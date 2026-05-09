Setiap orang tentu pernah mengalami momen yang membuat hati terasa lega dan penuh rasa syukur, bisa karena doa yang akhirnya terkabul, sembuh dari sakit, atau mendapatkan pekerjaan.

Dalam Islam, rasa syukur bisa diwujudkan melalui berbagai cara, salah satunya lewat sujud syukur.

Karena itu, banyak umat Muslim yang mencari bacaan doa sujud syukur agar dapat melakukannya dengan benar sesuai ajaran Islam.

Apa Itu Sujud Syukur?

Sujud syukur adalah salah satu ibadah yang dapat dilakukan untuk merespons limpahan karunia dari Allah SWT. Ibadah ini dihukumi sunnah dan dapat dikerjakan di luar salat.

Sujud syukur biasanya dilakukan secara spontan pada momen-momen tertentu, misalnya ketika seseorang menerima kabar gembira, mendapatkan nikmat yang datang tiba-tiba, meraih kesuksesan, atau berhasil luput dari marabahaya.

Selain itu, sujud ini juga disunnahkan saat kita melihat orang lain tertimpa musibah (sebagai bentuk syukur atas keselamatan kita) atau ketika melihat orang berbuat maksiat secara terang-terangan.

Bacaan Doa Sujud Syukur Sesuai Sunnah dan Ulama

Sebenarnya, belum ditemukan hadis sahih yang merujuk pada satu lafal doa sujud syukur secara spesifik.

Oleh karena itu, umat Islam dipersilakan membaca doa yang biasa dilafalkan ketika sujud di dalam salat.

Meski begitu, para ulama juga membolehkan dan menganjurkan beberapa variasi bacaan lain yang sarat akan makna pujian kepada Allah.

Berikut adalah beberapa pilihan doanya:

1. Membaca Tasbih, Tahmid, dan Tahlil

Doa sujud syukur 1.

سُبْحَانَ اللهِ والْحَمْدُ لِلَّهِ ولا إِلَهَ إِلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ

Subhaanallaah wal hamdu lillaahi wa laa ilaaha illallaahu wallaahu Akbar.

Artinya: "Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar,"

2. Doa Sujud Versi 1

Doa sujud syukur 2.

سُبحانَ ربِّيَ الأعلَى وبحمدِه

Subhaana rabbiyal a'la wa bihamdihi

Artinya: "Maha Suci Tuhanku yang tinggi dan pujian-Nya,"

3. Doa Sujud Versi 2

Doa sujud syukur 3.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

Subhaanaka allahumma rabbanaa wa bihamdika allahummaghfirli

Artinya: "Maha Suci Engkau ya Allah, wahai tuhan kami, dengan memuji-Mu ya Allah, ampunilah aku,"

4. Doa Sujud Tilawah

Doa sujud syukur 4.

Doa sujud syukur juga bisa menggunakan doa yang sama saat melakukan sujud tilawah:

سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَا رَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

Sajada wajhiya lilladzii kholaqohu washowwarohu wasyaqo sam'ahu wa bashorohu bihaulili wa quwwatihi fatabaa ro kallaahu ahsanul khooliqiin.

Artinya: "Aku sujudkan wajahku kepada yang menciptakannya, membentuk rupanya, dan membuka pendengaran serta penglihatan. Maha Suci Allah, sebaik-baik Pencipta."

5. Doa Anjuran Syekh Sulaiman Al-Kurdi

Doa sujud syukur 5.

الحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَنْعَمَ عَلَيَّ بِكَذَا وَدَفَعَ عَنِّيْ كَذَا وَعَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَى بِهِ فُلَانًا

Alhamdulillahil ladzi an‘ama ‘alayya bi kadza, wa dafa‘a anni kadza, wa ‘afani mimmabtala bihi fulanan.

Artinya: "Segala puji bagi Allah, Zat yang memberikan nikmat kepadaku berupa… (sebutkan dalam hati nikmat yang diterima),

dan menolak dariku marabahaya… (sebutkan bahayanya), dan menyelamatkanku dari musibah yang Allah berikan kepada fulan… (sebutkan musibah dimaksud)."

6. Surat An-Naml Ayat 19

Doa sujud syukur 6.

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Fatabassama daahikam min qawlihaa wa qaala Rabbi awzi'nee an ashkura ni'mata kal lateee an'amta 'alaiya wa 'alaa waalidaiya wa an a'mala saalihan tardaahu wa adkhilnee birahmatika fee 'ibaadikas saaliheen

Artinya: Maka dia (Sulaiman) tersenyum lalu tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa,

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai;

dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.” (QS. An-Naml: 19)

Tata Cara Melakukan Sujud Syukur

Pelaksanaan sujud syukur tergolong sangat sederhana, namun ada beberapa hal yang membedakannya dengan sujud di dalam salat.

Berikut langkah-langkahnya: