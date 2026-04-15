Sholat jenazah merupakan penghomatan terakhir untuk seorang muslim yang meninggal dunia.

Ibadah ini bahkan hukumnya fardu kifayah. Artinya, wajib dilaksanakan minimal satu orang di lingkungan tersebut dan itu sekaligus menggugurkan dosa bagi umat Islam lainnya.

Meski begitu, ada baiknya setiap umat Islam memahami tata cara dan bacaan sholat jenazah yang benar.

Rukun Sholat Jenazah

Berikut ini adalah rukun yang harus ditunaikan saat sholat jenazah:

Membaca niat. Berdiri bagi yang mampu. Takbir empat kali. Membaca Surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Membaca sholawat Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua, Membaca doa untuk jenazah setelah takbir ketiga. Membaca doa setelah takbir keempat, Mengucapkan salam.

Syarat Sholat Jenazah

Jenazah sudah dimandikan atau disucikan dari najis, baik tubuh, kafan, hingga tempatnya. Orang yang menyalati telah memenuhi syarat sah salat. Apabila ada jenazahnya, orang yang salat harus berada di belakang jenazah. Adapun jenazah laki-laki dan perempuan sama-sama dibaringkan dengan posisi kepala di utara. Saat menyalati jenazah laki-laki, imam atau munfarid berdiri lurus dengan kepala jenazah. Sementara, saat salat jenazah perempuan, imam atau munfaridnya berdiri lurus dengan pantat jenazah. Tidak ada penghalang antara keduanya. Jika jenazah berada di dalam keranda, maka keranda tidak boleh dipaku. Jika jenazah hadir, orang yang menyalati harus ada di tempat tersebut.

Bacaan Lengkap Sholat Jenazah

Berikut ini adalah bacaan lengkap salat jenazah mulai dari niat hingga takbir keempat:

1. Niat Sholat Jenazah Laki-Laki

أُصَلَّى على هَذَا المَيِّتِ أَرْبَعَ تَكبِيرَاتٍ فَرضَ كِفَايَةِ (إِمَامًا / مَأْمُومَ) رَكْعَتَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى. اللَّهُ أَكْبَرُ.

Ushalli 'ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati (imaman/ma'muman) lillahi Ta'ala. Allahu akbar.

Artinya: "Saya berniat sholat untuk mayat ini empat takbir karena menjalankan fardhu kifayah sebagai (imam/makmum) karena Allah Ta'ala. Allah Mahabesar."

2. Niat Sholat Jenazah Perempuan

أَصَلِّي على هَذِهِ المَيْتَةِ أَرْبَعَ تَكبِيرَاتٍ فَرضَ كِفَايَةِ (إِمَامًا / مَأْمُومَ) رَكْعَتَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى. اللَّهُ أَكْبَرُ

Ushalli 'ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati (imaman/ma'muman) lillahi Ta'ala. Allahu akbar.

Artinya: "Saya berniat sholat untuk mayat ini empat takbir karena menjalankan fardhu kifayah sebagai (imam/makmum) karena Allah Ta'ala. Allah Mahabesar."

3. Takbir Pertama Sholat Jenazah

Takbir dalam sholat jenazah dilakukan empat kali secara berturut-turut. Setelah takbir pertama, diharuskan membaca surah Al-Fatihah.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاۤلِّينَ ﴿٧

Bismillahir-rahmanir-rahim al-hamdu lillahi rabbil-‘alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumid-din, iyyaka na‘budu wa iyyaka nasta‘in, ihdinas-shirathal-mustaqim, shirathal ladzina an‘amta ‘alaihim ghairil-maghḍubi ‘alaihim walad-dhallin

Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemilik hari Pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.”

4. Takbir Kedua Sholat Jenazah

Setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi Muhammad SAW berikut ini:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad, wa ‘ala ali sayyidina Muhammad

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad.”

Bisa juga membaca selawat Nabi Muhammad SAW versi lengkap di bawah ini:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ‘ala sayyidina Ibrahim wa ‘ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ‘ala sayyidina Ibrahim wa ‘ala ali sayyidina Ibrahim, fil-‘alamina innaka hamidun majid

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Ibrahim dan kepada keluarga junjungan Nabi Ibrahim. Dan limpahkanlah keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah melimpahkan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Ibrahim dan kepada keluarga junjungan kami Nabi Ibrahim. Di seluruh alam, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”

5. Takbir Ketiga Sholat Jenazah

Setelah takbir ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah sebagai berikut:

Doa jenazah laki-laki

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ

Allahumma-ghfir lahu warhamhu wa ‘afihi wa‘fu ‘anhu wa akrim nuzulahu, wa wassi‘ madkhalahu

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, dan lapangkanlah kuburnya.”

Doa jenazah perempuan

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا وَوَسِّعْ مَدْخَلَهَا

Allahummaghfirlaha warhamha wa’afiha wa’fuanha wa akrim nuzulaha, wawassi' madkhalaha

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya, dan lapangkanlah kuburannya.”

6. Takbir Keempat Sholat Jenazah

Membaca doa berikut ini setelah takbir keempat:

اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّ بَعْدَهُ وَاغْفِرْلَناَ وَلَهُ

Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba’dahu waghfir lana wa lahu

Artinya: “Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami dari pahalanya, dan jangan Engkau timpakan fitnah kepada kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan dia.”

7. Salam

Seperti salat lima waktu dan salat sunah, salat jenazah juga ditutup dengan salam yaitu sebagai berikut:

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Assalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh