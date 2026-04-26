Doa Nurun Nubuwah adalah salah satu doa yang cukup dikenal di kalangan umat Muslim sebagai bentuk permohonan perlindungan dan harapan kepada Allah SWT.

Doa ini juga sering disebut sebagai doa nurbuat, yang secara bahasa berasal dari kata Arab dan memiliki arti “cahaya kenabian”.

Makna tersebut menggambarkan harapan agar seseorang mendapatkan petunjuk, perlindungan, dan keberkahan dalam hidupnya.

Di samping itu, doa Nurun Nubuwwah juga dipercaya memiliki banyak keutamaan, mulai dari sarana memohon perlindungan dari kesesatan hingga memohon diwujudkannya berbagai hajat.

Lantas, bagaimana bacaan doa Nurrun Nubuwwah dan kapan waktu terbaik mengamalkannya?

Bacaan Doa Nurun Nubuwwah, dalam Bahasa Arab, Latin, dan Artinya

Berikut adalah teks lengkap dari doa Nurun Nubuwwah, dalam bahasa Arab, latin, beserta terjemahan artinya:

Teks Arab

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ ذِى السُّلْطَانِ الْعَظِيْمِ وَذِى الْمَنِّ الْقَدِيْمِ وَذِي الْوَجْهِ الْكَرِيْمِ وَوَلِيِّ الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُسْتَجَابَةِ عَاقِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مِنْ اَنْفُسِ الْحَقِّ عَيْنِ الْقُدْرَةِ وَالنَّاظِرِيْنَ وَعَيْنِ الْجِنِّ الْاِنْسِ وَالشَّيَاطِيْنِ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْ لِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ وَمَاهُوَ اِلاَّذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ وَمُسْتَجَابُ اْلقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ الْوَدُوْدُ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدِ طَوِّلْ عُمْرِيْ وَصَحِّحْ جَسَدِيْ وَاقْضِ حَاجَتِيْ وَاَكْثِرْ اَمْوَالِيْ وَاَوْلَادِيْ وَحَبِّبْنِيْ لِلنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ وَتَبَاعَدِ الْعَدَاوَةَ كُلَّهَا مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْ

Teks Latin

Allaahumma dzis-sultaanil 'adziimi wadzil-mannil qadiimi wadzil-wajhil-kariimi wawaliyyil-kalimaatit taammati wadda'awaatil mustajaabaati 'aaqilil hasani wal-husaini minanfusil haqqi 'ainil qudrati wan-naaziriina wa 'ainil jinni wal insi wasy-syayaatiin.

Wa iy yakaadulladziina kafaruu layuzliquunaka bi absaarihim lammaa samii'udz-dzikra wayaquuluuna innahuu lamajnuunuw wamaa huwa illaa dzikrul lil-'aalamiin,

wamustajaabil-qur'aanil-'aziim, wawaritsa sulaimaanu daawuuda 'alaihimassalaam, al-wuduudu dzul 'arsyil-majiid.

Tawwil 'umrii wa shahhih jasadii waqdii haajatii wa aktsir amwaalii wa aulaadii wahabbibnii linnaasi ajma 'iina watabaa 'adil 'adaawata kullahaa mim banii aadama 'alaihissalaamu mang kaana hayyaw wayahiqqal-qaulu 'alal kaafiriina innaka 'alaa kulli syai'in qadiir.

Subhaana rabbika rabbil-'izzati 'ammaa yasifuuna wasalaamun 'alal-mursaliina walhamdu lillaahi rabbil-'aalamiin.

Terjemahan Arti

“Ya Allah yang Maha Kuat, yang memiliki anugerah, yang merupakan zat yang Maha Mulia, yang menguasai banyak kalimat sempurna dan doa yang mustajab,

penjamin Al Hasan dan Al Husain dari jiwa yang hak, pandangan yang penuh kuasa, serta orang-orang yang melihat dari pandangan para jin, manusia dan juga setan.

Sesungguhnya orang yang kafir itu adalah orang yang menjerumuskan kamu dengan pandangan dari mereka, ketika mendengar Alquran dan mereka pun berkata; sesungguhnya Muhammad adalah orang yang gila.

Alquran hanyalah peringatan untuk setiap umat. Wahai Dia yang memperkenankan melalui Alquran yang sangat agung.

Sulaiman dan juga Daud dan Dia yang Maha Pengasih, sebagai Pemilik Arasy yang Mulia.

Maka panjangkanlah umurku, sehatkanlah tubuhku, tunaikanlah segala yang kuperlukan, dan perbanyaklah harta dan anakku, jadikanlah aku orang yang terhindar dari segala permusuhan dari anak-anak Adam yang masih hidup.

Pastikan ketetapan atau azab untuk orang-orang yang kafir karena sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Kuasa akan segala sesuatu.

Maha suci Tuhanmu, yaitu Maha yang memiliki kebesaran, dari apapun yang (mereka) gambarkan yaitu orang-orang kafir dan melimpahlah kesejahteraan pada para Rasul, segala puji Bagi Allah pemilik Alam Semesta.”

Waktu Terbaik Mengamalkan Doa Nurun Nubuwwah

Agar manfaatnya bisa dirasakan dengan maksimal, umat Islam dianjurkan membaca doa ini secara rutin.

Ada beberapa waktu yang dianggap baik untuk mengamalkannya, yaitu:

Setelah selesai salat fardu.

Saat matahari terbenam.

Di pertengahan malam dalam keadaan suci (sudah berwudu).

Manfaat dan Keutamaan Mengamalkan Doa Nurun Nubuwwah

Merutinkan bacaan doa ini memberikan segudang keutamaan yang luar biasa bagi seorang Muslim.

Doa ini juga secara umum akan memberikan perlindungan nyata bagi yang membacanya.

Lebih lengkapnya, berbagai manfaat yang bisa diraih jika doa Nurun Nubuwwah diamalkan adalah sebagai berikut: