Membaca selawat merupakan salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan sarana untuk memohon keselamatan serta kesejahteraan.

Bahkan, amalan ini juga diyakini bisa membantu seorang hamba agar terhindar dari berbagai kesusahan dalam hidup.

Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Innal laaha wa malaaa'i katahoo yusalloona 'alan Nabiyy; yaaa aiyuhal lazeena aamanoo salloo 'alaihi wa sallimoo tasleemaa

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman!

Berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”

Salah satu selawat yang cukup umum diamalkan adalah selawat Adrikni, atau juga dikenal dengan selawat Khitab, selawat Rekes, atau selawat Darurat.

Selawat ini memiliki asal-usul yang cukup unik, di mana riwayat menyebutkan bahwa selawat Adrikni diajarkan secara langsung oleh Rasulullah SAW melalui sebuah mimpi kepada seorang ulama yang merupakan mufti Syam.

Bacaan Sholawat Adrikni yang Benar dalam Bahasa Arab, Latin, dan Artinya

Terdapat dua versi bacaan sholawat adrikni yang bisa diamalkan, dan keduanya memiliki esensi yang sama yakni memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT lewat perantara Nabi SAW.

Versi 1

Bacaan Sholawat Adrikni Versi 1

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد قَدْ ضَاقَتْ حَيْلَتَى أَدْرِكْنى يَارَسُوْلَ الله

Allahumma shalli wasallim ‘ala sayyidina Muhammadin qod dhaqot hilati adrikni ya rasulallahi

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, sungguh sempit upayaku, tolonglah aku, wahai Rasulullah.”

Versi 2

Bacaan Sholawat Adrikni Versi 2

الصَّلَاةُ وَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُوْلَ اللهِ خُذْ بِيَدِي قَلَّتْ حِيْلَتِي أَدْرِكْني

Ashsholaatu was salaamu 'alaika yaa sayyidii yaa rosuulalloh khudz biyadii qollat hiilatii adriknii

Artinya: “Rahmat dan sejahtera semoga melimpah kepadamu, wahai junjunganku Rasulullah, peganglah tanganku, sedikit sekali upayaku, maka temukanlah aku.”

Keutamaan Mengamalkan Sholawat Adrikni

Mengamalkan sholawat Adrikni dipercaya memberikan banyak manfaat apabila dilakukan secara konsisten

Berikut adalah berbagai keutamaannya:

1. Dibebaskan dari Berbagai Kesulitan

Apabila memiliki kebutuhan yang penting, selawat Adrikni dapat dibaca sebanyak 300 kali. Hal ini dipercaya dapat membantu seseorang terbebas dari kesulitannya.

Sementara itu, jika kondisinya sangat genting dan darurat, dianjurkan untuk membaca selawat ini hingga 1000 kali atau sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan.

2. Melapangkan Rezeki dan Melunasi Utang

Selawat Adrikni diyakini mampu mempermudah seseorang untuk melunasi utang jika dibaca 100 kali di tengah malam selama 40 hari berturut-turut.

Selain itu, membacanya secara rutin hingga 100 kali, 313 kali, atau bahkan 4000 kali, juga diyakini bisa membantu membuka pintu kelapangan rezeki dari Allah SWT.

3. Dipermudah dalam Urusan Keluarga dan Jodoh

Sholawat Adrikni juga dapat diamalkan untuk mempermudah saat menasihati istri yang sulit diarahkan, serta dapat mempercepat datangnya lamaran bagi seorang gadis.

4. Menenangkan Hati dan Pikiran

Mengamalkan selawat ini juga memiliki efek yang menenangkan, membantu meredakan stres, mengatasi kecemasan batin, dan menguatkan ikatan spiritual.

Tips Mengamalkan Sholawat Adrikni Sesuai Panduan

Agar mendapatkan manfaat secara maksimal, terdapat beberapa tata cara yang dianjurkan dalam mengamalkan selawat ini:

A. Adab Membaca

Mulailah dengan niat yang tulus ikhlas, pastikan diri suci dari hadas (berwudu), cari tempat yang tenang dan nyaman, menghadap ke arah kiblat, serta mengawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah

B. Jumlah dan Cara Membaca

Bacalah selawat ini dengan tartil dan penuh penghayatan. Untuk jumlahnya, bisa diulang sebanyak 100 kali, 313 kali, atau 1000 kali menyesuaikan dengan kemampuan dan hajat masing-masing.

C. Waktu Terbaik

Meskipun bisa dibaca kapan saja, terdapat beberapa waktu mustajab untuk mengamalkan selawat ini, seperti: