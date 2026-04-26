Dalam Islam, ada banyak amalan yang bisa menambah pahala selain mengerjakan ibadah wajib.

Salah satunya adalah sujud tilawah yang dilakukan saat mendengar ayat-ayat sajdah Alquran.

Lantas, bagaimana bacaan doa sujud tilawah dan apa hukum melakukan amalan itu?

Bacaan Doa Sujud Tilawah Lengkap Tulisan Arab, Latin, dan Artinya

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

Sajada wajhiya lil ladzi khalaqahu wa shawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basharahu bi haulihi wa quwwatihi.

Artinya: "Wajahku bersujud kepada Allah SWT, yaitu Zat yang menciptakan, yang membuka pendengaran juga penglihatan-Nya dengan daya dan kekuatan-Nya."

Doa itu berasal dari hadis yang diriwayatkan Aisyah RA. Ia berkata:

“Nabi Muhammad SAW membaca pada sujud tilawah di malam hari (yang artinya): ‘Wahai wajahku sujud kepada Zat yang menjadikan dan membentuknya dan yang memberi pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan dan kekuasaannya.” (HR Abu Dawud)

Tata Cara Sujud Tilawah

1. Sujud Tilawah dalam Sholat

Sujud tilawah dalam sholat tergantung pada imam ketika membaca ayat sajdah. Jika imam sujud, makmum pun harus mengikutinya.

Namun, apabila imam tidak sujud, makmum pun tidak perlu sujud. Tata cara itu berdasarkan hadis berikut:

“Diriwayatkan dari Zaid bin Aslam RA, sesungguhnya seorang anak membaca ayat sajdah di samping Nabi Muhammad SAW. Ia tunggu Nabi Muhammad SAW sujud, tetapi beliau tidak sujud. Anak itu berkata: ‘Ya Rasulullah, bukankah pada (waktu membaca) ayat sajdah ini ada sujud?’ Nabi Muhammad SAW bersabda: ‘Benar, tetapi engkau menjadi imam kami padanya, dan kalau engkau sujud kami pun sujud.’” (HR Ibnu Abi Syaibah)

Selain itu, jika melakukan sujud tilawah dalam sholat, sebaiknya membaca takbir terlebih dahulu, sebagaimana hadis berikut:

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, ia berkata: Pernah Nabi Muhammad SAW membacakan Alquran atas kami. Maka, apabila sampai kepada ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun sujud bersama beliau.’” (HR Abu Dawud)

2. Sujud Tilawah di luar Sholat

Jika sujud tilawah dilakukan di luar sholat, tidak perlu berwudu dan mengganti pakaian menjadi lebih bersih. Berikut hadisnya:

“Bahwasanya Ibnu Umar melakukan sujud tilawah (di luar sholat) tidak berwudu lebih dahulu.” (HR Bukhari)

Hukum Sujud Tilawah

Sujud tilawah hukumnya sunah dan dilakukan sebagai penghormatan terhadap ayat-ayat sajdah dalam Alquran.

Salah satu anjuran sujud tilawah terdapat dalam hadis berikut ini:

“Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW pernah membaca ayat sajdah dalam sholat, beliau sujud, dan para sahabat pun sujud bersamanya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat lainnya yang disampaikan Umar bin Khattab,, lebih dijelaskan tentang hukum sujud tilawah.

Pada hari Jumat, Umar bin Khattab pernah membacakan Surah An-Nahl hingga sampai pada ayat Sajdah.

Beliau turun untuk sujud dan yang lain pun ikut sujud. Jumat berikutnya, Umar bin Khattab membaca surah yang sama dan berkata:

“Wahai sekalian manusia. Kita telah melewati ayat Sajdah. Barangsiapa bersujud, maka dia mendapatkan pahala. Barangsiapa yang tidak bersujud, dia tidak berdosa.” (HR BukharI)

Ayat Sajdah dalam Alquran

1. Surat Al A'raf Ayat 206

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

Innal lazeena 'inda Rabbika laa yastakbiroona 'an 'ibaadatihee wa yusabbihoonahoo wa lahoo yasjudoon

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka menyucikan-Nya dan hanya kepada-Nya mereka bersujud,"

2. Surat Ar Ra'd Ayat 15

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

Wa lillaahi yasjudu man fis samaawaati wal ardi taw 'anw wa karhanw wa zilaaluhum bilghuduwwi wal aasaal

Artinya: "Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayang mereka, pada waktu pagi dan petang hari,"

3. Surat An Nahl Ayat 50

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

yakhaafoona Rabbahum min fawqihim wa yaf'aloona maa yu'maroon

Artinya: "Mereka takut kepada Tuhan yang (berkuasa) di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka),"

4. Surat Al Isra' Ayat 109

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

Wa yakhirroona lil azqaani yabkoona wa yazeeduhum khushoo'aa

Artinya: "Dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk,"

5. Surat Maryam Ayat 58

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

Ulaaa'ikal lazeena an'amal laahu 'alaihim minan Nabiyyeena min zurriyyati Aadama wa mimman hamalnaa ma'a Noohinw wa min zurriyyati Ibraaheema wa Israaa'eela wa mimman hadainaa wajta bainaaa; izaa tutlaa 'alaihim Aayaatur Rahmaani kharroo sujjadanw wa bukiyyaa

Artinya: "Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari (golongan) para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang Kami bawa (dalam kapal) bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil (Yakub) dan dari orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis,"

6. Surat Al Hajj Ayat 18

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

Alam tara annal laaha yasjudu lahoo man fis samaawaati wa man fil ardi wash shamsu walqamaru wan nu joomu wal jibaalu wash shajaru wad dawaaabbu wa kaseerum minan naasi wa kaseerun haqqa 'alaihil 'azaab; wa mai yuhinil laahu famaa lahoo mim mukrim; innallaaha yaf'alu maa yashaaa

Artinya: "Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia? Tetapi banyak (manusia) yang pantas mendapatkan azab. Barangsiapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki,"

7. Surat Al-Hajj Ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yaaa ayyuhal lazeena aamanur ka'oo wasjudoo wa'budoo Rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihoon

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung,"

8. Surat Al Furqan Ayat 60

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

Wa izaa qeela lahumus judoo lir Rahmaani qaaloo wa mar Rahmaanu anasjudu limaa taamurunaa wa zaadahum nufooraa

Artinya: "Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang", mereka menjawab: "Siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami(bersujud kepada-Nya)?", dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman),"

9. Surat An Naml Ayat 26

اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

Allaahu laaa ilaaha illaa Huwa Rabbul 'Arshil Azeem

Artinya: "Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai 'Arsy yang agung"

10. Surat As Sajdah Ayat 15

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Innamaa yu'minu bi aayaatinal lazeena izaa zukkiroo bihaa kharroo sujjadanw wa sabbahoo bihamdi rabbihim wa hum laa yastakbiroon

Artinya: "Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya (ayat-ayat Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri,"

11. Surat Fussilat Ayat 38

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ

Fa inis-takbaroo fallazee na 'inda Rabbika yusabbihoona lahoo billaili wannnahaari wa hum laa yas'amoon

Artinya: "Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka (malaikat) yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepada-Nya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu,"

12. Surat Sad Ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Qaala laqad zalamaka bisu 'aali na'jatika ilaa ni'aajihee wa inna kaseeram minal khulataaa'i la-yabghee ba'duhum 'alaa ba'din illal lazeena aamanoo wa 'amilus saalihaati wa qaleehum maa hum; wa zanna Daawoodu annamaa fatannaahu fastaghrara Rabbahoo wa kharra raaki'anw wa anaab

Artinya: "Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu," Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat,"

13. Surat An Najm Ayat 62

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

Fasjudoo lillaahi wa'budoo

Artinya: "Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia),"

14. Surat Al Insyiqaq Ayat 21

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

Wa izaa quri'a 'alaihimul Quraanu laa yasjudoon

Artinya: "Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud,"

15. Surat Al 'Alaq Ayat 19

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب

Kalla; la tuti'hu wasjud waqtarib