Kalimat syahadat merupakan Rukun Islam yang pertama dan menjadi syarat bagi yang akan memeluk agama Islam.

Selain itu, syahadat juga diucapkan dalam azan, ikamah, dan ketika kita salat.

Lantas, bagaimana bacaan syahadat yang lengkap dan apa makna serta keutamaannya?

Bacaan Syahadat Lengkap dan Artinya

1. Bacaan Syahadat Tauhid

Syahadat tauhid adalah kalimat persaksian tentang keesaan Allah SWT.

Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah SWT yang berhak disembah.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

Asyhadu an laa ilaaha illallaahu

Artinya: “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.”

2. Bacaan Syahadat Rasul

Kalimat syahadat Rasul adalah kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah SWT untuk menyampaikan risalah-Nya.

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Asyhaduanna muhammadar rasuulullah

Artinya: “Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.”

3. Bacaan Syahadat Lengkap

Berikut ini adalah bacaan dua kalimat syahadat secara lengkap dalam tulisan Arab, latin, dan terjemahannya:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّٰهِ

Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wa asyhadu anna muhammadar rasuulullaah

Artinya: “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.”

Apa Makna Bacaan Syahadat?

Makna Syahadat Tauhid

Kalimat syahadat tauhid memiliki makna bahwa kita harus meyakini Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah.

Dalam Surah Taha ayat 14, Allah SWT berfirman:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Innaneee Anal laahu laaa ilaaha illaa Ana fa'budnee wa aqimis-salaata lizikree

Artinya: “Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku.”

Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa menyekutukan Allah SWT, seperti menyembah manusia atau benda yang dianggap keramat adalah perbuatan syirik.

Syirik termasuk dosa besar dan pelakunya tidak akan diampuni Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Innal laaha laa yaghfiru ai yushraka bihee wa yaghfiru maa doona zaalika limai yashaaa'; wa mai yushrik billaahi faqadif taraaa isman 'azeemaa

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.”

Makna Syahadat Rasul

Sementara, makna kalimat syahadat rasul adalah meyakini Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT untuk menyampaikan kebenaran hingga menjadi teladan bagi umat manusia.

Tugas-tugas Nabi Muhammad SAW tersebar dalam berbagai ayat Alquran, termasuk Surah Al-Ahzab ayat 45-46:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا

Yaaa aiyuhan Nabiyyu innaaa arsalnaaka shaahidanw wa mubashshiranw wa nazeeraa. Wa daa'iyan ilal laahi bi iznihee wa siraajam muneeraa

Artinya: “Wahai nabi! Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada (agama) Allah dengan izin-Nya dan sebagai cahaya yang menerangi.”

Waktu Membaca Syahadat

Dua kalimat syahadat wajib dibaca oleh seseorang yang akan memeluk agama Islam dengan penuh keyakinan dan keikhlasan.

Selain itu, syahadat juga dibaca saat mengumandangkan azan dan ikamah.

Dalam sehari, umat Islam setidaknya mengucapkan syahadat sebanyak 10 kali ketika salat wajib, yaitu pada saat tahiyat awal dan tahiyat akhir.

Jumlah tersebut dapat bertambah jika seseorang juga melaksanakan salat-salat sunah.

Keutamaan Membaca Syahadat

Berikut ini adalah keutamaan membaca syahadat bagi yang mengucapkannya dengan ikhlas dan dibuktikan dengan amal perbuatan:

1. Syarat Masuk Islam

Keutamaan yang pertama adalah syahadat menjadi pintu seseorang untuk masuk Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan.” (HR Bukhari dan Muslim)

2. Jaminan Surga

Seorang muslim yang mengucapkan syahadat, khususnya ketika sakaratul maut, Allah SWT berikan jaminan surga.

Rasulullah SAW pernah bersabda:

“Barangsiapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga.” (HR Abu Daud)

3. Penghapus Dosa

Membaca dua kalimat syahadat juga menjadi penggugur dosa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Islam (yakni tauhid) akan menghapus (dosa) yang sebelumnya, dan hijrah juga akan menghapus (dosa) yang sebelumnya." (HR Muslim)

4. Diharamkan dari Api Neraka

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang mengatakan tidak ada sesembahan yang hal melainkan Allah atau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah akan mengharamkan neraka baginya.” (HR Bukhari dan Muslim)

5. Mendapat Syafaat Nabi Muhammad

Keutamaan membaca syahadat lainnya adalah mendapat syafaat atau pertolongan Nabi Muhammad SAW: