntungan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini:

“Rasulullah SAW bersabda, ‘Telah menang mufarridun.’ Sahabat bertanya siapa yang dimaksud mufarridun. Rasulullah SAW menjelaskan, ‘Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah.” (HR Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa keberuntungan hanya dapat diraih orang-orang yang memperbanyak zikir.

3. Mencegah Perbuatan Buruk

Berzikir juga bisa mencegah seorang muslim melakukan perbuatan buruk, khususnya jika dibaca setelah salat.

Dalam Surah Al-Ankabut ayat 45 Allah SWT berfirman:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Utlu maaa oohiya ilaika mional Kitaabi wa aqimis Salaata innas Salaata tanhaa 'anil fahshaaa'i wal munkar; wa lazikrul laahi akbar; wal laahu ya'lamu maa tasna'oon

Artinya: Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

4. Memberikan Ketenangan Hati

Keutamaan berzikir lainnya adalah mendatangkan ketenangan hati. Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Ra’d ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Allazeena aamanoo wa tatma'innu quloobuhum bizikril laah; alaa bizikril laahi tatma'innul quloob