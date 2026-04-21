Tawasul merupakan salah satu amalan yang cukup dikenal dalam tradisi umat Islam, khususnya dalam doa dan zikir bersama.

Melalui tawasul, seorang hamba memohon kepada Allah SWT dengan menyertakan perantara berupa para nabi, orang saleh, atau amal kebaikan, sebagai bentuk harapan agar doa lebih mudah dikabulkan.

Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang mencari bacaan tawasul yang singkat dan mudah diamalkan, tanpa mengurangi makna dan tujuannya.

Hal ini wajar dilakukan, karena tidak semua orang memiliki waktu atau hafalan yang panjang untuk membaca tawasul secara lengkap.

Apa Itu Tawasul?

Tawasul adalah salah satu cara berdoa kepada Allah SWT dengan menggunakan wasilah (perantara).

Tujuan utama dari tawasul adalah untuk mendekatkan diri (tawajjuh) kepada Allah SWT guna mencapai atau memohon sesuatu yang diharapkan dari-Nya.

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tawasul memiliki arti mengerjakan suatu amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tawasul juga bermakna memohon atau berdoa kepada Allah SWT dengan perantaraan nama seseorang yang dianggap suci dan dekat kepada Tuhan, seperti para nabi, wali, atau orang-orang saleh.

Bacaan Tawasul Singkat

Tawasul biasanya dibaca sebagai perantara surat Al-Fatihah di awal, sebelum dilanjutkan dengan bacaan tahlil atau doa arwah.

Berikut adalah susunan dan bacaan tawasul versi singkat:

1. Istigfar Tiga Kali

Sebagai permulaan, dianjurkan untuk membersihkan diri dan memohon ampunan kepada Allah SWT dengan membaca istigfar sebanyak tiga kali.

(3x) اَسْتَغْفِرُاللهَ الْعَظِيْمَ

Latin: Astagfirullahalazim (3x)

Artinya: “Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung.”

2. Syahadat

Kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimat syahadat:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Latin: Asyhadu an laa ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.

Artinya: “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”

3. Tawasul Khusus kepada Nabi Muhammad SAW

Tawasul khusus kepada Nabi Muhammad SAW.

اِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَاَلِهِ وصَحْبهِ شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ

Latin: Ilaa hadhratin nabiyyi shalallahu 'alaihi wasallama wa aalihi wa shahbihi, syaiul lillaahi lahum Al-Fatihah.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk yang terhormat Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, dan para sahabatnya.

Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua, Al-Fatihah.”

4. Tawasul kepada Para Nabi, Wali, dan Ulama

Tawasul kepada para nabi, wali, dan ulama.

ثُمَّ إلَى حَضْرَةِ إِخْوَانِهِ مِنَ اْلأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاْلأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَاْلعُلَمَاءِ وَاْلمُصَنِّفِيْنَ وَجَمِيْعِ اْلمَلاَئِكَةِ اْلمُقَرَّبِيْنَ خُصُوْصًا سَيِّدنَا الشَّيْخِ عَبْدِ اْلقَادِرِ الجَيْلاَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ

Latin: Tsumma ilaa hadrati ikhwaa nihi minal anbiyaa-i wal mursalin wal awliya-i wasy-syuhadaa-i wash shalihina wash shahabati wattaabi'ina wal 'ulamaa-i wal mushonnifina

wa jami'il malaaikatil muqorrobin, khushuson sayyidnaa syaikhi a'bdil qodir aljailani radhiyallahu 'anhu, syaiul lillaahi lahum Al-Fatihah.

Artinya: “Kemudian untuk seluruh saudaranya dari kalangan pada nabi dan rasul, para wali, para syuhada, orang-orang sholeh, sahabat-sahabat nabi dan generasi sesudahnya, para ulama, pengarang-pengarang yang ikhlas, serta para malaikat yang selalu mendekat kepada Allah.

Dan terutama kami menghaturkan kepada Syekh Abdul Qodir Al Jailani. Bacaan Al-Fatihah ini ditujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua, Al-Fatihah.”

5. Tawasul kepada Ahli Kubur & Almarhum yang Didoakan

Bacaan tawasul kepada ahli kubur yang didoakan.

ثُمَّ إلَى جَمِيْعِ أَهْلِ اْلقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ اْلاَرْضِ إلَى مَغَارِبِهَا بَرِّهَا وَبَحْرِهَا خُصُوْصًا أبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَجْدَادَنَا وَجَدَّاتِنَا وَمَشَايِخَنَا وَمَشَايِخَ مَشَايِخِنَا وَلِمَنِ اجْتَمَعْنَا هَهُنَا بِسَبَبِهِ وَخُصُوْصً إلَى .... شَيْءٌ لِلَّهِ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ

Latin: Tsumma ilaa jamii'i ahlil kuburi minal muslimiina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardhi ilaa magharibiha barrihaa wa bahriha khushuushon abaaanaa

wa ummahaatinaa wa ajdaadanaa wa jaddaatina wa masyaayikhana wa masyaayikha masyaayikhinaa

wa limanij tama'naa hahunaa bisababihi wa khushuson ila ... (sebutkan nama arwah orang yang akan dikirimi), syaiul lillaahi lahum Al-Fatihah.

Artinya: “Kemudian untuk semua ahli kubur dari kalangan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan.

Dan kepada kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan, yang tersebar dari wilayah timur hingga barat.

Khususnya, untuk bapak-bapak kami, para ibu kami, nenek-nenek kami, serta kepada semua yang telah menyebabkan kami berkumpul di sini.

Dan khususnya untuk … (sebutkan nama arwah yang akan dikirimi). Bacaan Al-Fatihah ini ditujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua, Al-Fatihah.”

Dalil Dibolehkannya Bertawasul

Praktik bertawasul sangat dianjurkan karena didasarkan pada Alquran dan kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad SAW.

Ada beberapa dalil yang mendukung amalan ini, salah satunya surat Al-Maidah ayat 35 yang memerintahkan umat Muslim untuk mencari wasilah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

yaaa aiyuhal lazeena aamanut taqul laaha wabtaghooo ilaihil waseelata wa jaahidoo fee sabeelihee la'allakum tuflihoon