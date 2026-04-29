Sholawat merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan sebab bisa menambah timbangan pahala.

Bahkan, anjuran sholawat tertulis dalam Surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya."

Sholawat yang umum dikenal berbunyi "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad". Namun, ternyata ada banyak macam sholawat yang bisa kita baca.

Salah satunya adalah sholawat Nariyah untuk memperlancar rezeki, mempercepat terkabulnya hajat, hingga melindungi dari bahaya.

Bacaan Sholawat Nariyah: Arab, Latin, dan Artinya

أللّهُمَّ صَلِّ صَلَاةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلَامًا تَامًّا عَلىٰ سَيِّدِنَا مُحَــمَّدِ ࣙالَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ

Allaahumma shalli shalaatan kaamilatan wa sallim salaaman taamman 'alaa sayyidina Muhammadinil ladzii tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqdhaa bihil hawaa'iju wa tunaalu bihir raghaa'ibu wa husnul khawaatimi wa yustasqal ghamaamu biwajhihil kariimi wa 'alaa aalihi wa sahbihi fii kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'luumin laka.

Artinya: "Wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan salam yang sempurna kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Semoga terurai dengan berkahnya segala macam buhulan dilepaskan dari segala kesusahan, tunaikan segala macam hajat, dan tercapai segala macam keinginan dan husnul khotimah. Dicurahkan air hujan (rahmat) dengan berkah pribadinya yang mulia. Semoga rahmat dan salam yang sempurna itu juga tetap tercurah kepada para keluarga dan sahabat beliau, setiap kedipan mata dan hembusan nafas, sebanyak bilangan yang diketahui oleh Engkau."

Perintah Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW

Bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan.

Anjuran membaca sholawat ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Innal laaha wa malaaa'i katahoo yusalloona 'alan Nabiyy; yaaa ayyuhal lazeena aamanoo salloo 'alaihi wa sallimu taslima

Artinya: Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Keutamaan Membaca Sholawat

1. Taat kepada Allah SWT

Membaca sholawat menjadi bukti ketaatan terhadap perintah Allah SWT seperti yang tertulis dalam Surah Al-Ahzab ayat 56.

2. Mendapat Syafaat Nabi Muhammad SAW

Umat Islam yang banyak membaca sholawat akan mendapat pertolongan atau syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda:

“Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku.” (HR Tirmidzi).

3. Allah Angkat Derajatnya

Siapa pun yang rajin bersholawat kepada Rasulullah SAW, Allah SWT akan mengangkat derajatnya. Hadisnya sebagai berikut:

“Siapa saja yang membaca selawat kepadaku sekali, niscaya Allah berselawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya, dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan.” (HR An-Nasa’i).

4. Penggugur Dosa

Dalam hadis yang sama sebelumnya, dijelaskan juga bahwa membaca sholawat membuat seorang muslim dihapuskan dosa-dosanya.

5. Mendapat Rahmat Allah SWT

Hadis yang sama juga menegaskan bahwa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapat rahmat Allah SWT berupa balasan selawat 10 kali.

6. Dikabulkan Hajatnya

Seorang muslim yang membaca selawat akan dikabulkan keinginannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

“Barang siapa berselawat kepadaku di hari Jumat 100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 hajat (kebutuhan), yang 70 dari kebutuhan akhirat dan 30 dari kebutuhan-kebutuhan duniawi. Dan Allah membebankan selawat tersebut kepada malaikat hingga menghaturkannya ke kuburanku, layaknya (cahaya) hidayah yang masuk kepada kamu sekalian, dan malaikat memberi tahu akan namanya, kemudian aku menetapkannya di sampingku di dalam lembaran yang putih bersih, dan dengan selawatnya, aku mencukupinya (memberi syafaat) kelak di hari kiamat.” (HR Imam Baihaqi).

7. Dekat dengan Nabi Muhammad SAW

Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, dijelaskan bahwa orang yang banyak berselawat akan mendapat kedudukan yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW.

“Rasulullah bersabda: Perbanyaklah kalian untuk berselamat kepadaku di hari Jumat karena sesungguhnya selawat umatku itu diserahkan kepadaku setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang paling dekat denganku.” (HR Imam Baihaqi).

8. Mendapat Perlindungan dari Neraka

Selawat Nabi Muhammad SAW juga bisa dibaca sebagai perlindungan dari siksa api neraka di akhirat kelak.

9. Bentuk Sedekah

Dalam beberapa literatur Islam, disebutkan bahwa berselawat merupakan pengganti sedekah bagi orang fakir atau yang tidak mampu bersedekah.

10. Terus Mengingat Allah SWT