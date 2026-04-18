Azan merupakan penanda waktu salat dan panggilan bagi umat Islam untuk segera beribadah kepada Allah SWT.

Di balik seruan tersebut, terdapat adab dan amalan yang dianjurkan untuk dilakukan.

Salah satu yang utama adalah membaca doa setelah adzan sebab momen itu termasuk waktu yang mustajab.

Selain itu, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak amalan sunah sambil menunggu ikamah.

Lalu, seperti apa bacaan doa setelah adzan yang benar dan sesuai tuntunan?

Bacaan Doa setelah Adzan Lengkap dan Artinya

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَكَ لاَ تُخْلِفُ اْلمِيْعَاد

Allahumma rabba haadzihid da'watit taammah. Wash shalaatil qaa-imah. Aati muhammadal wasiilata wal fadhiilah, wab'atshu maqoomam mahmuudal ladzii wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad.

Artinya: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan."

Doa setelah Azan Subuh

Selain doa utama setelah azan, ada doa tambahan yang disunahkan setelah azan Subuh.

Doa ini dibaca sebagai permohonan ampun kepada Allah SWT sebelum memulai hari baru.

اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ نَهَارِكَ وَإِدْبَارُ لَيْلِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي

Allahumma hadza iqbalu naharika wa idbaru lailila wa awastu du’atika faghfirli.

Artinya: “Ya Allah, ini adalah (saat) datangnya siang-Mu dan perginya malam-mu, dan terdengarnya doa-doa untuk-Mu, maka ampunilah aku.”

Doa setelah Azan Magrib

Ada doa khusus yang juga dianjurkan untuk dibaca setelah azan Magrib.

Makna doanya adalah memohon ampun kepada Allah SWT atas dosa yang dilakukan sepanjang hari.

اللّٰهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وإدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ ليْ

Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa ashwatu du'aika faghfir lii.

Artinya: "Ya Allah, ini menjelang datang malam-Mu, dan telah berlalu siang-Mu, telah diserukan seruan-Mu, maka ampunilah aku."

Anjuran Berdoa Antara Azan dan Iqamah

Umat Islam memang dianjurkan untuk berdoa setelah azan dan sebelum ikamah sebab itu termasuk waktu mustajab.

Landasan anjuran itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

“Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa (yang dipanjatkan) di antara azan dan iqomah, maka berdoalah (pada waktu itu).” (HR Ahmad).

Amalan Antara Azan dan Iqamah

Berikut ini adalah amalan lengkap yang dianjurkan untuk dikerjakan setelah azan dan sebelum iqamah, termasuk membaca doa.

1. Menjawab Azan

Disunahkan untuk menirukan ucapan muazin kecuali pada kalimat “Hayya alash shalah” dan “Hayya alal falah”.

Dua lafaz itu dijawab dengan “La hawla wa la quwwata illa billah” yang berarti “Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah”.

Amalan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yaitu:

“Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin.” (HR Bukhari dan Muslim).

2. Membaca Sholawat

Amalan selanjutnya adalah disunahkan membaca selawat atau sholawat, khususnya sholawat Ibrahimiyyah sebagai berikut:

اللهم صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْت عَلَى سَيِّدِنَا إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ إنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ‘ali sayyidina Muhammad kama shallaita ‘ala sayyidina Ibrahim, wa ‘ala ‘ali sayyidina Ibrahim, wa barik ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala ‘ali sayyidina Muhammad kama barakta ‘ala sayyidina Ibrahkim, wa ‘ala a’li sayyidina Ibrahim, innaka hamidun majid.

Artinya: “Ya Allah, berilah rahmat pada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau merahmati Nabi Ibrahim dan keluarganya, serta berkatilah Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau berkati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.”

3. Membaca Doa setelah Azan

Kemudian, dilanjutkan dengan membaca doa umum setelah azan dan ditambah dengan doa khusus setelah azan Subuh dan Magrib.

4. Memperbanyak Doa

Disunahkan juga untuk memperbanyak doa sebab setelah azan dan sebelum ikamah adalah waktu yang mustajab.

Bisa membaca doa untuk memohon ampunan, keselamatan dunia dan akhirat, hingga meminta hajat kebaikan.

Berikut adalah salah satu yang bisa dibaca, yakni doa memohon keselamatan dunia dan akhirat:

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

Allahumma inni as-alukal-afiyah fid-dunya wal-akhirat.

Artinya: “Ya Allah, aku mohon pada-Mu keselamatan di dunia dan akhirat.”

5. Membaca Ayat Kursi

اللهُ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِيْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyumu. La takhudzuhu sinatuw wa la naum. Lahu ma fissamawati wa ma fil ardhi. Man dzal ladzii yasfau indahu illa bi idznihi. Yalamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Wa la yuhithuna bi syaiin min ilmihii illa bi masyaa. Wasia kursiyyuhussamawati wal ardha. Wa la yaudhu hifzhuhuma wahuwal aliyyul azhiim.

Artinya: “Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Kekal lagi terus menerus mengurus makhlukNya, tidak mengantuk dan tidak tidur Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang meraka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

6. Salat Sunah

Amalan lain yang bisa dilakukan sambil menunggu ikamah adalah mengerjakan salat sunah. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barangsiapa yang melakukan salat sunah selain salat fardu dalam sehari 12 rakaat, maka Allah pasti akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga.” (HR Muslim).

7. Doa setelah Iqamah

Kemudian, dilanjutkan dengan membaca doa setelah iqomah sebagai berikut:

اللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآتِهِ سُؤْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Allahumma rabba hadzihi ad dawati at tammati, wa ash shalati al qaimati, shalli ala sayyidina muhammadin wa atihi sualahu yaumal qiyamah.