Sebelum salat dimulai, kita akan mendengar iqomah sebagai tanda bahwa ibadah berjamaah segera dilaksanakan.

Sebagai informasi, iqomah sendiri adalah seruan yang mirip dengan azan, namun lebih singkat dan dibaca tepat sebelum salat didirikan.

Tujuannya adalah untuk mengingatkan jamaah agar segera merapatkan saf dan bersiap menghadap Allah SWT.

Di momen ini, mungkin ada sebagian orang yang bertanya-tanya, apakah ada bacaan doa setelah iqomah yang dianjurkan? Jika ada, seperti apa lafaznya dan bagaimana hukumnya dalam Islam?

Bacaan Doa Setelah Iqomah: Arab, Latin, dan Artinya

Doa setelah iqomah.

Sama halnya seperti anjuran saat azan, umat Muslim juga disunahkan untuk memanjatkan doa sesaat setelah iqomah selesai dikumandangkan.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, terdapat lafal doa khusus yang dibaca oleh Rasulullah SAW sesudah mendengar iqomah.

Berikut adalah bacaan doanya:

اللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآتِهِ سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Allahumma Rabba hadzihi ad-da'wati at-tammati, wa ash-shalati al-qaimati, shalli 'ala sayyidina muhammadin wa atihi su'lahu yaumal qiyamah.

Artinya: “Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan shalat yang tetap didirikan, rahmatilah Nabi Muhammad dan berikan padanya permintaannya di hari kiamat.”

Sebagai tambahan, ada pula doa versi ringkas yang disebutkan dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji:

أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا

Aqamahallahu wa adamaha

Artinya: “Semoga Allah menegakkan dan mengekalkan.”

Adab Ketika Mendengarkan Iqomah

Bukan cuma soal berdoa, kita juga perlu menjaga sikap saat iqomah dikumandangkan di masjid atau musala.

Berikut adalah beberapa adab yang perlu diperhatikan:

1. Menjawab Iqomah

Sama seperti azan, umat Muslim juga dianjurkan untuk menjawab seruan iqomah.

Cara menjawabnya sangat sederhana, kamu hanya perlu menirukan persis apa yang dilantunkan oleh muazin.

Namun, ada satu pengecualian. Ketika muazin melafalkan kalimat “qad qaamatish shalaah”, jemaah tidak boleh menirunya, namun harus menjawab dengan bacaan berikut ini:

“Aqaamahallaahu wa adaamahaa maa daamatis-samaa-waatau wal ar-dhu.”

Artinya: “Semoga Allah mendirikan salat itu dengan kekal-Nya, dan semoga Allah menjadikan aku ini dari golongan orang yang sebaik-baiknya ahli salat.”

2. Berdiri dan Merapikan Saf Salat

Karena iqomah adalah penanda mutlak bahwa salat segera dimulai, maka adab yang tak kalah penting adalah segera mempersiapkan diri.

Begitu iqomah mulai terdengar, jamaah sebaiknya langsung menghentikan aktivitas, tidak mengobrol, bercanda, atau main-main.