Istinja adalah salah satu bagian penting dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan menjaga kebersihan dari najis.

Secara bahasa, istilah Istinja berasal dari kata Arab naja yanju, yang berarti memotong atau melepaskan diri dari kotoran.

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap Muslim dianjurkan untuk memahami cara bersuci dengan benar, termasuk mengetahui niat istinja sebelum melakukannya agar sesuai dengan tuntunan syariat.

Hukum Beristinja dalam Islam

Para ulama ahli fikih telah bersepakat bahwa membersihkan diri (istinja) dari sisa kotoran setelah selesai membuang hajat hukumnya adalah wajib.

Allah SWT sangat menyukai hamba-hamba-Nya yang senantiasa menjaga kesucian diri. Hal ini secara tegas diabadikan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 108:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

Laa taqum feehi abadaa; lamasjidun ussisa 'alat taqwaa min awwali yawmin ahaqqu an taqooma feeh; feehi rijaaluny yuhibbona ai yatatahharoo, wallaahu yuhibbul mmuttah hireen

Artinya: “Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya.

Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya.

Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.”

Bacaan Niat Istinja

Sebetulnya, kegiatan istinja tidak memiliki keharusan untuk melafalkan niat khusus, karena perbuatan ini termasuk dalam kategori menghilangkan najis, bukan ibadah mahdhah seperti salat.

Meski begitu, Islam tidak melarang jika seseorang ingin mengucapkan niat istinja untuk memantapkan hati.

Bacaan niat istinja sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu untuk buang air kecil dan buang air besar.

Berikut adalah penjelasan selengkapnya:

1. Niat Istinja dari Buang Air Kecil

Niat istinja untuk buang air kecil.

نَوَيْتُ الْإِسْتِنْجَاءَ مِنَ الْبَوْلِ

Latin: Nawaitul istinjaa'a minal bawli.

Artinya: “Aku niat istinja dari kencing.”

2. Niat Istinja dari Buang Air Besar

Niat istinja untuk buang air besar.

نَوَيْتُ الْإِسْتِنْحَاءَ مِنَ الْغَائِطِ

Latin: Nawaitul istinjaa'a minal go'ithi.

Artinya: “Aku niat istinja dari buang air besar.”

Doa Setelah Selesai Beristinja

Selain niat, umat Islam juga dianjurkan untuk membaca doa setelah selesai melakukan istinja.

Namun perlu diingat, jika kamu berada di dalam toilet atau kamar mandi, bacalah doa ini di dalam hati tanpa perlu mengucap basmalah secara lisan.

Berikut adalah bacaan doanya:

اَللّٰهُمَّ حَسِّنْ فَرْجِىْ مِنَ الْفَوَاخِشِ وَظَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ

Latin: Allaahumma hashshin farjii minal fawaahisy wathahir qalbii minan nifaaq.

Artinya: “Ya Allah, jagalah kemaluanku dari perbuatan keji dan bersihkanlah hatiku dari nifak.”

Cara Melakukan Istinja

Dalam ilmu fikih, ada tiga cara yang bisa dipilih untuk membersihkan najis buang hajat, yaitu membersihkan dengan batu lalu disempurnakan dengan air, membersihkan hanya dengan air, dan membersihkan hanya dengan batu.

Berdasarkan medianya, berikut adalah penjelasan dari cara melakukan istinja yang sesuai dengan syariat:

1. Menggunakan Air

Air bersih adalah media bersuci yang paling utama.

Praktik ini diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik RAdalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

كَانَ رَسُوْلُ الله صَلىَّ الله عليه وسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ

Artinya: “Bilamana Rasulullah SAW masuk ke kamar kecil untuk buang hajat, maka saya (Anas ra) dan seorang anak seusia saya membawakan wadah berisi air dan satu tombak pendek, lalu beliau istinja dengan air tersebut.”

2. Menggunakan Batu

Jika berada di situasi sulit air, istinja bisa diganti menggunakan benda padat yang suci, seperti batu.

Hal ini merujuk pada hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas’ud RA:

أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ ولَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ، فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: إِنَّهَا رِجْسٌ

Artinya: “Suatu ketika Nabi SAW buang air besar, lalu memerintahkan saya agar membawakannya tiga batu.

Kebetulan, waktu itu saya hanya menemukan dua batu. Lalu saya mengambil kotoran binatang (yang sudah kering).

Akhirnya, beliau pun mengambil kedua batu tersebut dan membuang kotoran binatang yang saya berikan. (Dan) bersabda, ‘Sesungguhnya kotoran binatang itu najis’.” (HR. Bukhari)

Dalam hal ini, syarat-syarat yang perlu diperhatikan jika ingin beristinja dengan batu adalah: