Salat sunnah fajar merupakan salah satu amalan yang memiliki keutamaan besar dalam Islam.

Salat ini dikerjakan sebanyak dua rakaat sebelum salat Subuh, tepatnya setelah terbitnya fajar shadiq dan sebelum iqamah dikumandangkan.

Di kalangan umat Muslim, amalan ini lebih dikenal sebagai salat sunnah qabliyah Subuh dan sering menjadi ibadah yang dianjurkan untuk tidak ditinggalkan.

Karena termasuk ibadah yang memiliki tata cara khusus, penting bagi setiap Muslim untuk memahami niat salat fajar dengan benar.

Lalu, bagaimana bacaan niat salat fajar dan tata cara melaksanakannya sesuai tuntunan?

Bacaan Niat Sholat Fajar: Arab, Latin, dan Artinya

Dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syaikh Nawawi al-Bantani, dijelaskan bahwa bacaan niat salat dua rakaat sebelum Subuh ini bisa dilafalkan dengan berbagai macam istilah.

Berikut adalah beberapa variasinya:

1. Niat Salat Sunnah Fajar

Niat salat sunnah fajar. (Foto: Arsip Inilah)

أُصَلِّي سُنَّةَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ أَدَاءً لِلّهِ تَعَالى

Latin: Ushalli sunnatal fajri rok’ataini ada’an lillahi ta’ala.

Artinya: “Saya niat salat sunnah fajar dua rakaat karena Allah Ta’ala.”

2. Niat Salat Sunnah Barad

Niat salat sunnah barad. (Foto: Arsip Inilah)

Perlu diketahui bahwa salat fajar juga kerap disebut sebagai salat sunnah barad karena dilaksanakan ketika hari masih dingin.

Berdasarkan istilah tersebut, berikut adalah bacaan niat salat sunnah barad:

أُصَلِّي سُنَّةَ الْبَرَدِ رَكْعَتَيْنِ أَدَاءً لِلّهِ تَعَالى

Latin: Ushalli sunnatal barodi rok'ataini ada'an lillahi ta'ala.

Artinya: “Saya niat salat sunnah barad dua rakaat karena Allah Ta'ala.”

3. Niat Salat Qabliyah Subuh

Niat salat qabliyah Subuh. (Foto: Arsip Inilah)

اُصَلِّيْ سُنَّةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ اْلقِبْلَةِ اَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Usholli sunnatas shubhi rok'ataini mustaqbilal qiblati adaa-an lillaahi ta'aala.

Artinya: “Saya niat salat sunnah subuh dua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala."

4. Niat Alternatif Sebelum Subuh

Niat alternatif sebelum Subuh. (Foto: Arsip Inilah)

أصَلِّي سُنَّةٌ قَبْلِيَّةَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى

Latin: Ushallii sunnatan qabliyatash shubhi rak'ataini lillaahi ta'aalaa.

Artinya: “Aku niat salat sunnah sebelum Subuh dua rakaat karena Allah Ta'ala.”

Tata Cara Mengerjakan Sholat Fajar

Pada dasarnya, hukum melaksanakan salat fajar adalah sunnah. Kendati demikian, salat ini memiliki berbagai keutamaan yang sayang dilewatkan bagi umat Muslim, seperti:

Lebih baik dari dunia dan seisinya.

Salah satu salat sunnah yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW.

Karena itu, banyak Muslim yang melaksanakan salat fajar sebelum Subuh demi mengejar keutamaan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, salat fajar dianjurkan untuk dikerjakan secara ringan dan tidak berlama-lama, mengingat ibadah ini termasuk sunnah.

Rasulullah SAW sendiri terbiasa meringankan bacaannya di dua rakaat sebelum subuh ini.

Secara umum, tata cara mengerjakan salat fajar tidak berbeda jauh dengan salat biasa, hanya ada perbedaan di bacaan niatnya.

Berikut adalah langkah-langkah mengerjakan salat fajar:

Membaca niat salat fajar seperti yang disebutkan di atas. Melakukan takbiratul ihram. Membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan salah satu surat di dalam Alquran. Melakukan rukuk, iktidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua pada rakaat pertama. Berdiri dan mengulangi kembali urutan sebelumnya di rakaat kedua, kemudian melakukan duduk tasyahud. Mengucapkan salam sembari menoleh ke kanan dan ke kiri.

Anjuran Surat yang Dibaca dalam Sholat Fajar

Berdasarkan berbagai riwayat hadis dan anjuran ulama, terdapat beberapa surah pendek yang disunnahkan untuk dibaca setelah Al-Fatihah:

1. Anjuran Versi 1

Berdasarkan hadis riwayat Muslim no. 726 dari Abu Hurairah RA, disunnahkan untuk membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua salat fajar.

2. Anjuran Versi 2

Sesuai dengan hadis riwayat Muslim no. 727 dari Ibnu Abbas RA, dianjurkan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 136 dan surat Ali ‘Imran ayat 52 pada rakaat kedua.

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

Qoolooo aamannaa billaahi wa maaa unzila ilainaa wa maaa unzila ilaaa Ibraaheema wa Ismaa'eela wa Ishaaqa wa Ya'qooba wal Asbaati wa maaootiya Moosa wa 'Eesaa

wa maaa ootiyan Nabiyyoona mir Rabbihim laa nufaariq baina ahadim minhum wa nahnu lahoo muslimoon

Artinya: “Katakanlah, ‘Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka.

Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada-Nya.’”

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Falammaaa ahassa 'Eesaa minhumul kufra qaala man ansaaree ilal laahi qaalal Hawaariyyoona nahnu ansaarul laahi aamannaa billaahi washhad bi annaa muslimoon

Artinya: “Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka (Bani Israil), dia berkata, ‘Siapakah yang akan menjadi penolong untuk (menegakkan agama) Allah?’

Para Hawariyyun (sahabat setianya) menjawab, ‘Kamilah penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang Muslim.’”

3. Anjuran Versi 3

Menurut Imam al-Ghazali dalam Kitab I'aanah ath Tholibiin, sangat dianjurkan membaca Surah Al-Insyirah pada rakaat pertama dan Surah Al-Fil pada rakaat kedua.