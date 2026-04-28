Selain menjalankan ibadah wajib seperti salat dan puasa, terdapat banyak amalan lain yang dapat menambah pahala seorang muslim.

Salah satunya adalah berzikir. Anjuran untuk berzikir juga disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, termasuk dalam Surah Al-Jumu’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Fa-izaa qudiyatis Salaatu fantashiroo fil ardi wabtaghoo min fadlil laahi wazkurul laaha kaseeral la'allakum tuflihoon

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

Namun, selama ini, sebagian orang mungkin beranggapan bahwa zikir hanya dilakukan setelah salat. Padahal, zikir dapat dilakukan kapan pun dan di mana saja.

Salah satu waktu yang dianjurkan adalah dzikir sebelum tidur untuk memohon perlindungan Allah SWT.

Dzikir yang Baik Diamalkan sebelum Tidur

1. Membaca Takbir 33 Kali

اللَّهُ أَكْبَرُ

Allahu Akbar

Artinya: "Allah Maha Besar."

2. Membaca Tasbih 33 Kali

سُبْحَانَ الل

Subhaanallah

Artinya: "Maha Suci Allah."

3. Membaca Tahmid 33 Kali

الْحَمْدُ للهِ

Alhamdulillah

Artinya: "Segala puji bagi Allah."

4. Membaca Surah Al Ikhlas

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١) اللهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)

(1) Qul huwallahu ahad (2) Allah hus-samad (3) Lam yalid wa lam yuulad (4) Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad

Artinya: "(1) Katakanlah (Muhammad), "Dialah Allah Yang Maha Esa (2) Allah tempat meminta segala sesuatu (3) (Allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan (4) Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia."

5. Membaca Surah Al Falaq

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(٥)

(1) Qul a'uzuu bi rabbil-falaq (2) Min sharri ma khalaq (3) Wa min sharri ghasiqin iza waqab (4) Wa min sharrin-naffaa-thaati fil 'uqad (5) Wa min shar ri haasidin iza hasad

Artinya: (1) Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar) (2) Dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan (3) Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita (4) Dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya) (5) Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki."

6. Membaca Surah An Nas

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ(٢) إِلَٰهِ النَّاسِ (٣) مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

(1) Qul a'uzu birabbin naas (2) Malikin naas (3) Ilaahin naas (4) Min sharril was wasil khannaas (5) Al lazii yuwas wisu fii suduurin naas (6) Minal jinnati wan naas

Artinya: (1) Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhannya manusia (2) Raja manusia (3) Sembahan manusia (4) Dari kejahatan (bisikan) setan yang tersembunyi (5) Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia (6) Dari (golongan) jin dan manusia."

7. Membaca Ayat Kursi (Surah Al-Baqarah Ayat 255)

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allahu laaa ilaaha illaa Huwal Haiyul Qaiyoom; laa taakhuzuhoo sinatunw wa laa nawm; lahoo maa fissamaawaati wa maa fil ard; man zal lazee yashfa'u indahooo illaa bi-iznih; ya'lamu maa baina aydeehim wa mww khalfahum wa laa yuheetoona bishai'im min 'ilmihee illaa bimaa shaaa'; wasi'a Kursiyyuhus samaawaati wal arda wa laa ya'ooduho hifzuhumaa; wa Huwal Aliyyul 'Azeem

Artinya: "Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, Yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur. Milik-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun tentang ilmu-Nya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia Mahatinggi, Mahabesar."

Mengapa Dianjurkan Dzikir sebelum Tidur?

Anjuran berzikir sebelum tidur tertulis dalam Surah Ali Imran ayat 191-192 yang artinya sebagai berikut:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh, Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim.”

Ayat tersebut menjelaskan ciri-ciri orang yang berakal atau berilmu adalah yang selalu berzikir kepada Allah dalam segala kondisi, baik berdiri, duduk, atau berbaring.

Sementara, dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

“Apabila kalian berdua akan berbaring di atas tempat tidur kalian, atau apabila kalian telah berbaring di atas tempat tidur kalian, maka bertakbirlah 33 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali.” (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat lain tentang zikir sebelum tidur, dijelaskan sebagai berikut: