Di tengah rasa takut akan berbagai musibah dan keadaan yang tidak menentu, banyak umat Muslim mencari doa yang bisa menenangkan hati sekaligus sebagai bentuk ikhtiar kepada Allah SWT.

Salah satu doa yang cukup dikenal di kalangan umat Islam adalah doa Ukasyah (sering disebut Akasah).

Doa ini dipercaya berisi permohonan perlindungan dan keselamatan dari berbagai wabah serta marabahaya. Seperti apa bacaan doanya?

Bacaan Doa Ukasyah Lengkap Sesuai Sunnah

Bagian 1: Pembukaan, Pujian Kepada Allah, dan Selawat

سْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Bismillahir rahmanir rahim

Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، بِسْمِ اللهِ النُّوْرِ نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ، الحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ خَلَقَ النُّوْرَ، وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى جَبَلِ الطُّوْرِ فِي كِتَابٍ مَسْطُوْرٍ

Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa shahbihi wa sallam. Bismillahin nuri nurun ala nur.

Alhamdu lillahil ladzi khalaqan nur, wa anzalat Taurata ala jabalit Thur fi kitabim masthur.

Artinya: “Ya Allah, limpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Dengan nama Allah Yang Maha Bercahaya, cahaya di atas cahaya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan cahaya dan menurunkan Taurat di atas Bukit Thur dalam kitab yang tertulis.”

وَالحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ، ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ

Walhamdu lillahil ladzi khalaqas samawati wal ardha wa ja'alazh zhulumati wan nur, tsumma alladzina kafaru birabbihim ya'dilun.

Artinya: “Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi serta menjadikan gelap dan terang. Namun orang-orang kafir tetap berpaling dari Tuhan mereka.”

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، اللهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ القَوِيُّ العَزِيْزُ

Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahu lathifun bi ibadihi yarzuqu man yasya'u wa huwal qawiyyul aziz.

Artinya: “Wahai Zat Yang Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, dan memiliki keagungan serta kemuliaan.

Allah Maha Lembut kepada hamba-Nya dan memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dia Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

اللّٰهُمَّ يَا كَثِيْرَ النَّوَالِ، وَيَا دَائِمَ الوِصَالِ، وَيَا حُسْنَ الفِعَالِ، وَيَا رَازِقَ العِبَادِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

Allahumma ya katsiran nawal, wa ya daimal wishal, wa ya husnal fi'al, wa ya raziqal ibadi ala kulli hal.

Artinya: “Ya Allah, wahai Zat Yang banyak memberi anugerah, selalu menyambung kasih sayang, indah perbuatan-Nya, dan memberi rezeki kepada hamba-Nya dalam setiap keadaan.”

Bagian 2: Permohonan Ampun dari Penyakit Hati

اللّٰهُمَّ إِنْ دَخَلَ الشَّكُّ فِي إِيْمَانِي بِكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمْتُ تُبْتُ عَنْهُ وَأَسْلَمْتُ وَأَقُوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

Allahumma in dakhalas syakku fi imani bika wa lam a'lam bihi aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.

Artinya: “Ya Allah, jika ada keraguan dalam imanku kepada-Mu, baik aku sadari maupun tidak, aku bertobat dan berserah diri sambil mengucapkan: Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.”

اللّٰهُمَّ إِنْ دَخَلَ الكُفْرُ فِي إِسْلَامِي بِكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمْتُ تُبْتُ عَنْهُ وَأَسْلَمْتُ

Allahumma in dakhalal kufru fi islami bika wa lam a'lam bihi aw alimtu tubtu anhu wa aslamtu.

Artinya: “Ya Allah, jika ada kekufuran yang masuk dalam keislamanku, baik aku sadari maupun tidak, aku bertobat dan berserah diri kepada-Mu.”

اللّٰهُمَّ إِنْ دَخَلَ العُجْبُ وَالكِبْرُ وَالرِّيَاءُ وَالسُّمْعَةُ فِي عَمَلِي لَكَ وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمْتُ تُبْتُ عَنْهُ

Allahumma in dakhalal ujbu wal kibru war riya'u was sum'atu fi amali laka wa lam a'lam bihi aw alimtu tubtu anhu.

Artinya: “Ya Allah, jika rasa ujub, sombong, riya, dan ingin dipuji masuk ke dalam amal ibadahku, baik aku sadari maupun tidak, aku bertobat kepada-Mu.”

اللّٰهُمَّ إِنْ جَرَى الكِذْبُ وَالغِيْبَةُ وَالنَّمِيْمَةُ عَلَى لِسَانِي وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمْتُ تُبْتُ عَنْهُ

Allahumma in jaral kidzbu wal ghibatu wan namimatu ala lisani wa lam a'lam bihi aw alimtu tubtu anhu.

Artinya: “Ya Allah, jika dusta, ghibah, dan adu domba pernah keluar dari lisanku, baik aku sadari maupun tidak, aku bertobat kepada-Mu.”

اللّٰهُمَّ إِنْ دَخَلَ الوَسْوَاسُ فِي صَدْرِي وَلَمْ أَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمْتُ تُبْتُ عَنْهُ

Allahumma in dakhalal waswasu fi shadri wa lam a'lam bihi aw alimtu tubtu anhu.

Artinya: “Ya Allah, jika ada bisikan buruk dan keraguan di dalam hatiku, baik aku sadari maupun tidak, aku bertobat kepada-Mu.”

Bagian 3: Tawasul dengan Kebesaran Allah

اللّٰهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، يَا دَيَّانُ يَا سُلْطَانُ

Allahumma ya Hayyu ya Qayyum, ya Hannan ya Mannan, ya Dayyan ya Sulthan.

Artinya: “Ya Allah, wahai Zat Yang Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, Maha Pengasih, Maha Pemberi Nikmat, Maha Menguasai, dan Maha Berkuasa.”

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazh zhalimin.

Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang yang zalim.”

Bagian 4: Penutup dan Doa Sapu Jagat (Kebaikan Dunia Akhirat)

حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ، نِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nashir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azhim.

Artinya: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.”

رَبَّنَا أٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الأٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.

Artinya: “Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka.”

Makna dan Kandungan Utama Doa Ukasyah

Lebih dari sekadar rangkaian kata, Doa Ukasyah memiliki makna yang sangat dalam.

Dalam Kitab Majmu' Syarif dijelaskan bahwa doa ini berisi gabungan ayat-ayat suci Alquran dan selawat untuk Nabi Muhammad SAW.

Isi utama dari doa ini menggambarkan sikap tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah SWT.

Melalui doa tersebut, seorang hamba menyadari bahwa dirinya memiliki banyak keterbatasan dan menyerahkan seluruh urusan hidup maupun urusan akhirat kepada kehendak Allah.

Selain itu, doa Ukasyah juga dipanjatkan sebagai permohonan agar selalu diberi perlindungan dari berbagai kesulitan, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari penyakit hati maupun hal-hal buruk lainnya.

Keutamaan Doa Ukasyah

Mengamalkan doa Ukasyah secara rutin dengan penuh keyakinan dipercaya bisa membawa banyak keberkahan.

Berikut adalah beberapa keutamaannya:

1. Menjadi Ikhtiar untuk Memohon Kesembuhan

Atas izin Allah SWT, orang yang sedang sakit dan rutin membaca doa Ukasyah dipercaya akan diberikan kemudahan untuk memperoleh kesembuhan.

Namun, perlu diingat bahwa doa ini dapat dibaca sebagai salah satu bentuk ikhtiar batin sambil tetap berusaha dan berobat secara medis.

2. Memohon Kemudahan untuk Melunasi Utang

Bagi seseorang yang sedang memiliki masalah utang, doa Ukasyah diyakini dapat menjadi doa permohonan agar Allah SWT memberikan jalan keluar dan kemudahan dalam menyelesaikan beban tersebut.

3. Memohon Perlindungan dari Bahaya

Doa Ukasyah juga dipercaya sebagai bentuk permohonan perlindungan kepada Allah SWT.

Orang yang mengamalkannya berharap dijauhkan dari berbagai bahaya, musibah, dan hal-hal buruk yang dapat menimpanya.

4. Menjadi Perantara Terkabulnya Hajat

Selain itu, banyak orang mengamalkan doa Ukasyah dengan harapan agar keinginan dan hajat baik mereka dikabulkan oleh Allah SWT.