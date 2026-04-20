Punya kendaraan baru, seperti sepeda, motor, atau mobil, adalah salah satu nikmat dari Allah SWT yang patut disyukuri.

Bukan cuma memudahkan kita bepergian, kendaraan ini juga bisa membantu aktivitas sehari-hari jadi lebih lancar, termasuk untuk urusan ibadah.

Dalam Islam, bersyukur atas nikmat Allah adalah bentuk ketaatan dan cara kita mengakui kebesaran-Nya.

Karena itu, saat mendapatkan kendaraan baru, umat muslim dianjurkan untuk membaca doa sebagai bentuk rasa syukur sekaligus memohon perlindungan agar selalu diberi keselamatan saat menggunakannya.

Bacaan Doa Punya Kendaraan Baru Lengkap dengan Artinya

1. Doa Memohon Kebaikan dan Perlindungan dari Keburukan pada Kendaraan Baru

Doa ini dapat dibaca ketika pertama kali memegang bagian depan kendaraan.

Tujuannya adalah memohon kebaikan dari mesin tersebut dan menjauhkannya dari segala petaka.

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ

Latin: Allahumma inni as’aluka khairahu wa khaira ma jubila ‘alaih. Wa a‘udzubika min syarrihi wa syarri ma jubila ‘alaih.

Artinya: “Tuhanku, kepada-Mu aku memohon kebaikannya (kendaraan ini) dan kebaikan sifat yang diciptakan untuknya.

Aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya (kendaraan ini) dan keburukan sifat yang diciptakan untuknya.”

2. Doa Memohon Keberkahan Rezeki dan Urusan

Sebagai pelengkap dari rasa syukur, dianjurkan juga membaca doa untuk memohon keberkahan atas rezeki yang Allah karuniakan sehingga mampu membeli kendaraan.

اَللهم بَارِكْ لَنَا فِى أَرْزَقِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِى مَعِيْشَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِى بُيُوْتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِى عُمْرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِى أُمُوْرِنَا

Latin: Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma'isyatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi 'umurona wa barik lana fi umurina.

Artinya: “Ya Allah berkahilah rizki-rizki kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah rumah-rumah kami, berkahilah umur kami, dan berkahilah urusan-urusan kami.”

Hikmah Membaca Doa Saat Mendapat Kendaraan Baru

A. Bentuk Rasa Syukur yang Tulus

Membaca doa akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua rezeki pada dasarnya berasal dari Allah SWT, sementara kendaraan tersebut hanyalah titipan sementara yang kelak harus dipertanggungjawabkan di jalan kebaikan.

Pada hakikatnya, syukur tidak cukup sekadar dari lisan belaka, namun juga harus berasal dari hati yang tulus serta tindakan nyata yang sesuai syariat Islam.

B. Perlindungan dari Marabahaya

Tidak dapat dipungkiri bahwa alat transportasi juga memiliki risiko bahaya, entah berupa kerusakan teknis maupun kecelakaan lalu lintas.

Dalam hal ini, doa berfungsi sebagai bentuk perlindungan dengan memohon kepada Allah SWT agar terhindar dari potensi keburukan selama menggunakan kendaraan baru.

C. Menghadirkan Keberkahan

Membeli kendaraan lalu didoakan dengan tulus, insyaAllah akan menghadirkan banyak keberkahan bagi kehidupan.