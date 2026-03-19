Doa qunut merupakan salah satu doa yang sering dibaca oleh Muslim saat melaksanakan salat Subuh, khususnya pada rakaat kedua setelah bangun dari rukuk (itidal).

Dalam mazhab Syafi’i, membaca doa qunut Subuh termasuk amalan yang disunnahkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik RA:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

Artinya: “Bahwa Rasulullah masih tetap melakukan qunut dalam salat Subuh hingga beliau wafat.”

Meski demikian, tidak semua orang menghafal bacaan doa qunut yang cukup panjang.

Oleh karena itu, para ulama membolehkan membaca doa lain sebagai pengganti jika seseorang belum hafal qunut.

Bacaan Pengganti Doa Qunut setelah Salat Subuh

Pada dasarnya, doa pengganti qunut dapat berupa doa dari Alquran atau hadis yang berisi permohonan kepada Allah.

Berikut adalah beberapa bacaan pengganti doa qunut yang dianjurkan:

1. Doa Ma’tsur

Doa ma’tsur adalah doa yang berasal dari Alquran atau hadis Nabi Muhammad SAW.

Doa ini biasanya berisi permohonan perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan.

Salah satu contoh doa ma’tsur yang dapat dibaca sebagai pengganti doa qunut jika tidak hafal adalah sebagai berikut:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

Allahumma inni a‘udzu bika min ‘ilmin la yanfa‘u wa min qalbin la yakhsha‘u wa min nafsin la tasyba‘u wa min da‘watin la yustajabu laha.

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan.”

2. Doa Iftitah

Sebetulnya, doa iftitah memang lebih umum dibaca pada awal rakaat pertama salat, tepatnya sebelum membaca surat Al-Fatihah.

Namun, doa ini juga dapat digunakan sebagai doa pengganti qunut karena berisi pujian kepada Allah SWT.

Berikut adalah salah satu bacaan doa iftitah:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

Subḥānaka Allāhumma wa biḥamdika, wa tabārakasmuka, wa ta‘ālā jadduka, wa lā ilāha ghayruk.

Artinya: “Maha Suci Engkau ya Allah, segala puji bagi-Mu, Maha Berkah nama-Mu, Maha Tinggi kebesaran-Mu, dan tidak ada Tuhan selain Engkau.”

3. Doa Rabbana

Doa ini berasal dari ayat Alquran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 201 yang berisi permohonan kebaikan kepada Allah.

Doa pengganti qunut berawalan rabbana atina ini juga sering disebut sebagai doa sapu jagat karena mencakup permohonan kebaikan di dunia dan akhirat secara sekaligus.

Berikut adalah bacaannya:

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Wa minhum mai yaqoolu rabbanaaa aatina fid dunyaa hasanatawn wa fil aakhirati hasanatanw wa qinaa azaaban Naar

Artinya: “Dan di antara mereka ada yang berdoa, ‘Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.’” (QS. Al-Baqarah: 201)

Bacaan Pengganti Doa Qunut Dibaca Berapa Kali?

Sebetulnya, tidak ada aturan khusus mengenai jumlah bacaan doa pengganti qunut. Biasanya, doa tersebut dibaca satu kali, sebagaimana membaca doa qunut dalam salat Subuh.

Sebagian ulama juga menjelaskan, jika seseorang tidak hafal doa qunut, ia boleh membaca doa yang diketahui.

Sebab, doa qunut sendiri termasuk amalan sunnah, bukan rukun salat.

Oleh karena itu, bila seseorang tidak membaca qunut atau menggantinya dengan doa lain, salatnya tetap dinilai sah.